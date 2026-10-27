कांग्रेस मार्च करे तो घाटा, BJP प्रदर्शन करे तो फायदा?

कांग्रेस के संगठन महासचिव के. सी. वेणुगोपाल ने आरोप लगाया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के दबाव में दिल्ली पुलिस मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार के खिलाफ विपक्ष के 'जन-महाभियोग' कार्यक्रम की तैयारियों को रोक रही है।

कांग्रेस सांसद पवन खेड़ा ने सरकार के दोहरे रवैये पर सवाल खड़े किए हैं।

राजधानी दिल्ली में 1 नवंबर 2026 को होने वाले बड़े राजनीतिक शक्ति प्रदर्शनों से पहले भारतीय जनता पार्टी (BJP) और विपक्षी गठबंधन 'इंडिया' (INDIA) के बीच जुबानी जंग तीखी हो गई है। बीजेपी की तरफ से 1 नवंबर से घोषित 'लोकतंत्र बचाओ, अराजकता हटाओ' पदयात्राओं के जवाब में कांग्रेस सांसद पवन खेड़ा ने सरकार के दोहरे रवैये पर सवाल खड़े किए हैं।

व्यापारियों के नुकसान पर दोहरा मापदंड क्यों?: पवन खेड़ा व्यापारिक संगठन 'चेंबर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री' (CTI) की ओर से त्योहारी सीजन में विपक्ष की रैली से 10,000 करोड़ रुपए के नुकसान की चिंता जताए जाने और बीजेपी के हमलावर रुख पर पवन खेड़ा ने तीखा पलटवार किया।

उन्होंने कहा, "आपको उनसे पूछना चाहिए कि क्या बीजेपी के मार्च से व्यापारियों को फायदा होगा और कांग्रेस की रैली से नुकसान? क्या बीजेपी का प्रदर्शन कारोबार बढ़ाता है और विपक्ष का मार्च घाटा कराता है? यह सीधा-सीधा दोहरा मापदंड है।"

खेड़ा ने कहा कि लोकतंत्र बचाने की लड़ाई में आम जनता और व्यापारी खुद शामिल हो रहे हैं। दूसरी ओर, नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ इंडिया (NSUI) के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोद जाखड़ ने कहा कि इंटेलिजेंस इनपुट्स के कारण बीजेपी पूरी तरह बौखलाई हुई है, क्योंकि 1 नवंबर की रैली में केवल राजनीतिक कार्यकर्ता ही नहीं, बल्कि आम छात्र और नागरिक भी शामिल हो रहे हैं। जाखड़ ने स्पष्ट किया कि जैसे ही मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार अपने पद से इस्तीफा देंगे, राहुल गांधी दो मिनट के भीतर यह रैली वापस ले लेंगे।

'रामलीला मैदान में टेंट लगाने से रोक रही पुलिस' के. सी. वेणुगोपाल ने दिल्ली में संवाददाताओं से बात करते हुए केंद्र सरकार पर सीधे आरोप लगाए।

वेणुगोपाल के अनुसार, कांग्रेस ने 25 अक्टूबर से 3 नवंबर तक रामलीला मैदान की विधिवत बुकिंग कराई थी और प्रशासन से अनुमति भी मिल चुकी थी। लेकिन जब परसों (रविवार को) टेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए लोग पहुंचे, तो पुलिस ने काम रुकवा दिया।

उन्होंने कहा, "यह दिल्ली पुलिस का अपना फैसला नहीं है। यह पीएम मोदी और अमित शाह का फैसला है, जो मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को बचाने के लिए विपक्ष की आवाज दबाना चाहते हैं।"

30 अक्टूबर और 1 नवंबर को क्या करने जा रहा विपक्ष? विपक्षी दलों के कार्यक्रम के अनुसार, 30 अक्टूबर को मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ सांकेतिक 'पब्लिक इमपीचमेंट' (जन-महाभियोग) की सुनवाई की जाएगी, जिसमें 'वोट चोरी' और SIR प्रक्रिया की गड़बड़ियों का ब्योरा रखा जाएगा।

इसके बाद 1 नवंबर को देश भर से 'दिल्ली चलो' मार्च के तहत 10 लाख लोगों को रामलीला मैदान में जुटाने का लक्ष्य है।