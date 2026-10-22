SIR को सही बोलने वाले अब CJP का साथ देने लगे, अन्नामलाई को भाजपा ने सुनाया

कभी भारतीय जनता पार्टी के तमिलनाडु में पोस्टर बॉय रहे पूर्व IPS अधिकारी के अन्नामलाई अब भाजपा के ही निशाने पर हैं। दोनों पक्षों में जुबानी जंग शुरू हो गई है। भाजपा ने आरोप लगाए हैं कि पार्टी में रहते हुए अन्नामलाई SIR के समर्थक थे।

भारतीय जनता पार्टी ने आरोप लगाए हैं कि के अन्नामलाई ने दल में रहते हुए तो SIR का समर्थन किया था, लेकिन अब इसके खिलाफ बोल रहे हैं। साथ ही पार्टी ने अन्नामलाई की तरफ से कॉकरोच जनता पार्टी के समर्थन पर भी सवाल उठाए हैं। पूर्व तमिलनाडु प्रमुख ने केंद्र सरकार से मुद्दों पर जवाब मांगा है। उन्होंने कहा है कि सवाल उठाने पर आपको विदेशी एजेंट करार दिया जा सकता है।

तमिलनाडु भाजपा के प्रवक्ता नारायणन तिरुपति ने कहा है कि पार्टी छोड़ने के बाद अन्नामलाई ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर अपना रवैया बदल लिया है। उन्होंने यह भी कहा कि पूर्व IPS ने एक बार कांग्रेस के तिरुवनंतपुरम से सांसद शशि थरूर के साथ बहस में एसआईआर की प्रक्रिया का बचाव किया था। अन्नामलाई ने जून 2026 में भाजपा छोड़ दी थी।

अन्नामलाई के भाजपा पर आरोप एन तिरुपति ने लिखा, 'भाजपा छोड़ने के कुछ समय बाद ही अन्नामलाई ने SIR को लेकर अपना रुख पूरी तरह से बदल लिया है। जब वह भाजपा में थे, तो एसआईआर का पूरा समर्थन करते थे। उन्होंने पार्टी स्तर पर एसआईआर काम की समीक्षा भी की थी और बार बार कह रहे थेकि तमिलनाडु में बड़ी संख्या में फर्जी वोटर हैं। उन्होंने फर्जी वोटर्स को हटाए जाने के खिलाफ बोलने के लिए डीएमके पर निशाना भी साधा था।'

उन्होंने कहा, 'मई 2026 में शशि थरूर के साथ एक डिबेट में उन्होंने इस प्रक्रिया का बचाव भी किया था और इसे जरूरी बताया था। उन्होंने ऐलान किया था कि कांग्रेस ने पहले एसआईआर कराया था और विपक्ष पर दोहरे चरित्र के आरोप लगाए थे। उन्होंने ह भी कहा था कि उन्होंने कई राज्यों में भाजपा के एसआईआर को लेकर किए जा रहे प्रयासों पर काम किया था।'

CJP का समर्थन करने पर उठाए सवाल उन्होंने कहा, 'आज भाजपा से इस्तीफा देने के बाद वही अन्नामलाई अब पाला बदल चुके हैं। वह अब जनता के बीच कॉकरोच जनता पार्टी और अन्य दलों की तरफ से एसआईआर के खिलाफ उठाए गए मुद्दों का समर्थन कर रहे हैं, उनका मानना है कि सरकार को इसका जवाब देना चाहिए और उनका यह भी कहना है कि राहुल गांधी के पास इस प्रक्रिया पर सवाल खड़े करने का पूरा हक है।'

उन्होंने कहा, 'अन्नामलाई एक आईपीएस अधिकारी थे। उन्हें पता है कि कानून और व्यवस्था कैसे काम करती है। जब एक प्रदर्शन सीमा पार करता है यानी सड़कें बंद करना, बवाल करना या हटने के लिए कहने के बाद भी अड़े रहना तो पुलिस को कार्रवाई करनी पड़ती है। ये उनके काम हैं।' उन्होंने कहा, 'खुद वर्दी पहन चुके होने के नाते वह इस बात को ज्यादातर लोगों से बेहतर समझते हैं। फिर भी उन्होंने दिल्ली पुलिस के CJP नेताओं के साथ किए गए बर्ताव को लेकर उसकी आलोचना की।'

भाजपा नेता ने कहा, 'उन्होंने गिरफ्तारी पर सवाल उठाए, जमानत में हुईं परेशानियों के बारे में बोला और यह भी कहा कि कस्टडी में रखे जाना उन्हें पॉपुलर बनाएगा। बाहर से पुलिस की कार्रवाई पर बयान देना आसान है। जब आप काम करते हैं, तो बात अलग होती है और समझते हैं कि कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए क्या जरूरतें होती हैं। उनकी आलोचना उस जिम्मेदारी से मेल नहीं खाती है, जिसकी जिम्मेदारी वह खुद ही मानते थे।'

सफाई मांगी उन्होंने कहा, 'SIR पर हमला करने के पीछे CJP और कांग्रेस के अपने कारण हैं। अन्नामलाई को यह बताना चाहिए कि आज उनके सवालों को इतना महत्व क्यों दे रहे हैं, जबकि पहले उनका रुख बिल्कुल अलग था।' साथ ही कहा है कि उन्हें अपनी बातों पर विचार करना चाहिए।