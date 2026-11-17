मम्मी-पापा की गोद वाली लड़ाई अलाउद्दीन तक आई, भाजपा ने राहुल गांधी से पूछा काफूर वाला सवाल
राहुल गांधी की पोस्ट को लेकर भाजपा उनके ऊपर भड़की हुई है। इसके साथ ही उसने नेता प्रतिपक्ष से होयसला की ऐतिहासिक राजधानी हलेबिदु को लेकर भी कुछ सवाल पूछे हैं।
कांग्रेस नेता राहुल गांधी लगातार भाजपा के निशाने पर हैं। आलम यह है कि मम्मा-पापा के गोद की लड़ाई अब अलाउद्दीन खिलजी तक पहुंच गई है। मंगलवार को भाजपा ने राहुल गांधी के उस बयान पर पलटवार किया, जिसमें उन्होंने कहा था कि डर, गुस्सा और नफरत ने भाजपा और उसके समर्थकों के दिलों में जाल बुन दिया है। भाजपा ने राहुल गांधी से पूछा कि उन लोगों के नाम बताएं जिन्होंने होयसला की ऐतिहासिक राजधानी हलेबिदु को लूटा। नेता प्रतिपक्ष के पोस्ट को रीट्वीट करते हुए पूछा, ‘मिस्टर गांधी, जैसा कि आपने हलेबिदु के बारे में पोस्ट किया है तो आपसे कुछ सवाल हैं।’
क्या आपको पता है
भाजपा ने राहुल गांधी से पूछा कि क्या उन्हें पता है कि होयसलाओं की राजधानी द्वारसमुद्र को हलेबिदु क्यों कहा जाने लगा। क्या आप बता सकते हैं कि यहां पर किसने लूटपाट की थी? इसके आगे भाजपा की पोस्ट में लिखा गया है कि हम बता सकते हैं। पोस्ट में कहा गया है कि 1311 में अलाउद्दीन खिलजी के जनरल मलिक काफूर और 1326-27 में मुहम्मद बिन तुगलक की सेना ने यहां पर लूटपाट की थी। क्या आप उन्हें शर्मिंदा कर सकते हैं? पोस्ट में यह भी पूछा गया कि मंदिर परिसर में मूर्तियों के चेहरे और हाथ किसने तोड़े? साथ ही राहुल गांधी से कहा गया कि ‘सत्यम शिवम सुंदरम्’ में सत्यम् सबसे पहले आता है।
क्या है मामला
गौरतलब है कि राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर कर्नाटक के होयस्लेश्वर मंदिर की 12वीं सदी की एक मूर्ति साझा किए जाने के बाद आई। इस मूर्ति में देवी पार्वती को भगवान शिव की गोद में बैठे हुए दिखाया गया है। राहुल गांधी ने सोनिया गांधी के संस्मरणों पर आधारित पुस्तक ‘बिलॉन्गिंग : ए जर्नी ऑफ लव’ के विमोचन के दौरान अपने माता-पिता के रिश्ते का जिक्र करते हुए बताया था कि उनकी मां भोजन के समय उनके पिता राजीव गांधी की गोद में बैठा करती थीं। उनके इस बयान की राजनीतिक विरोधियों ने आलोचना की।
इसके बाद राहुल गांधी ने मंदिर की उक्त मूर्ति की तस्वीर सोशल मीडिया पर साझा की थी। रायबरेली से सांसद ने पोस्ट में कहा कि एक सच्चे हिंदू के रूप में यह मेरा कर्तव्य है कि मैं उन्हें इस जाल से मुक्त करूं, ताकि वे भी अपने जीवन में प्रेम और अपनेपन की अद्भुत सुंदरता और आनंद को महसूस कर सकें। सत्यं शिवं सुंदरम्।
असम के सीएम भी भड़के
वहीं, असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने राजीव गांधी व सोनिया गांधी की तुलना भगवान शिव व देवी पार्वती से करने के लिए मंगलवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी की आलोचना की है। उन्होंने कहा कि कोई भी मनुष्य कभी भगवान नहीं बन सकता। शर्मा ने कहा कि जब कोई व्यक्ति भगवान के समक्ष शीश नवाने के बजाय स्वयं को भगवान के रूप में पेश करने लगता है, तो उसका पतन तेजी से शुरू हो जाता है।
उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा कि नश्वर मनुष्यों को शिव और पार्वती के रूप में पेश करना भक्ति नहीं है। यह ऐसा अहंकार है, जो खुद को दिव्य मानने लगा है। कोई गांधी, बल्कि कोई भी मनुष्य कभी भगवान नहीं बन सकता।
लेखक के बारे मेंDeepak Mishra
मूल रूप से आजमगढ़ के रहने वाले दीपक मिश्रा के लिए पत्रकारिता में आना कोई संयोग नहीं था। घर में आने वाली तमाम मैगजीन्स और अखबार पढ़ते-पढ़ते खुद अखबार में खबर लिखने तक पहुंच गए। हालांकि सफर इतना आसान भी नहीं था। इंटरमीडिएट की पढ़ाई के बाद जब घरवालों को इस इरादे की भनक लगी तो खासा विरोध भी सहना पड़ा। फिर मन में ठाना कि चलो जमीनी अनुभव लेकर देखते हैं। इसी मंशा के साथ ग्रेजुएशन की पढ़ाई के दौरान आजमगढ़ के लोकल टीवी में काम करना शुरू किया। कैमरे पर शहर की गतिविधियां रिकॉर्ड करते, न्यूज बुलेटिन लिखते और कुछेक बार उन्हें कैमरे के सामने पढ़ते-पढ़ते इरादा मजबूत हो गया कि अब तो मीडिया में ही जाना है।
आजमगढ़ के डीएवी डिग्री कॉलेज से इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री विषयों में ग्रेजुएशन के बाद वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय से मास कम्यूनिकेशन में मास्टर डिग्री। इसके बाद अखबारों में नौकरी का सिलसिला शुरू हुआ आज अखबार से। फिर दैनिक जागरण के बाइलिंगुअल अखबार आई नेक्स्ट में वाराणसी में डेस्क पर नौकरी। वहां से सेंट्रल डेस्क कानपुर का सफर और फिर पत्रिका अखबार के इवनिंगर न्यूज टुडे में सेंट्रल डेस्क हेड की जिम्मेदारी। बाद में पत्रिका अखबार के लिए खेल डेस्क पर भी काम करने का मौका मिला। पत्रिका ग्रुप में काम करते हुए 2014 फीफा वर्ल्ड कप की कवरेज के लिए अवॉर्ड भी मिला।
यूपी में वापसी हुई फिर से दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में और जिम्मेदारी मिली गोरखपुर में डेस्क हेड की। आई नेक्स्ट की दूसरी पारी में दो बार गोरखपुर एडिशन के संपादकीय प्रभारी की भी भूमिका निभाई। वहीं, कुछ अरसे तक इलाहाबाद में डेस्क हेड की जिम्मेदारी भी संभाली। दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में काम करने के दौरान, डिजिटल फॉर्मेट के लिए वीडियो स्टोरीज करते रहे। इसमें कुंभ 2019 के लिए वीडियो स्टोरीज भी शामिल हैं। बाद में यहां पर पॉडकास्ट के दो शो किए। जिनमें से एक आईपीएल रिकॉर्ड बुक और दूसरा शहर का किस्सा रहा।
जून 2021 से लाइव हिन्दुस्तान में होम टीम का हिस्सा। इस दौरान तमाम चुनाव, राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों की खबरें की। साथ ही क्रिकेट टीम के साथ सहभागिता निभाते हुए आईपीएल और टी-20 विश्वकप, चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान कवरेज में सक्रिय भूमिका निभाई। कुंभ 2025 के दौरान लाइव हिन्दुस्तान के लिए वीडियो स्टोरीज कीं।
अगर रुचि की बात करें तो फिल्में देखना, किताबें पढ़ना, कुछ नई स्किल्स सीखते रहना प्रमुख हैं। मिररलेस कैमरे के साथ वीडियो शूट करना और प्रीमियर प्रो पर एडिटिंग में दक्षता। प्रिय विषयों में सिनेमा और खेल दिल के बेहद करीब हैं।