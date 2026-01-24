भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन का पश्चिम बंगाल दौरा, कई बैठकों में लेंगे हिस्सा

संक्षेप: 28 जनवरी को, नितिन नवीन पुरबा बर्धमान के चित्रालय मेला मैदान में बर्धमान विभाग कार्यकर्ता सम्मेलन में शामिल होंगे, जहां वह पार्टी कार्यकर्ताओं से बातचीत करेंगे।

भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन 27 और 28 जनवरी को पश्चिम बंगाल के अपने पहले आधिकारिक दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वह राज्य विधानसभा चुनावों से पहले पार्टी के जमीनी ढांचे को मजबूत करने के मकसद से कई अहम संगठनात्मक बैठकों में हिस्सा लेंगे। नितिन नवीन 27 जनवरी को दुर्गापुर में एक स्टेट कोर टीम मीटिंग की अध्यक्षता करेंगे, जिसमें संगठनात्मक रणनीति, राजनीतिक रोडमैप और आने वाले कार्यक्रमों पर फोकस किया जाएगा।

28 जनवरी को, नवीन पुरबा बर्धमान के चित्रालय मेला मैदान में बर्धमान विभाग कार्यकर्ता सम्मेलन में शामिल होंगे, जहां वह पार्टी कार्यकर्ताओं से बातचीत करेंगे। बाद में दोपहर में, वह रानीगंज में आसनसोल जिला कार्यकर्ता बैठक में हिस्सा लेंगे, जहां वह संगठनात्मक मुद्दों पर बात करेंगे और जिला स्तर पर पार्टी कार्यकर्ताओं को गाइड करेंगे।

इस बीच, केंद्रीय गृह मंत्री और बीजेपी के सीनियर नेता अमित शाह 30 और 31 जनवरी को पश्चिम बंगाल का दौरा करेंगे। अपने दो दिन के दौरे के दौरान, अमित शाह के महत्वपूर्ण संगठनात्मक और राजनीतिक बैठकें करने, पार्टी कार्यकर्ताओं में जोश भरने और राज्य में आने वाली राजनीतिक चुनौतियों की तैयारियों की समीक्षा करने की उम्मीद है।