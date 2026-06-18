संसद में मजबूत होती भाजपा, NDA में JDU और TDP की कमजोर होगी ताकत? जानें नंबर गेम

NDA: साल 2024 के लोकसभा चुनाव में जब भाजपा महज 240 सीटों पर सिमट गई थी, तब सरकार बनाने के लिए तेलुगु देशम पार्टी (TDP) और जनता दल (यूनाइटेड) के एनडीए में रहने के कारण केंद्र में आसानी से सरकार बन गई।

BJP in Lok Sabha: ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस और उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना गुट में टूट के बाद लोकसभा में भाजपा की स्थिति लगातार बेहतर होती जा रही है। इन सियासी घटनाओं ने विपक्ष को तो जोरदार झटका दिया है, साथ ही राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) के भीतर भी सत्ता के संतुलन को बदलना शुरू कर दिया है। इन सियासी घटनाओं का महत्व भाजपा की गठबंधन को अपने हिसाब से चलाने की रणनीति को लेकर भी है।

साल 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा महज 240 सीटों पर सिमट गई थी। उस समय एनडीए में शामिल तेलुगु देशम पार्टी (TDP) और जनता दल यूनाइटेड (JDU) की वजह से सरकार बनने में कोई कठिनाई नहीं हुई। इनके समर्थन ने मोदी सरकार की सत्ता में वापसी कराई।

2024 के नतीजों के बाद राजनीतिक गलियारों में ‘मोदी सरकार’ शब्द की जगह ‘एनडीए सरकार’ ने ले ली थी, जो गठबंधन के लिए जरूरी था। इसका असर केंद्र सरकार के बजट पर भी देखने को मिला था। एनडीए 3.0 के पहले बजट में आंध्र प्रदेश को नई राजधानी अमरावती, औद्योगिक कॉरिडोर और पोलावरम परियोजना के लिए भारी फंड मिला। वहीं बिहार को बुनियादी ढांचे, बाढ़ प्रबंधन और आर्थिक विकास के लिए विशेष पैकेज दिए गए। भाजपा अपने इन सहयोगियों की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए पूरी तरह तैयार थी।

कैसे बदल रहा है संसद का अंकगणित? दो साल बाद यानी 2026 में अब यह गणित बदलता दिख रहा है। भाजपा अपने नेतृत्व में एक ऐसा इकोसिस्टम तैयार कर रही है जो छोटे और बागी दलों के सहारे खड़ा है। उद्धव ठाकरे गुट (UBT) के 6 सांसदों के पाले बदलने से एकनाथ शिंदे की शिवसेना की ताकत बढ़कर 14 हो सकती है। वहीं, टीएमसी से अलग हुए 20 सांसदों का गुट (NCPI) भी एनडीए के पाले में है। ये दोनों ही गुट अपनी राजनीतिक ताकत के लिए पूरी तरह भाजपा पर निर्भर हैं। इनके आने से भाजपा का समर्थन आधार व्यापक हुआ है और उसे गठबंधन की राजनीति को संभालने के लिए अधिक विकल्प मिल गए हैं।

JDU और TDP की ताकत होगी कमजोर? इकोनॉमिक टाइम्स की एक रोपोर्ट के मुताबिक, इस नए घटनाक्रम का असर एनडीए के दो सबसे बड़े सहयोगियों पर पड़ना तय है जो अतीत में कई बार भाजपा का साथ छोड़ भी चुके हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सक्रिय राजनीतिक प्रबंधन से धीरे-धीरे पीछे हटने और पार्टी के भीतर चल रहे नेतृत्व परिवर्तन के कारण, जेडीयू अब उतनी आक्रामक नहीं दिख रही जितनी वह 2024 के नतीजों के ठीक बाद थी। एनडीए के भीतर अब जेडीयू को पहले से कहीं अधिक मजबूती से स्थापित माना जा रहा है।

यह पूरा घटनाक्रम ऐसे समय में हो रहा है जब केंद्रीय मंत्रिमंडल में फेरबदल की अटकलें तेज हैं। संसद में एनडीए का दायरा बढ़ने से अब अन्य सहयोगियों की मोलभाव करने की क्षमता और प्रभाव पर असर पड़ेगा।