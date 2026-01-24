भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन का पश्चिम बंगाल दौरा, कई बैठकों में लेंगे हिस्सा
भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन 27 और 28 जनवरी को पश्चिम बंगाल के अपने पहले आधिकारिक दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वह राज्य विधानसभा चुनावों से पहले पार्टी के जमीनी ढांचे को मजबूत करने के मकसद से कई अहम संगठनात्मक बैठकों में हिस्सा लेंगे। नितिन नवीन 27 जनवरी को दुर्गापुर में एक स्टेट कोर टीम मीटिंग की अध्यक्षता करेंगे, जिसमें संगठनात्मक रणनीति, राजनीतिक रोडमैप और आने वाले कार्यक्रमों पर फोकस किया जाएगा।
28 जनवरी को, नवीन पुरबा बर्धमान के चित्रालय मेला मैदान में बर्धमान विभाग कार्यकर्ता सम्मेलन में शामिल होंगे, जहां वह पार्टी कार्यकर्ताओं से बातचीत करेंगे। बाद में दोपहर में, वह रानीगंज में आसनसोल जिला कार्यकर्ता बैठक में हिस्सा लेंगे, जहां वह संगठनात्मक मुद्दों पर बात करेंगे और जिला स्तर पर पार्टी कार्यकर्ताओं को गाइड करेंगे।
इस बीच, केंद्रीय गृह मंत्री और बीजेपी के सीनियर नेता अमित शाह 30 और 31 जनवरी को पश्चिम बंगाल का दौरा करेंगे। अपने दो दिन के दौरे के दौरान, अमित शाह के महत्वपूर्ण संगठनात्मक और राजनीतिक बैठकें करने, पार्टी कार्यकर्ताओं में जोश भरने और राज्य में आने वाली राजनीतिक चुनौतियों की तैयारियों की समीक्षा करने की उम्मीद है।
बीजेपी के सीनियर नेताओं के लगातार दौरों से यह पता चलता है कि पार्टी पश्चिम बंगाल में अपने संगठन को मजबूत करने और अपनी राजनीतिक रणनीति को बेहतर बनाने पर ध्यान दे रही है। यह ऐसे समय हो रहा है जब बीजेपी का लक्ष्य आने वाले पश्चिम बंगाल चुनावों में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरना और तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी के 14 साल के शासन को खत्म करना है।
लखनऊ के रहने वाले मदन को डिजिटल मीडिया में आठ साल से अधिक का अनुभव है। लाइव हिन्दुस्तान में यह दूसरी पारी है। राजनीतिक विषयों पर लिखने में अधिक रुचि है। नेशनल, इंटरनेशनल, स्पोर्ट्स, यूटीलिटी, एजुकेशन समेत विभिन्न बीट्स में काम किया है। लगभग सभी प्रमुख अखबारों के संपादकीय पृष्ठ पर 200 से अधिक आर्टिकल प्रकाशित हो चुके हैं। खाली समय में लॉन टेनिस खेलना पसंद है।और पढ़ें