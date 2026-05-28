भाजपा ने बदले 4 राज्यों के अध्यक्ष; पंजाब में केवल सिंह ढिल्लों, हरियाणा में अर्चना गुप्ता को कमान
भाजपा ने संगठन में बड़ा फेरबदल करते हुए दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और त्रिपुरा के प्रदेश अध्यक्ष बदल दिए हैं। हर्ष मल्होत्रा और केवल सिंह ढिल्लों समेत इन 4 नए चेहरों की पूरी लिस्ट और उनके राजनीतिक सफर की इनसाइड स्टोरी यहां पढ़ें।
भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने गुरुवार को तीन राज्यों- त्रिपुरा, हरियाणा और पंजाब के साथ-साथ केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली के लिए नए प्रदेश अध्यक्षों की नियुक्ति की घोषणा की। इन नियुक्तियों के साथ ही, पार्टी प्रमुख नितिन नवीन ने राज्यों के साथ-साथ राष्ट्रीय स्तर पर भी पदाधिकारियों की एक नई टीम चुनने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। सांसद और राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा को दिल्ली में पार्टी अध्यक्ष का पद सौंपा गया है, जबकि हरियाणा में पार्टी ने अर्चना गुप्ता को प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त करने की घोषणा की है। त्रिपुरा में अभिषेक देबराय को प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, जबकि चुनाव वाले राज्य पंजाब में पार्टी ने केवल सिंह ढिल्लों को पार्टी प्रमुख बनाया है।
1. हर्ष मल्होत्रा: दिल्ली
मौजूदा समय में केंद्र सरकार में कॉर्पोरेट कार्य और सड़क परिवहन एवं राजमार्ग राज्य मंत्री की भूमिका निभा रहे हर्ष मल्होत्रा को अब दिल्ली भाजपा की कमान सौंपी गई है। वे वीरेंद्र सचदेवा की जगह लेंगे। हर्ष मल्होत्रा 2024 के लोकसभा चुनावों में पूर्वी दिल्ली सीट से सांसद चुने गए थे। रोहतास नगर से ताल्लुक रखने वाले हर्ष मल्होत्रा का जमीनी स्तर पर लंबा अनुभव रहा है। वे पार्षद रहने के अलावा पूर्वी दिल्ली नगर निगम (EDMC) के मेयर भी रह चुके हैं। दिल्ली में आम आदमी पार्टी (AAP) के खिलाफ पार्टी को और आक्रामक तथा मजबूत बनाने के उद्देश्य से उनका चयन अहम माना जा रहा है।
2. डॉ. अर्चना गुप्ता: हरियाणा
हरियाणा में पार्टी ने बड़ा सांगठनिक बदलाव करते हुए मोहन लाल बडौली को हटाकर डॉ. अर्चना गुप्ता को नया प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया है। डॉ. अर्चना गुप्ता इससे पहले पानीपत जिले की अध्यक्ष रह चुकी हैं। 2020 में जब हरियाणा में जिला अध्यक्षों की सूची जारी हुई थी, तब वे उन चुनिंदा महिला नेताओं में शामिल थीं जिन्हें यह अहम जिम्मेदारी दी गई थी। जाट और गैर-जाट समीकरणों को साधने और राज्य में महिलाओं की भागीदारी का संदेश देने के लिए अर्चना गुप्ता को यह बड़ी जिम्मेदारी दी गई है।
3. केवल सिंह ढिल्लों: पंजाब
पंजाब में सुनील जाखड़ का तीन साल का कार्यकाल समाप्त होने के बाद, पूर्व विधायक केवल सिंह ढिल्लों को राज्य का नया भाजपा अध्यक्ष बनाया गया है। 75 वर्षीय ढिल्लों 2007 से 2017 तक बरनाला से विधायक रहे हैं। वे पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के बेहद करीबी माने जाते हैं। कांग्रेस की पंजाब चुनावों में हार के बाद, ढिल्लों जून 2022 में भाजपा में शामिल हुए थे। इससे पहले वे पंजाब भाजपा के उपाध्यक्ष के रूप में काम कर रहे थे। मालवा क्षेत्र में उनकी मजबूत पकड़ और सिख चेहरा होने के कारण पार्टी ने उन पर भरोसा जताया है।
4. अभिषेक देबरॉय: त्रिपुरा
पूर्वोत्तर राज्य त्रिपुरा में राजीव भट्टाचार्जी की जगह युवा विधायक अभिषेक देबरॉय को प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई है। 40 वर्षीय देबरॉय गोमती जिले के माताबाड़ी विधानसभा क्षेत्र से वर्तमान में विधायक हैं। उन्होंने 2023 के त्रिपुरा विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के उम्मीदवार को बड़े अंतर से हराकर पहली बार विधानसभा में कदम रखा था। फार्मेसी में स्नातक कर चुके देबरॉय युवा हैं और पार्टी के युवा वोटरों और कार्यकर्ताओं के बीच काफी लोकप्रिय हैं।
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लेखक के बारे मेंAmit Kumar
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