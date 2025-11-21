BLOs पर दबाव डाल रही टीएमसी, वोटर लिस्ट में जोड़े जा रहे फर्जी मतदाता; भाजपा का आरोप

संक्षेप: भाजपा नेता ने आगे कहा, 'पहले ममता बनर्जी कहती थीं कि SIR से कुछ होने वाला नहीं, अब कह रही हैं कि एसआईआर होने ही नहीं दूंगी। TMC कार्यकर्ता BLOs पर गलत मतदाता और दस्तावेज अपलोड करने का दबाव डाल रहे हैं।'

पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची के SIR के बीच सियासी घमासान तेज हो गया है। भाजपा और तृणमूल कांग्रेस एक-दूसरे पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं। बंगाल बीजेपी अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने आरोप लगाया कि सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस बूथ लेवल ऑफिसर्स (BLO) पर गलत दस्तावेज और मतदाताओं को अपलोड करने का दबाव डाल रही है। उन्होंने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर सीधा हमला बोलते हुए कहा, 'हमारा स्टैंड बिल्कुल साफ है- डिटेक्ट, डिलीट और डिपोर्ट; लेकिन सीएम ममता कहती हैं कि अगर कोई घुस आया है तो क्या हुआ, उसका नाम वोटर लिस्ट में रहना चाहिए। रोहिंग्या, बांग्लादेशी मुस्लिम घुसपैठिए – सबके नाम वोटर लिस्ट में रहने चाहिए। यही इनका एजेंडा है और इन्हें पता है कि यह संभव नहीं है।'

भाजपा नेता ने आगे कहा, 'पहले ममता बनर्जी कहती थीं कि SIR से कुछ होने वाला नहीं, अब कह रही हैं कि एसआईआर होने ही नहीं दूंगी। TMC कार्यकर्ता BLOs पर गलत मतदाता और दस्तावेज अपलोड करने का दबाव डाल रहे हैं। उन पर मानसिक दबाव बढ़ रहा है। 12 राज्यों में SIR चल रहा है। कहीं और हंगामा है क्या? हंगामा सिर्फ पश्चिम बंगाल में ही हो रहा है।'