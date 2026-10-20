'अराजकता की ओर ले जाने की कोशिश', संजय राउत के अल्बानिया वाले वीडियो पर हंगामा
संजय राउत ने एक्स पर मराठी भाषा में एक पोस्ट शेयर की थी। इसमें उन्होंने अल्बानिया में आगजनी की घटना का 13 सेकंड का वीडियो भी लगाया था। राउत ने अपने संदेश में कहा कि सभी देशों को इन घटनाओं से सबक लेना चाहिए।
बीजेपी ने शिवसेना (यूबीटी) के नेता संजय राउत के अल्बानिया में हुए विरोध प्रदर्शनों से जुड़े बयान पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। भाजपा ने आरोप लगाया कि विपक्ष के नेता देश के लोकतंत्र को अराजकता की ओर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। पार्टी के प्रवक्ता सिद्धार्थ यादव ने कहा कि विपक्ष के नेता कभी भारत में सत्ता परिवर्तन की बात करते हैं, तो कभी बांग्लादेश का उदाहरण देते हैं। अब संजय राउत अल्बानिया की घटनाओं से सबक लेने की बात कह रहे हैं, जहां सड़कों पर हिंसा के बीच सुप्रीम कोर्ट में आग लगा दी गई थी। यादव ने कहा कि विपक्षी नेताओं की ऐसी टिप्पणियां दुर्भाग्यपूर्ण हैं और भारत में अराजकता का कोई भी मॉडल काम नहीं करेगा।
संजय राउत ने सोमवार को एक्स पर मराठी भाषा में एक पोस्ट शेयर की थी। इसमें उन्होंने अल्बानिया में आगजनी की घटना का 13 सेकंड का वीडियो भी लगाया था। राउत ने अपने संदेश में कहा कि सभी देशों को इन घटनाओं से सबक लेना चाहिए, खासकर भारत को। उन्होंने अपने पोस्ट में भारत का नाम लिखने के बजाय राष्ट्रीय ध्वज वाला इमोजी इस्तेमाल किया था। राउत की इस टिप्पणी पर बीजेपी ने सवाल उठाए। सिद्धार्थ यादव ने कहा कि विपक्षी नेता पहले भी भारत में सत्ता परिवर्तन की बात कर चुके हैं और बांग्लादेश की घटनाओं का हवाला देते रहे हैं। अब अल्बानिया का उदाहरण देकर वे किस तरह का संदेश देना चाहते हैं, यह सवाल उठता है।
आम जनता को होती है परेशानी: रामदास आठवले
केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले ने भी राउत के बयान की आलोचना की। उन्होंने कहा कि संजय राउत बड़ी-बड़ी बातें करते हैं और गलत बयान देते हैं। आठवले ने सवाल किया कि अगर किसी दूसरे देश में अदालत को आग लगा दी गई, तो क्या भारत में भी ऐसा होना चाहिए? उन्होंने राहुल गांधी, संजय राउत और उद्धव ठाकरे का जिक्र करते हुए कहा कि ये नेता अक्सर अन्याय होने की बात करते हैं। आठवले ने कहा कि जब लोग बार-बार सड़कों पर उतरते हैं और इससे कानून-व्यवस्था प्रभावित होती है, तो आम जनता को परेशानी होती है। पुलिस ऐसी स्थितियों में कार्रवाई करती है। उन्होंने राउत की टिप्पणी को गलत बताया और कहा कि इस तरह के बयान नहीं देने चाहिए।
‘लोकतांत्रिक संस्थाओं को कमजोर करने की कोशिश’
बीजेपी प्रवक्ता सिद्धार्थ यादव ने अपने बयान में चुनाव आयोग और मतदाता सूचियों के SIR के खिलाफ हाल में हुए विरोध प्रदर्शनों का भी जिक्र किया। उन्होंने आरोप लगाया कि जनता का समर्थन हासिल करने में नाकाम रहने के बाद विपक्षी दल सड़कों पर उतरकर लोकतांत्रिक संस्थाओं को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। यादव ने सवाल किया कि क्या इस तरह की गतिविधियां लोकतांत्रिक संस्थाओं पर दबाव बनाने और न्यायपालिका को डराने की कोशिश नहीं हैं? उन्होंने कहा कि देश के लोग विपक्षी नेताओं के बयानों पर नजर रख रहे हैं। भारत एक लोकतांत्रिक देश है और आगे भी एक मजबूत लोकतंत्र बना रहेगा।
लेखक के बारे मेंNiteesh Kumar
पत्रकार नीतीश कुमार 8 साल से अधिक समय से मीडिया इंडस्ट्री में एक्टिव हैं। जनसत्ता डिजिटल से बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर शुरुआत हुई। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने से पहले टीवी9 भारतवर्ष और दैनिक भास्कर डिजिटल में भी काम कर चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को खबरें लिखने के साथ ग्राउंड रिपोर्टिंग का शौक है। लाइव हिन्दुस्तान यूट्यूब चैनल के लिए लोकसभा चुनाव 2024, दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 और बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की कवरेज कर चुके हैं। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान के लिए नेशनल और इंटरनेशनल सेक्शन की खबरें लिखते हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को ब्रेकिंग न्यूज लिखने के साथ खबरों का गहराई से विश्लेषण करना पसंद है। राजनीति से जुड़ी खबरों पर मजबूत पकड़ और समझ रखते हैं। समसामयिक राजनीतिक मुद्दों पर कई सारे लंबे लेख लिख चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार ने पत्रकारिता का पढ़ाई IIMC, दिल्ली (2016-17 बैच) से हुई। इससे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी के महाराजा अग्रसेन कॉलेज से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया। पत्रकार नीतीश कुमार मूल रूप से उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के रहने वाले हैं। राजनीति, खेल के साथ सिनेमा में भी दिलचस्पी रखते हैं। फिल्में देखना और रिव्यू करना व उन पर चर्चा करना हॉबी है।और पढ़ें