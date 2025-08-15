कौन बनेगा उपराष्ट्रपति? भाजपा ने इस दिन बुलाई संसदीय बोर्ड की बैठक, रेस में शामिल ये नाम

बीजेपी संसदीय बोर्ड की यह बैठक उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए उम्मीदवार के चयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। एनडीए की रणनीति न केवल एक मजबूत उम्मीदवार चुनने की है, बल्कि गठबंधन की एकता और ताकत का प्रदर्शन करने की भी है।

भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) ने रविवार, 17 अगस्त को अपने संसदीय बोर्ड की एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई है। सूत्रों के अनुसार, इस बैठक में भारत के अगले उपराष्ट्रपति पद के लिए राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) के उम्मीदवार के नाम पर चर्चा की जाएगी और संभवतः अंतिम निर्णय लिया जाएगा। यह बैठक शाम 6 बजे बीजेपी मुख्यालय में आयोजित होगी।

बीजेपी संसदीय बोर्ड पार्टी का शीर्ष संगठनात्मक निकाय है। इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा सहित अन्य वरिष्ठ नेता हिस्सा लेने वाले हैं। सूत्रों के मुताबिक, एनडीए शासित राज्यों के सभी मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्रियों को भी दिल्ली बुलाया गया है ताकि वे उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के नामांकन में शामिल हो सकें। एनडीए के उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार 21 अगस्त को अपना नामांकन दाखिल कर सकता है।

संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने गुरुवार को कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा आगामी उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए एनडीए के उम्मीदवार को अंतिम रूप देंगे। उनकी यह टिप्पणी संसद भवन में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) के नेताओं की एक महत्वपूर्ण बैठक के बाद आई। इस बैठक में जेपी नड्डा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, शिवसेना नेता श्रीकांत शिंदे, मिलिंद देवड़ा, प्रफुल्ल पटेल, चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा, राम मोहन, लल्लन सिंह, अपना दल (एस) नेता अनुप्रिया पटेल और रामदास अठावले सहित वरिष्ठ नेता शामिल हुए थे।

उपराष्ट्रपति चुनाव की प्रक्रिया चुनाव आयोग ने 7 अगस्त को उपराष्ट्रपति चुनाव 2025 के लिए अधिसूचना जारी की थी, जिसमें नामांकन और मतदान की तारीखों का उल्लेख किया गया है। नामांकन दाखिल करने की अंतिम तारीख 21 अगस्त है, जबकि 22 अगस्त को नामांकन पत्रों की जांच होगी। उम्मीदवारी वापस लेने की अंतिम तारीख 25 अगस्त है, और मतदान 9 सितंबर को होगा। एनडीए ने अपने उम्मीदवार का नामांकन 21 अगस्त को करने की योजना बनाई है, जिसे एक शक्ति प्रदर्शन के रूप में भी देखा जा रहा है।

जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद स्थिति यह बैठक पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के 21 जुलाई को अचानक इस्तीफे के बाद बुलाई गई है। धनखड़ ने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपना इस्तीफा सौंपा था, जिसे तत्काल प्रभाव से स्वीकार कर लिया गया। उनके इस्तीफे ने राजनीतिक हलकों में कई तरह की अटकलों को जन्म दिया। विपक्षी नेता जयराम रमेश ने इसे लेकर सवाल उठाए और कहा कि इस इस्तीफे के पीछे कुछ और कारण हो सकते हैं।

संभावित उम्मीदवारों के नाम हालांकि अभी तक कोई आधिकारिक नाम सामने नहीं आया है, लेकिन कुछ संभावित उम्मीदवारों के नाम चर्चा में हैं। इनमें बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश सिंह, और केंद्रीय मंत्री राम नाथ ठाकुर शामिल हैं। इसके अलावा, दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना और जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के नाम भी राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बने हुए हैं। सूत्रों का कहना है कि एनडीए पिछड़े या अति-पिछड़े समुदाय से किसी उम्मीदवार को चुन सकता है, ताकि सामाजिक समावेश का संदेश दिया जा सके।

विपक्षी गठबंधन, INDIA भी उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए साझा उम्मीदवार उतारने की तैयारी में है। हालांकि, अभी तक यह स्पष्ट नहीं है कि उनका उम्मीदवार कौन होगा। विपक्षी दलों के बीच इस मुद्दे पर चर्चा शुरू हो चुकी है, और आने वाले दिनों में इस पर अंतिम फैसला लिया जाएगा।