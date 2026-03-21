भाजपा ने केरल और पुडुचेरी के लिए जारी की उम्मीदवारों की लिस्ट, किसे मिले टिकट?
भाजपा (BJP) ने केरल और पुडुचेरी विधानसभा चुनाव 2026 के लिए अपने उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। केरल के लिए 11 और पुडुचेरी के 9 प्रत्याशियों के नामों का आधिकारिक ऐलान किया गया है।
भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने आगामी 2026 विधानसभा चुनावों के लिए अपनी तैयारियां तेज करते हुए शनिवार को केरल और पुडुचेरी के लिए अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। पुडुचेरी के लिए भाजपा ने 9 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की है जबकि केरल के लिए ये तीसरी लिस्ट है। पुडुचेरी विधानसभा में कुल 30 सीटें हैं, और सरकार बनाने के लिए 16 सीटों के बहुमत की जरूरत होती है। वहीं केरल विधानसभा में कुल 140 सीटें हैं। यहां बहुमत का जादुई आंकड़ा 71 है।
केरल विधानसभा चुनाव 2026 (तीसरी सूची)
- पीरुमेड (92): वी. रतीश
- पुथुपल्ली (98): रवींद्रनाथ वाकथानम
- मावेलिक्करा - एससी (109): अजीमोन
- अडूर - एससी (115): पंडालम प्रतापन
- चावरा (117): के.आर. राजेश
- चादायमंगलम (122): आर.एस. अरुण राज
- चिरायिनकीझु - एससी (129): बी.एस. अनूप
- तिरुवनंतपुरम (134): करमना जयन
- अरुविक्करा (136): विवेक गोपन
- कोवलम (139): टी.एन. सुरेश
- नेय्याट्टिनकारा (140): एस. राजशेखरन नायर
भाजपा की केंद्रीय चुनाव समिति ने केरल विधानसभा चुनाव के लिए 21 मार्च को अपनी तीसरी सूची जारी की है। केरल की राजनीति में मुख्य मुकाबला सत्तारूढ़ 'लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट' (LDF) और विपक्षी 'यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट' (UDF) के बीच रहा है। वर्तमान में मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन के नेतृत्व में LDF लगातार तीसरी बार सत्ता में आने की कोशिश कर रही है। वहीं, कांग्रेस के नेतृत्व वाला UDF सत्ता में वापसी की राह देख रहा है। इसके अलावा, भाजपा के नेतृत्व वाला NDA इस बार केरल में मजबूती से सेंधमारी करने की पूरी कोशिश कर रहा है।
पुडुचेरी विधानसभा चुनाव 2026 (पहली सूची)
पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश के लिए भाजपा ने शनिवार को अपनी पहली सूची जारी की है, जिसमें 9 उम्मीदवारों के नाम शामिल हैं। उम्मीदवारों के नामों को पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति (CEC) द्वारा अंतिम रूप दिया गया। इस बैठक की अध्यक्षता नितिन नबीन ने की और इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह और अमित शाह सहित कई वरिष्ठ नेता उपस्थित थे। पुडुचेरी की सभी 30 विधानसभा सीटों पर 9 अप्रैल को मतदान निर्धारित है, और चुनाव के नतीजे 4 मई को घोषित किए जाएंगे। सरकार बनाने के लिए किसी भी पार्टी या गठबंधन को कम से कम 16 सीटों पर जीत दर्ज करने की आवश्यकता होगी।
घोषित उम्मीदवारों की सूची (पुडुचेरी):
- मन्नाडिपेट: ए. नमस्सिवायम
- औसुडु (एससी): ई. थीप्पैनथन
- कलापेट: पी.एम.एल. कल्याणसुंदरम
- राजभवन: वी.पी. रामलिंगम
- मुदलियारपेट: ए. जॉनकुमार
- मनावेली: एम्बलम आर. सेल्वम
- तिरुनाल्लर: जी.एन.एस. राजशेखरन
- नेरावी-टी.आर. पट्टिनम: टीकेएसएम मीनाक्षीसुंदरम
- माहे: ए. दिनेशन
डुचेरी में फिलहाल NDA गठबंधन (AINRC और भाजपा) की सरकार चल रही है। यहां भाजपा अपना दबदबा और मजबूत करने के इरादे से मैदान में उतरी है ताकि गठबंधन की सत्ता बरकरार रखी जा सके।
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