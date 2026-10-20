'अराजकता की ओर ले जाने की कोशिश', संजय राउत के अल्बानिया वाले वीडियो पर हंगामा

संजय राउत ने एक्स पर मराठी भाषा में एक पोस्ट शेयर की थी। इसमें उन्होंने अल्बानिया में आगजनी की घटना का 13 सेकंड का वीडियो भी लगाया था। राउत ने अपने संदेश में कहा कि सभी देशों को इन घटनाओं से सबक लेना चाहिए।

बीजेपी ने शिवसेना (यूबीटी) के नेता संजय राउत के अल्बानिया में हुए विरोध प्रदर्शनों से जुड़े बयान पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। भाजपा ने आरोप लगाया कि विपक्ष के नेता देश के लोकतंत्र को अराजकता की ओर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। पार्टी के प्रवक्ता सिद्धार्थ यादव ने कहा कि विपक्ष के नेता कभी भारत में सत्ता परिवर्तन की बात करते हैं, तो कभी बांग्लादेश का उदाहरण देते हैं। अब संजय राउत अल्बानिया की घटनाओं से सबक लेने की बात कह रहे हैं, जहां सड़कों पर हिंसा के बीच सुप्रीम कोर्ट में आग लगा दी गई थी। यादव ने कहा कि विपक्षी नेताओं की ऐसी टिप्पणियां दुर्भाग्यपूर्ण हैं और भारत में अराजकता का कोई भी मॉडल काम नहीं करेगा।

संजय राउत ने सोमवार को एक्स पर मराठी भाषा में एक पोस्ट शेयर की थी। इसमें उन्होंने अल्बानिया में आगजनी की घटना का 13 सेकंड का वीडियो भी लगाया था। राउत ने अपने संदेश में कहा कि सभी देशों को इन घटनाओं से सबक लेना चाहिए, खासकर भारत को। उन्होंने अपने पोस्ट में भारत का नाम लिखने के बजाय राष्ट्रीय ध्वज वाला इमोजी इस्तेमाल किया था। राउत की इस टिप्पणी पर बीजेपी ने सवाल उठाए। सिद्धार्थ यादव ने कहा कि विपक्षी नेता पहले भी भारत में सत्ता परिवर्तन की बात कर चुके हैं और बांग्लादेश की घटनाओं का हवाला देते रहे हैं। अब अल्बानिया का उदाहरण देकर वे किस तरह का संदेश देना चाहते हैं, यह सवाल उठता है।

आम जनता को होती है परेशानी: रामदास आठवले केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले ने भी राउत के बयान की आलोचना की। उन्होंने कहा कि संजय राउत बड़ी-बड़ी बातें करते हैं और गलत बयान देते हैं। आठवले ने सवाल किया कि अगर किसी दूसरे देश में अदालत को आग लगा दी गई, तो क्या भारत में भी ऐसा होना चाहिए? उन्होंने राहुल गांधी, संजय राउत और उद्धव ठाकरे का जिक्र करते हुए कहा कि ये नेता अक्सर अन्याय होने की बात करते हैं। आठवले ने कहा कि जब लोग बार-बार सड़कों पर उतरते हैं और इससे कानून-व्यवस्था प्रभावित होती है, तो आम जनता को परेशानी होती है। पुलिस ऐसी स्थितियों में कार्रवाई करती है। उन्होंने राउत की टिप्पणी को गलत बताया और कहा कि इस तरह के बयान नहीं देने चाहिए।