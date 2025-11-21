Hindustan Hindi News
Hindi NewsIndia NewsBJP Samik Bhattacharya alleges TMC is pressuring BLOs to upload incorrect voters
BLOs पर दबाव डाल रही टीएमसी, वोटर लिस्ट में जोड़े जा रहे फर्जी मतदाता; भाजपा का आरोप

BLOs पर दबाव डाल रही टीएमसी, वोटर लिस्ट में जोड़े जा रहे फर्जी मतदाता; भाजपा का आरोप

संक्षेप:

भाजपा नेता ने आगे कहा, 'पहले ममता बनर्जी कहती थीं कि SIR से कुछ होने वाला नहीं, अब कह रही हैं कि एसआईआर होने ही नहीं दूंगी। TMC कार्यकर्ता BLOs पर गलत मतदाता और दस्तावेज अपलोड करने का दबाव डाल रहे हैं।'

Fri, 21 Nov 2025 09:13 AMNiteesh Kumar लाइव हिन्दुस्तान
पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची के SIR के बीच सियासी घमासान तेज हो गया है। भाजपा और तृणमूल कांग्रेस एक-दूसरे पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं। बंगाल बीजेपी अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने आरोप लगाया कि सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस बूथ लेवल ऑफिसर्स (BLO) पर गलत दस्तावेज और मतदाताओं को अपलोड करने का दबाव डाल रही है। उन्होंने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर सीधा हमला बोलते हुए कहा, 'हमारा स्टैंड बिल्कुल साफ है- डिटेक्ट, डिलीट और डिपोर्ट; लेकिन सीएम ममता कहती हैं कि अगर कोई घुस आया है तो क्या हुआ, उसका नाम वोटर लिस्ट में रहना चाहिए। रोहिंग्या, बांग्लादेशी मुस्लिम घुसपैठिए – सबके नाम वोटर लिस्ट में रहने चाहिए। यही इनका एजेंडा है और इन्हें पता है कि यह संभव नहीं है।'

भाजपा नेता ने आगे कहा, 'पहले ममता बनर्जी कहती थीं कि SIR से कुछ होने वाला नहीं, अब कह रही हैं कि एसआईआर होने ही नहीं दूंगी। TMC कार्यकर्ता BLOs पर गलत मतदाता और दस्तावेज अपलोड करने का दबाव डाल रहे हैं। उन पर मानसिक दबाव बढ़ रहा है। 12 राज्यों में SIR चल रहा है। कहीं और हंगामा है क्या? हंगामा सिर्फ पश्चिम बंगाल में ही हो रहा है।'

SIR के खिलाफ सीएम ममता ने लिखा पत्र

इस बीच, ममता बनर्जी ने SIR के खिलाफ आवाज उठाते हुए मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार को पत्र लिखा है और उनसे इस कवायद को तुरंत रोकने की मांग की। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह अनियोजित, दबाव डालने वाली और खतरनाक है।बनर्जी ने कहा कि उन्होंने मौजूदा SIR प्रक्रिया को लेकर बार-बार अपनी चिंताएं व्यक्त की हैं। अब स्थिति काफी बिगड़ जाने के कारण उन्हें मजबूर होकर मुख्य निर्वाचन आयुक्त को यह पत्र लिखना पड़ा है। उन्होंने पत्र में लिखा, 'यह प्रक्रिया जिस तरह अधिकारियों और नागरिकों पर थोपी जा रही है, वह न केवल अनियोजित और अव्यवस्थित है, बल्कि खतरनाक भी है। बुनियादी तैयारी, पर्याप्त योजना और स्पष्ट संचार के अभाव ने पहले दिन से ही पूरे अभियान को पंगु बना दिया है।'

