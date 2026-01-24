Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsIndia NewsBJP president Nitin Nabin to visit West Bengal will participate in several meetings
भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन का पश्चिम बंगाल दौरा, कई बैठकों में लेंगे हिस्सा

भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन का पश्चिम बंगाल दौरा, कई बैठकों में लेंगे हिस्सा

संक्षेप:

28 जनवरी को, नितिन नवीन पुरबा बर्धमान के चित्रालय मेला मैदान में बर्धमान विभाग कार्यकर्ता सम्मेलन में शामिल होंगे, जहां वह पार्टी कार्यकर्ताओं से बातचीत करेंगे।

Jan 24, 2026 05:13 pm ISTMadan Tiwari एएनआई, कोलकाता
share Share
Follow Us on

भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन 27 और 28 जनवरी को पश्चिम बंगाल के अपने पहले आधिकारिक दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वह राज्य विधानसभा चुनावों से पहले पार्टी के जमीनी ढांचे को मजबूत करने के मकसद से कई अहम संगठनात्मक बैठकों में हिस्सा लेंगे। नितिन नवीन 27 जनवरी को दुर्गापुर में एक स्टेट कोर टीम मीटिंग की अध्यक्षता करेंगे, जिसमें संगठनात्मक रणनीति, राजनीतिक रोडमैप और आने वाले कार्यक्रमों पर फोकस किया जाएगा।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

28 जनवरी को, नवीन पुरबा बर्धमान के चित्रालय मेला मैदान में बर्धमान विभाग कार्यकर्ता सम्मेलन में शामिल होंगे, जहां वह पार्टी कार्यकर्ताओं से बातचीत करेंगे। बाद में दोपहर में, वह रानीगंज में आसनसोल जिला कार्यकर्ता बैठक में हिस्सा लेंगे, जहां वह संगठनात्मक मुद्दों पर बात करेंगे और जिला स्तर पर पार्टी कार्यकर्ताओं को गाइड करेंगे।

इस बीच, केंद्रीय गृह मंत्री और बीजेपी के सीनियर नेता अमित शाह 30 और 31 जनवरी को पश्चिम बंगाल का दौरा करेंगे। अपने दो दिन के दौरे के दौरान, अमित शाह के महत्वपूर्ण संगठनात्मक और राजनीतिक बैठकें करने, पार्टी कार्यकर्ताओं में जोश भरने और राज्य में आने वाली राजनीतिक चुनौतियों की तैयारियों की समीक्षा करने की उम्मीद है।

बीजेपी के सीनियर नेताओं के लगातार दौरों से यह पता चलता है कि पार्टी पश्चिम बंगाल में अपने संगठन को मजबूत करने और अपनी राजनीतिक रणनीति को बेहतर बनाने पर ध्यान दे रही है। यह ऐसे समय हो रहा है जब बीजेपी का लक्ष्य आने वाले पश्चिम बंगाल चुनावों में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरना और तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी के 14 साल के शासन को खत्म करना है।

Madan Tiwari

लेखक के बारे में

Madan Tiwari

लखनऊ के रहने वाले मदन को डिजिटल मीडिया में आठ साल से अधिक का अनुभव है। लाइव हिन्दुस्तान में यह दूसरी पारी है। राजनीतिक विषयों पर लिखने में अधिक रुचि है। नेशनल, इंटरनेशनल, स्पोर्ट्स, यूटीलिटी, एजुकेशन समेत विभिन्न बीट्स में काम किया है। लगभग सभी प्रमुख अखबारों के संपादकीय पृष्ठ पर 200 से अधिक आर्टिकल प्रकाशित हो चुके हैं। खाली समय में लॉन टेनिस खेलना पसंद है।

और पढ़ें
Nitin Nabin
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव और आज का मौसम से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।