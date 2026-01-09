'ये मेरी घोटाले की फाइल है, इसे नहीं दूंगी'; ममता बनर्जी को लेकर BJP ने शेयर की यह तस्वीर

संक्षेप: बीजेपी की ओर से शेयर की गई इस तस्वीर में ममता बनर्जी पर तंज कसते हुए लिखा गया, 'ये मेरी घोटाले की फाइल है... मैं इसे नहीं दूंगी!' सोशल मीडिया पर यह पोस्ट काफी वायरल हो रही है और यूजर्स इस पर ढेर सारे कमेंट्स कर रहे हैं।

भाजपा ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर शुक्रवार को तीखा हमला बोला। टीएमसी पर आई-पैक की ऑफिस में ईडी की छापेमारी को बाधित करने और साइट से मुख्य सबूत ले जाने का आरोप लगाया गया। इस घटना को लेकर एक कैरिकेचर बनाया गया, जिसे भाजपा ने एक्स पर पोस्ट किया है। इसमें ममता बनर्जी को सबूत की फाइल लेकर भागते हुए दिखाया गया है। एक ईडी अधिकारी उनका पीछा करते हुए चिल्ला रहा है कि यह जांच के लिए महत्वपूर्ण फाइल है।

बीजेपी की ओर से शेयर की गई इस तस्वीर में ममता बनर्जी पर तंज कसते हुए लिखा गया, 'ये मेरी घोटाले की फाइल है... मैं इसे नहीं दूंगी!' सोशल मीडिया पर यह पोस्ट काफी वायरल हो रही है और यूजर्स इस पर ढेर सारे कमेंट्स कर रहे हैं। इस बीच, तृणमूल कांग्रेस के सांसदों ने शुक्रवार को गृह मंत्रालय के कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया, जिसके बाद दिल्ली पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया। टीएमसी नेताओं ने दावा किया कि उन्हें जबरन उस स्थान से हटा दिया गया जहां वे प्रदर्शन कर रहे थे।