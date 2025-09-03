पवन खेड़ा की पत्नी के पास भी 2 वोटर ID कार्ड, BJP ने कांग्रेस पर तेज किए हमले; राहुल गांधी को भी घेरा

भारतीय जनता पार्टी ने मंगलवार को कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रवक्ता पवन खेड़ा को लेकर हमले तेज कर दिए हैं। भाजपा ने कहा है कि पवन खेड़ा की पत्नी के पास भी दो मतदाता पहचान पत्र हैं और राहुल गांधी अपने नेताओं के अपराध से खुद को मुक्त नहीं कर सकते।

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राष्ट्रीय प्रवक्ता पवन खेड़ा के पास दो मतदाता पहचान पत्र होने का आरोप लगाने के बाद अब भारतीय जनता पार्टी ने दावा किया है कि पवन खेड़ा की पत्नी के पास भी दो सक्रिय मतदाता पहचान पत्र हैं। भाजपा ने कांग्रेस पर हमले तेज करते हुए राहुल गांधी को भी घेरा है। भाजपा ने कहा है कि राहुल गांधी अपनी ही पार्टी के नेताओं के आपराधिक कारनामों से खुद को अलग नहीं कर सकते।

भाजपा के नए आरोपों पर कांग्रेस, पवन खेड़ा या उनकी पत्नी कोटा नीलिमा की ओर से फिलहाल कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। बता दें कि नीलिमा तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी की सक्रिय नेता हैं। इससे पहले मंगलवार को भाजपा के आरोपों के बाद दिल्ली निर्वाचन कार्यालय ने खेड़ा को नोटिस जारी कर दिया है। पवन खेड़ा को मतदाता सूची में 2 बार नाम दर्ज कराने को लेकर छह दिन के अंदर अपना जवाब देने के लिए कहा गया है।

खेड़ा की पत्नी के पास भी 2 वोटर ID- अमित मालवीय भाजपा के आईटी विभाग के प्रमुख अमित मालवीय ने मंगलवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में कहा, "तेलंगाना के खैरताबाद (60) विधानसभा क्षेत्र से उम्मीदवार और पवन खेड़ा की पत्नी, एक दूसरी कांग्रेस नेता कोटा नीलिमा के पास भी दो सक्रिय EPIC (मतदाता फोटो पहचान पत्र) हैं, एक खैरताबाद (तेलंगाना का विधानसभा क्षेत्र) में पंजीकृत है और दूसरा नई दिल्ली में।" मालवीय ने आगे कहा, “अब यह बिल्कुल स्पष्ट है कि कांग्रेस नेताओं के पास कई EPIC नंबर हैं और वे एक से ज्यादा जगहों पर पंजीकृत मतदाता हैं। यह कोई संयोग नहीं है।”

राहुल गांधी पर हमला अमित मालवीय ने आगे कहा कि वोट चोरी में लिप्त लोग ही आम नागरिकों को उनके लोकतांत्रिक अधिकारों का प्रयोग करने के लिए बदनाम कर रहे हैं और हमारी संस्थाओं को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने यह भी कहा कि राहुल गांधी अपने ही खेमे के भीतर, खासकर सार्वजनिक पद के इच्छुक लोगों की आपराधिक गतिविधियों से खुद को मुक्त नहीं कर सकते। मालवीय ने चुनाव आयोग से जांच शुरू कराए जाने की मांग की है।

‘फरेब का बाजार चला रही कांग्रेस’ भाजपा की राष्ट्रीय प्रवक्ता शाजिया इल्मी ने भी राहुल गांधी पर हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस जो खुद को मोहब्बत की दुकान कहती है, असल में फर्जीवाड़ा और फरेब का बाजार चला रही है। भाजपा मुख्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इल्मी ने आरोप लगाते हुए कि कांग्रेस ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि उसका लोकतंत्र से कोई लेना-देना नहीं है। उन्होंने कहा, "यह सिर्फ वोटों में धांधली और छल करने का काम करती है।”