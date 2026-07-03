bjp president Nitin Nabin to meet leader in uttar prades and jammu and kashmir
भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन शनिवार से बैक टू बैक दौरे शुरू करने जा रहे हैं। इस क्रम में वह उत्तर प्रदेश पहुंच नेताओं से मुलाकात करेंगे। राज्य में 2027 में विधानसभा चुनाव होने हैं।
भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) अध्यक्ष नितिन नवीन 4 और 5 जुलाई को दो दिवसीय संगठनात्मक प्रवास पर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ आएंगे। इस दौरान वे प्रदेश संगठन की कार्ययोजना, आगामी कार्यक्रमों और 2027 विधानसभा चुनाव की तैयारियों की समीक्षा करेंगे। राज्य में 2027 की शुरुआत में चुनाव होने जा रहे हैं।
पार्टी सूत्रों के अनुसार नितिन नवीन संगठन को बूथ स्तर तक और मजबूत बनाने के लिए विभिन्न बैठकों में पदाधिकारियों का मार्गदर्शन करेंगे। अपने प्रवास के दौरान नितिन नवीन प्रदेश पदाधिकारियों, सांसदों, विधायकों और जिला अध्यक्षों के साथ अलग-अलग बैठकें करेंगे। इसके अलावा वे अवध क्षेत्र के शक्ति केंद्र संयोजकों के सम्मेलन को संबोधित कर संगठन विस्तार, बूथ सशक्तीकरण, सेवा कार्यों और जनसंपर्क अभियान को लेकर दिशा-निर्देश देंगे।
तैयारियां जोरों पर
भाजपा अध्यक्ष के दौरे की तैयारियों को अंतिम रूप देने के लिए भाजपा प्रदेश मुख्यालय में प्रदेश अध्यक्ष एवं केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी तथा प्रदेश महामंत्री (संगठन) धर्मपाल सिंह लगातार तैयारियों की समीक्षा कर रहे हैं। इसमें कार्यक्रमों की रूपरेखा, व्यवस्थाओं और जिम्मेदारियों पर विस्तार शामिल है ।
राष्ट्रीय अध्यक्ष के कार्यक्रम को लेकर प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष का उत्तर प्रदेश प्रवास संगठन के लिए बेहद महत्वपूर्ण और प्रेरणादायी अवसर है। चौधरी ने कहा कि उत्तर प्रदेश भाजपा देश का सबसे बड़ा संगठनात्मक प्रदेश है और यहां का प्रत्येक कार्यकर्ता 'राष्ट्र प्रथम, संगठन सर्वोपरि' की भावना से कार्य करता है। उनके मार्गदर्शन से संगठन की कार्यशैली और अधिक प्रभावी होगी तथा चुनावी तैयारियों को नई गति मिलेगी।
उन्होंने कहा कि सभी बैठकों की रूपरेखा तय कर ली गई है और प्रत्येक कार्यक्रम अनुशासित एवं समयबद्ध तरीके से आयोजित होगा। उन्होंने विश्वास जताया कि राष्ट्रीय अध्यक्ष का यह दौरा संगठन विस्तार, बूथ सशक्तीकरण और शक्ति केंद्रों की सक्रियता को नई ऊर्जा और नई दिशा देगा।
6-7 जुलाई को जाएंगे जम्मू और कश्मीर
नवीन छह और सात जुलाई को जम्मू-कश्मीर के दो दिवसीय दौरे पर रहेंगे। भाजपा अध्यक्ष बनने के बाद कश्मीर की उनकी यह पहली यात्रा है। इस दौरान वह पार्टी नेताओं, विधायकों और अन्य पदाधिकारियों के साथ जम्मू-कश्मीर के मौजूदा राजनीतिक हालात पर विस्तार से चर्चा करेंगे। पार्टी सूत्रों ने बताया कि भाजपा अध्यक्ष छह जुलाई को यहां पहुंचेंगे और भारतीय जनसंघ (बीजेएस) के संस्थापक अध्यक्ष डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती के मौके पर एक जनसभा को संबोधित करेंगे। नवीन मौजूदा राजनीतिक हालात और पार्टी के कामकाज के बारे में फीडबैक लेने के लिए पार्टी नेताओं और वरिष्ठ पदाधिकारियों के साथ विस्तार से चर्चा करेंगे।
उन्होंने कहा कि पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ जम्मू-कश्मीर में मोदी सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं और कार्यक्रमों के क्रियान्वयन की भी समीक्षा की जाएगी। पार्टी सूत्रों ने यह भी बताया कि भाजपा अध्यक्ष उधमपुर का दौरा भी करेंगे।
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लेखक के बारे मेंNisarg Dixit
निसर्ग दीक्षित न्यूजरूम में करीब एक दशक का अनुभव लिए निसर्ग दीक्षित शोर से ज़्यादा सार पर भरोसा करते हैं। पिछले 4 साल से वह लाइव हिनुस्तान में डिप्टी चीफ प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं, जहां खबरों की योजना, लेखन, सत्यापन और प्रस्तुति की जिम्मेदारी संभालते हैं। इससे पहले दैनिक भास्कर और न्यूज़18 जैसे बड़े मीडिया संस्थानों में काम कर चुके हैं, जहाँ उन्होंने ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डेस्क तक की भूमिकाएं निभाईं। उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की, जिसने उनके काम करने के तरीके को व्यावहारिक और तथ्य आधारित बनाया। निसर्ग की खास रुचि खोजी रिपोर्टिंग, ब्रेकिंग स्टोरीज़ और विज़ुअल न्यूज़ स्टोरीज़ में है। वे जटिल मुद्दों को सरल भाषा और स्पष्ट तथ्यों के साथ प्रस्तुत करने में विश्वास रखते हैं। राजनीति और जांच पड़ताल से जुड़े विषयों पर उनकी मजबूत पकड़ है। निसर्ग लोकसभा चुनावों, कई राज्यों के विधानसभा चुनावों और अहम घटनाओं को कवर कर चुके हैं। साथ ही संसदीय कार्यवाही और सुप्रीम कोर्ट की महत्वपूर्ण सुनवाइयों को नियमित रूप से कवर करते हैं। गूगल जर्नलिस्ट्स स्टूडियो में भी निसर्ग योगदान देते हैं।और पढ़ें