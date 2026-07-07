राज्यसभा में कितनी बढ़ सकती हैं BJP की सीटें, NDA दो तिहाई बहुमत के और करीब

राज्यसभा उपचुनाव का ऐलान तीन सीटों पर हो चुका है। भारत निर्वाचन आयोग की तरफ से जारी तारीखों के अनुसार, 24 जुलाई को मतदान होगा और शाम 5 बजे ही मतगणना भी की जाएगी। माना जा रहा है कि इससे भाजपा की उच्च सदन में सीटें बढ़ने के आसार हैं।

राज्यसभा की तीन सीटों पर उपचुनाव के बाद संसद के मॉनसून सत्र के दौरान ही पश्चिम बंगाल में भाजपा और NDA के उच्च सदन में और मजबूत होने के आसार हैं। केंद्र सरकार को इसका पहला बड़ा लाभ संभावित महिला आरक्षण से जुड़े परिसीमन विधेयक में मिल सकता है, जिसके लिए दो तिहाई बहुमत की जरूरी है। तीन सीटों की बढ़त के बाद भाजपा की संख्या 117 हो जाएगी और राजग 145 पर पहुंच जाएगा।

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के बाद ही तृणमूल कांग्रेस में विधानसभा से लेकर संसद तक बड़ी टूट हुई। लोकसभा के 20 सांसदों ने उससे अलग होने की घोषणा कर दी और विधानसभा में अलग गुट ने अपना नेता चुन लिया। राज्यसभा में वैसी टूट तो नहीं हुई, लेकिन उसके 13 में से तीन सांसदों ने इस्तीफा दे दिया था। अब इन तीन सीटों के लिए उपचुनाव होने जा रहा है। चूंकि तीनों सीटों के लिए अलग-अलग उपचुनाव होना है, ऐसे में तीनों उम्मीदवार निर्विरोध भी जीत सकते हैं।

तृणमूल के तीन नेताओं को मिल सकता है टिकट सूत्रों के अनुसार, भाजपा नेतृत्व तृणमूल कांग्रेस और राज्यसभा से इस्तीफा देने वाले तीनों नेताओं सुखेंदु शेखर रे, सुष्मिता देव और प्रकाश चिक बरिक को भाजपा में शामिल कर उनको फिर से टिकट दे सकती है। पार्टी के एक प्रमुख नेता ने संकेत दिए हैं कि राज्यसभा के नेताओं को पार्टी में लेने में ज्यादा दिक्कत नहीं है क्योंकि उनको लेकर राज्य में ज्यादा विरोध नहीं है।

ऐसा होगा सीटों का गणित इन तीन सीटों के बाद मॉनसून सत्र के बीच में यानी जुलाई के आखिरी सप्ताह में ही उच्च सदन में भाजपा की संख्या में इजाफा हो जाएगा। सरकार यदि मॉनसून सत्र में फिर से महिला आरक्षण और परिसीमन विधेयक लाती है तो राज्यसभा में दो तिहाई बहुमत हासिल करने में आसानी रहेगी। जुलाई के आखिरी सप्ताह में राज्यसभा में 245 सदस्यों के सदन में दो तिहाई बहुमत के लिए 162 सांसदों की जरूरत होगी।

इसमें राजग के 145 सांसदों के साथ सरकार को बीजद के पांच, वाईएसआरसीपी के चार, मनोनीत सात और चार निर्दलीय सांसदों के साथ जरूरी संख्या जुटाने में ज्यादा समस्या नहीं होगी। सरकार को केवल लोकसभा में दो तिहाई का आंकड़ा जुटाना जरूरी होगा। सरकार ने संकेत दिए हैं कि विधेयक पहले लोकसभा में ही लाया जाएगा।

भाजपा के पक्ष में आंकड़े भाजपा के पास बंगाल की 294 सदस्यीय विधानसभा में कुल 208 सदस्य हैं, इसलिए आंकड़े पूरी तरह से पार्टी के पक्ष में हैं। अगर पार्टी तीन उम्मीदवार उतारती है और उसके विधायक पार्टी के निर्देश के अनुसार मतदान करते हैं, तो पार्टी अपने उम्मीदवारों के लिए क्रमशः लगभग 70, 69 और 69 वोट आसानी से हासिल कर सकती है, जिससे तीनों सीट पर उपचुनावों में उसकी जीत की प्रबल संभावना है।

राज्यसभा चुनाव प्रणाली के तहत, तीन सीट के लिए होने वाले उपचुनाव में किसी उम्मीदवार को जीतने के लिए करीब 70 'प्रथम वरीयता' वाले मतों की जरूरत होगी। विधानसभा में भाजपा की मौजूदा ताकत के मद्देनजर वह दूसरे दलों के समर्थन पर निर्भर रहे बिना तीन उम्मीदवारों के लिए जरूरी संख्या बल जुटा सकती है।

TMC को झटका भाजपा उम्मीदवार को हराने के लिए किसी भी विरोधी उम्मीदवार को कम से कम 70 मतों की जरूरत होगी। हालांकि, तृणमूल कांग्रेस के टिकट पर चुने गए विधायकों की कुल संख्या अब भी लगभग 80 है, लेकिन पार्टी का विधायक दल अब ममता बनर्जी के नेतृत्व वाले गुट और विपक्ष के नेता ऋतब्रत बनर्जी के नेतृत्व वाले बागी गुट के बीच बंट गया है।

राजनीतिक पर्यवेक्षकों के मुताबिक सैद्धांतिक रूप से, एकजुट तृणमूल कांग्रेस एक उम्मीदवार को जिताने की ताकत रखती है। हालांकि, संगठन के भीतर गहराते झगड़े के कारण ऐसी समझ बनने की संभावना कम होती जा रही है।