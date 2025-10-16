Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsIndia NewsBJP responds to Rahul Gandhi attack on Trump claim says if PM Modi was afraid

अगर पीएम मोदी ट्रंप से डरते, तो... राहुल गांधी के हमले पर भाजपा का तीखा पलटवार

संक्षेप: भाजपा नेता और उनके सोशल मीडिया टीम हेड अमित मालवीय ने कहा कि अगर प्रधानमंत्री मोदी डोनाल्ड ट्रंप से डरते, तो ट्रंप उनका ध्यान खींचने के लिए हर कुछ दिनों में सार्वजनिक रूप से ‘मोदी एक महान व्यक्ति हैं’ नहीं कहते।

Thu, 16 Oct 2025 09:15 PMUpendra Thapak लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on
अगर पीएम मोदी ट्रंप से डरते, तो... राहुल गांधी के हमले पर भाजपा का तीखा पलटवार

ट्रंप के बयान को लेकर पीएम मोदी पर निशाना साधने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की आलोचना की है। पार्टी की तरफ से कहा गया कि अग पीएम मोदी वास्तव में डोनाल्ड ट्रंप से डरते तो फिर अमेरिका के राष्ट्रपति उनका ध्यान अपनी तरफ खींचने के लिए हर कुछ दिनों में सार्वजनिक रूप से उनकी तारीफ करते हुए यह नहीं कहते कि मोदी एक महान व्यक्ति हैं।

भाजपा आईटी सेल के हेड और नेता अमित मालवीय ने सोशल मीडिया के जरिए लोकसभा नेता प्रतिपक्ष पर हमला बोला। उन्होंने लिखा, "राहुल गांधी, आपके परिवार और आपकी पार्टी के इतिहास को देखते हुए, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि आप ‘भारत प्रथम’ का असली मतलब नहीं समझ पा रहे हैं। अगर प्रधानमंत्री मोदी डोनाल्ड ट्रंप से डरते, तो ट्रंप उनका ध्यान खींचने के लिए हर कुछ दिनों में सार्वजनिक रूप से ‘मोदी एक महान व्यक्ति हैं’ नहीं कहते।’’

भाजपा नेता ने कहा, ‘‘आप भी अपने परिवार की तरह यही मानते हैं कि हर प्रधानमंत्री विदेशी ताकतों को खुश करने के लिए भारत के हितों से समझौता करता है। लेकिन जाग जाइए, यह मोदी का भारत है, राजीव गांधी का नहीं। भारत के हितों के साथ कभी समझौता नहीं किया जा सकता।’’

राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा कि मोदी के नेतृत्व में भारत ने अपने हितों से ‘‘न ही कभी समझौता किया है और न कभी करेगा’’ और विदेश मंत्रालय ने यह स्पष्ट कर दिया है।

उन्होंने कहा कि 50 प्रतिशत अमेरिकी शुल्क ‘‘सौ प्रतिशत प्रमाण’’ है कि न तो ‘ऑपरेशन सिंदूर’ पर और न ही रूसी तेल खरीदने के मुद्दे पर भारत ने ‘‘किसी और को अपनी शर्तें थोपने’’ की अनुमति दी। इतना ही नहीं पूनावाला ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में राहुल गांधी और उनके परिवार के ऊपर देश द्रोही होने का आरोप भी लगाया।

गौरतलब है कि यह पूरा मामला ट्रंप द्वारा कल दिए गए बयान के बाद हुआ। इसमें उन्होंने दावा किया कि भारत की तरफ से पीएम मोदी ने उनसे कहा है कि वह जल्दी ही रूसी तेल खरीदना बंद कर देंगे। इस बयान को हाथों-हाथ लेते हुए विपक्षी पार्टियों ने पीएम मोदी पर हमला करना शुरू कर दिया। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया साइट पर पूछा कि क्या पीएम मोदी ट्रंप से डर गए हैं?

Upendra Thapak

लेखक के बारे में

Upendra Thapak
उपेन्द्र पिछले कुछ समय से लाइव हिन्दुस्तान के साथ बतौर ट्रेनी कंटेंट प्रोड्यूसर जुड़े हुए हैं। पत्रकारिता की पढ़ाई भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली (2023-24 बैच) से पूरी की है। इससे पहले भोपाल के बरकतउल्ला विश्वविद्यालय से अपना ग्रैजुएशन पूरा किया। मूल रूप से मध्यप्रदेश के भिंड जिले के रहने वाले हैं। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों, राजनीति के साथ-साथ खेलों में भी दिलचस्पी रखते हैं। और पढ़ें
Donald Trump India News Rahul Gandhi अन्य..
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव और आज का मौसम से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।