Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

भाजपा ने केरल और पुडुचेरी के लिए जारी की उम्मीदवारों की लिस्ट, किसे मिले टिकट?

Mar 21, 2026 01:38 pm ISTAmit Kumar लाइव हिन्दुस्तान
share

भाजपा (BJP) ने केरल और पुडुचेरी विधानसभा चुनाव 2026 के लिए अपने उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। केरल के लिए 11 और पुडुचेरी के 9 प्रत्याशियों के नामों का आधिकारिक ऐलान किया गया है।

भाजपा ने केरल और पुडुचेरी के लिए जारी की उम्मीदवारों की लिस्ट, किसे मिले टिकट?

भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने आगामी 2026 विधानसभा चुनावों के लिए अपनी तैयारियां तेज करते हुए शनिवार को केरल और पुडुचेरी के लिए अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। पुडुचेरी के लिए भाजपा ने 9 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की है जबकि केरल के लिए ये तीसरी लिस्ट है। पुडुचेरी विधानसभा में कुल 30 सीटें हैं, और सरकार बनाने के लिए 16 सीटों के बहुमत की जरूरत होती है। वहीं केरल विधानसभा में कुल 140 सीटें हैं। यहां बहुमत का जादुई आंकड़ा 71 है।

केरल विधानसभा चुनाव 2026 (तीसरी सूची)

  • पीरुमेड (92): वी. रतीश
  • पुथुपल्ली (98): रवींद्रनाथ वाकथानम
  • मावेलिक्करा - एससी (109): अजीमोन
  • अडूर - एससी (115): पंडालम प्रतापन
  • चावरा (117): के.आर. राजेश
  • चादायमंगलम (122): आर.एस. अरुण राज
  • चिरायिनकीझु - एससी (129): बी.एस. अनूप
  • तिरुवनंतपुरम (134): करमना जयन
  • अरुविक्करा (136): विवेक गोपन
  • कोवलम (139): टी.एन. सुरेश
  • नेय्याट्टिनकारा (140): एस. राजशेखरन नायर

भाजपा की केंद्रीय चुनाव समिति ने केरल विधानसभा चुनाव के लिए 21 मार्च को अपनी तीसरी सूची जारी की है। केरल की राजनीति में मुख्य मुकाबला सत्तारूढ़ 'लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट' (LDF) और विपक्षी 'यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट' (UDF) के बीच रहा है। वर्तमान में मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन के नेतृत्व में LDF लगातार तीसरी बार सत्ता में आने की कोशिश कर रही है। वहीं, कांग्रेस के नेतृत्व वाला UDF सत्ता में वापसी की राह देख रहा है। इसके अलावा, भाजपा के नेतृत्व वाला NDA इस बार केरल में मजबूती से सेंधमारी करने की पूरी कोशिश कर रहा है।

पुडुचेरी विधानसभा चुनाव 2026 (पहली सूची)

पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश के लिए भाजपा ने शनिवार को अपनी पहली सूची जारी की है, जिसमें 9 उम्मीदवारों के नाम शामिल हैं। उम्मीदवारों के नामों को पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति (CEC) द्वारा अंतिम रूप दिया गया। इस बैठक की अध्यक्षता नितिन नबीन ने की और इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह और अमित शाह सहित कई वरिष्ठ नेता उपस्थित थे। पुडुचेरी की सभी 30 विधानसभा सीटों पर 9 अप्रैल को मतदान निर्धारित है, और चुनाव के नतीजे 4 मई को घोषित किए जाएंगे। सरकार बनाने के लिए किसी भी पार्टी या गठबंधन को कम से कम 16 सीटों पर जीत दर्ज करने की आवश्यकता होगी।

घोषित उम्मीदवारों की सूची (पुडुचेरी):

  • मन्नाडिपेट: ए. नमस्सिवायम
  • औसुडु (एससी): ई. थीप्पैनथन
  • कलापेट: पी.एम.एल. कल्याणसुंदरम
  • राजभवन: वी.पी. रामलिंगम
  • मुदलियारपेट: ए. जॉनकुमार
  • मनावेली: एम्बलम आर. सेल्वम
  • तिरुनाल्लर: जी.एन.एस. राजशेखरन
  • नेरावी-टी.आर. पट्टिनम: टीकेएसएम मीनाक्षीसुंदरम
  • माहे: ए. दिनेशन

डुचेरी में फिलहाल NDA गठबंधन (AINRC और भाजपा) की सरकार चल रही है। यहां भाजपा अपना दबदबा और मजबूत करने के इरादे से मैदान में उतरी है ताकि गठबंधन की सत्ता बरकरार रखी जा सके।

Amit Kumar

लेखक के बारे में

Amit Kumar

डिजिटल पत्रकारिता की बदलती लहरों के बीच समाचारों की तह तक जाने की ललक अमित कुमार को इस क्षेत्र में खींच लाई। समकालीन राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय राजनीति पर पैनी नजर रखने के साथ-साथ अमित को जटिल विषयों के गूढ़ विश्लेषण में गहरी रुचि है। उत्तर प्रदेश के बरेली जिले के रहने वाले अमित को मीडिया जगत में एक दशक का अनुभव है। वे पिछले 4 वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।


अमित न केवल समाचारों के त्वरित प्रकाशन में माहिर हैं, बल्कि वे खबरों के पीछे छिपे 'क्यों' और 'कैसे' को विस्तार से समझाने वाले एक्सप्लेनर लिखने में भी विशेष रुचि रखते हैं। डिजिटल पत्रकारिता के नए आयामों, जैसे कि कीवर्ड रिसर्च, ट्रेंड एनालिसिस और एआई-असिस्टेड कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन को वे बखूबी समझते हैं। उनकी पत्रकारिता की नींव 'फैक्ट-चेकिंग' और सत्यापन पर टिकी है। एक मल्टीमीडिया पत्रकार के तौर पर अमित का सफर देश के प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ रहा है। उन्होंने अमर उजाला, वन इंडिया, इंडिया टीवी और जी न्यूज जैसे बड़े मीडिया घरानों के साथ काम किया है।


अमित ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा और गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से जनसंचार में मास्टर डिग्री हासिल की है। उन्होंने यूनिसेफ और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों से हेल्थ जर्नलिज्म का सर्टिफिकेशन भी प्राप्त किया है। एआई-असिस्टेड कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन और एडिटोरियल प्लानिंग में उनकी विशेषज्ञता उन्हें आज के आधुनिक न्यूज रूम के लिए एक अनिवार्य स्तंभ बनाती है। पेशेवर जीवन से इतर, अमित एक जुनूनी घुमक्कड़ हैं जिन्हें हार्डकोर ट्रेकिंग और फोटोग्राफी का शौक है, साथ ही वे ऐतिहासिक और वास्तविक जीवन पर आधारित सिनेमा देखने के भी शौकीन हैं।

और पढ़ें
Kerala Puducherry Election 2026 Kerala Election 2026
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव और आज का मौसम से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।