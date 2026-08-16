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तुष्टीकरण की ओछी राजनीति, वंदे मातरम विवाद में कांग्रेस पर भड़के भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन

By Madan Tiwari
लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन ने आरोप लगाया कि एक बार फिर यह साबित हो गया है कि आजादी के आठ दशक बाद भी कांग्रेस के लिए वंदे मातरम का कोई सम्मान नहीं है।

BJP President Nitin Nabin Attacks Congress over Vande Mataram Controversy calling it petty appeasement politics
तुष्टीकरण की ओछी राजनीति, वंदे मातरम विवाद में कांग्रेस पर भड़के भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन

भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन ने रविवार को कांग्रेस पर तुष्टीकरण की गंदी राजनीति के लिए राष्ट्रगीत वंदे मातरम का अनादर करने का आरोप लगाया। नवीन ने 'एक्स' पर सिलसिलेवार पोस्ट में यह भी आरोप लगाया कि शनिवार को स्वतंत्रता दिवस के मौके पर कांग्रेस मुख्यालय में राष्ट्रगीत का पूरा संस्करण गाए जाने पर कांग्रेस की वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी की 'आपत्ति पार्टी की विकृत सोच को दर्शाती है।

भाजपा अध्यक्ष ने आरोप लगाया कि एक बार फिर यह साबित हो गया है कि आजादी के आठ दशक बाद भी कांग्रेस के लिए वंदे मातरम का कोई सम्मान नहीं है। नवीन ने 'एक्स' पर कहा, ''जब कांग्रेस मुख्यालय में राष्ट्रगीत गाया जा रहा था, तब सोनिया गांधी ने इसे रोकने का संकेत दिया। यह कोई संयोग नहीं था, बल्कि कांग्रेस की विकृत सोच की कड़वी सच्चाई थी।''

भाजपा अध्यक्ष ने दावा किया कि केरल की कांग्रेस सरकार ने भी अपने स्वतंत्रता दिवस समारोह से 'वंदे मातरम्' को पूरी तरह हटाकर ''सारी हदें पार कर दीं।'' नवीन ने कहा, ''कट्टरपंथियों के सामने झुकना कांग्रेस की स्थायी नीति बन गई है। तुष्टीकरण की ओछी राजनीति के लिए उसने उन हजारों स्वतंत्रता सेनानियों का अपमान किया है, जिन्होंने इसी गीत को होठों पर रखकर देश के लिए अपने प्राण न्योछावर कर दिए।''

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी ने राष्ट्रीय राजधानी स्थित पार्टी मुख्यालय में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आयोजित एक कार्यक्रम में 'वंदे मातरम्' के पूर्ण गायन पर आपत्ति जताई थी। कांग्रेस ने हालांकि इस आरोप से इनकार किया। कांग्रेस ने कहा कि राष्ट्रगीत के पूर्ण गायन को रोकने की कोई कोशिश नहीं की गई थी और सोनिया गांधी केवल पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के लिए कुर्सी लाने के लिये कह रही थीं, क्योंकि वह काफी देर से खड़े थे।

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सोनिया गांधी के खिलाफ शिकायत दर्ज

इसके अलावा, भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेताओं ने 'वंदे मातरम्' के गायन को लेकर विवाद के संबंध में कांग्रेस की वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी के खिलाफ रविवार को शिकायत दर्ज कराई। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। 'वंदे मातरम' से जुड़े बयानों और घटनाक्रम को लेकर जारी राजनीतिक विवाद के बीच उर्वा थाने में यह शिकायत दर्ज कराई गई। भाजपा नेताओं ने सोनिया गांधी पर राष्ट्रगीत 'वंदे मातरम' के संबंध में अनुचित आचरण का आरोप लगाया है।

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'राष्ट्रगीत से जुड़ी भावनाएं आहत हुईं'

भाजपा नेताओं ने इस मामले में गांधी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की और आरोप लगाया कि इस विवाद से राष्ट्रगीत से जुड़ी भावनाएं आहत हुई हैं। पुलिस ने अभी प्राथमिकी दर्ज नहीं की है। भाजपा नेताओं विकास के. और राजगोपाल ने कहा है कि पुलिस भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) के संबंधित प्रावधानों के तहत प्राथमिकी दर्ज कर सकती है। पिछले महीने संसद ने एक विधेयक पारित किया, जिसमें राष्ट्रगीत के अपमान को दंडनीय अपराध बनाया गया है। राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण (संशोधन) विधेयक, 2026 को 30 जुलाई को लोकसभा में ध्वनि मत से पारित किया गया था। इससे एक दिन पहले इसे राज्यसभा की मंजूरी मिली थी। इस कानून में 'वंदे मातरम्' को राष्ट्रगान 'जन गण मन' के बराबर का दर्जा दिया गया है।

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लेखक के बारे में

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लखनऊ के रहने वाले मदन तिवारी वरिष्ठ पत्रकार हैं और मीडिया में एक दशक से ज्यादा का अनुभव है।
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वर्तमान में मदन हिन्दुस्तान अखबार की न्यूज वेबसाइट लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स डिजिटल) में डिप्टी न्यूज एडिटर के पद पर कार्यरत हैं। जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से पत्रकारिता की पढ़ाई की। कक्षा 12वीं के बाद से ही दैनिक जागरण, अमर उजाला, जनसत्ता समेत तमाम अखबारों में संपादकीय पृष्ठ पर लिखना शुरू किया। महज दो सालों में विभिन्न राष्ट्रीय और क्षेत्रियों अखबारों में दो सौ से अधिक आलेख प्रकाशित हुए। ग्रेजुएशन करते समय ही मीडिया में नौकरी की शुरुआत की। लाइव हिन्दुस्तान में अभी दूसरी पारी है और दोनों पारियों को मिलाकर यहां आठ साल से ज्यादा हो चुके हैं। कुल एक दशक से अधिक समय से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। मदन आजतक जैसे अन्य संस्थानों में भी काम कर चुके हैं।

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