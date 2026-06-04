राज्यसभा चुनाव के लिए BJP ने उम्मीदवारों का किया ऐलान, MP से गुजरात तक किसे मिला टिकट
राज्यसभा चुनाव के लिए भाजपा ने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। गुजरात से राजूभाई शुक्ला, मुकेशभाई राठवा और मानसिंह परमार पार्टी के कैंडिडेट होंगे। मध्य प्रदेश से तरुण चुघ और रजनीश अग्रवाल मैदान में होंगे।
Rajya Sabha Chunav, BJP Candidate List: भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने गुरुवार को आगामी राज्यसभा चुनाव के लिए विभिन्न उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया। पार्टी ने अरुणाचल प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान में रिक्त हुईं राज्यसभा की सीटों के लिए कैंडिडेट्स उतारे हैं। इसमें राजस्थान से सतीश पूनिया, मध्य प्रदेश से तरुण चुघ समेत तमाम दिग्गज नेताओं को उम्मीदवार बनाया गया है।
भाजपा ने प्रेस रिलीज जारी करते हुए कहा कि केंद्रीय चुनाव समिति ने विभिन्न प्रदेशों में होने वाले राज्यसभा चुनाव एवं ओडिशा उप चुनाव के लिए नामों पर स्वीकृति दी है। अरुणाचल प्रदेश से ताई तगाक को उम्मीदवार बनाया है, जबकि गुजरात से राजूभाई शुक्ला, मुकेशभाई राठवा और मानसिंह परमार पार्टी के कैंडिडेट होंगे। इसके अलावा, मध्य प्रदेश से तरुण चुघ और रजनीश अग्रवाल मैदान में होंगे। वहीं, मणिपुर से ए. शारदा देवी, राजस्थान से अलका गुर्जर और सतीश पूनिया को उम्मीदवार बनाया गया है। इसके अलावा, बीजेपी ने 2026 के उपचुनाव के लिए ओडिशा से देबाशीष सामंतराय को टिकट दिया है।
चुनाव आयोग (ECI) ने राज्यसभा की 27 सीटों और तीन राज्यों की विधान परिषदों के चुनावों का कार्यक्रम घोषित कर दिया है। सोमवार को जारी किए गए कार्यक्रम के अनुसार, ये चुनाव 18 जून को होंगे। आयोग के अनुसार, सभी चुनावों के लिए मतदान 18 जून को सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक होगा। वोटों की गिनती उसी दिन शाम 5 बजे से शुरू होगी। राज्यसभा की 24 सीटों के लिए 10 राज्यों में चुनाव होंगे। इसके अलावा, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और ओडिशा में राज्यसभा सीटों के लिए उपचुनाव होंगे। वहीं, बिहार में राज्य विधान परिषदों की नौ सीटों के लिए भी चुनाव होंगे, और एक सीट के लिए उपचुनाव होगा।
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लेखक के बारे मेंMadan Tiwari
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