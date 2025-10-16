अगर पीएम मोदी ट्रंप से डरते, तो... राहुल गांधी के हमले पर भाजपा का तीखा पलटवार

संक्षेप: भाजपा नेता और उनके सोशल मीडिया टीम हेड अमित मालवीय ने कहा कि अगर प्रधानमंत्री मोदी डोनाल्ड ट्रंप से डरते, तो ट्रंप उनका ध्यान खींचने के लिए हर कुछ दिनों में सार्वजनिक रूप से ‘मोदी एक महान व्यक्ति हैं’ नहीं कहते।

ट्रंप के बयान को लेकर पीएम मोदी पर निशाना साधने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की आलोचना की है। पार्टी की तरफ से कहा गया कि अग पीएम मोदी वास्तव में डोनाल्ड ट्रंप से डरते तो फिर अमेरिका के राष्ट्रपति उनका ध्यान अपनी तरफ खींचने के लिए हर कुछ दिनों में सार्वजनिक रूप से उनकी तारीफ करते हुए यह नहीं कहते कि मोदी एक महान व्यक्ति हैं।

भाजपा आईटी सेल के हेड और नेता अमित मालवीय ने सोशल मीडिया के जरिए लोकसभा नेता प्रतिपक्ष पर हमला बोला। उन्होंने लिखा, "राहुल गांधी, आपके परिवार और आपकी पार्टी के इतिहास को देखते हुए, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि आप ‘भारत प्रथम’ का असली मतलब नहीं समझ पा रहे हैं। अगर प्रधानमंत्री मोदी डोनाल्ड ट्रंप से डरते, तो ट्रंप उनका ध्यान खींचने के लिए हर कुछ दिनों में सार्वजनिक रूप से ‘मोदी एक महान व्यक्ति हैं’ नहीं कहते।’’

भाजपा नेता ने कहा, ‘‘आप भी अपने परिवार की तरह यही मानते हैं कि हर प्रधानमंत्री विदेशी ताकतों को खुश करने के लिए भारत के हितों से समझौता करता है। लेकिन जाग जाइए, यह मोदी का भारत है, राजीव गांधी का नहीं। भारत के हितों के साथ कभी समझौता नहीं किया जा सकता।’’

राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा कि मोदी के नेतृत्व में भारत ने अपने हितों से ‘‘न ही कभी समझौता किया है और न कभी करेगा’’ और विदेश मंत्रालय ने यह स्पष्ट कर दिया है।

उन्होंने कहा कि 50 प्रतिशत अमेरिकी शुल्क ‘‘सौ प्रतिशत प्रमाण’’ है कि न तो ‘ऑपरेशन सिंदूर’ पर और न ही रूसी तेल खरीदने के मुद्दे पर भारत ने ‘‘किसी और को अपनी शर्तें थोपने’’ की अनुमति दी। इतना ही नहीं पूनावाला ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में राहुल गांधी और उनके परिवार के ऊपर देश द्रोही होने का आरोप भी लगाया।