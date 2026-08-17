बीजेपी के संगठन में होने जा रहा बड़ा बदलाव? कैसी हो सकती है नितिन नवीन की नई टीम
बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा है कि उनकी नई टीम तैयार है। संभव है कि सोमवार को ही बीजेपी संगठन में फेरबदल को लेकर ऐलान हो। बीजेपी के संविधान में बदलाव करके महिलाओं को 33 फीसदी आरक्षण दिया गया है।
बीजेपी के संगठन में बड़ा बदलाव करने की तैयारी हो रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सोमवार को इस संबंध में घोषणा हो सकती है। जनवरी में नितिन नवीन बीजेपी के अब तक के सबसे युवा अध्यक्ष बने थे। इसके बाद से ही संगठन में बदलाव नहीं हुआ है। रिपोर्ट्स के मुताबिक एक कोषाध्यक्ष समेत राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, 9 राषट्रीय महामंत्रियों की नियुक्ति हो सकती है। इसके अलावा 15 मंत्री भी बनाए जा सकते हैं। बीजेपी के संविधान में संशोधन करके 33 फीसदी पद महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए हैं। माना जा रहा है कि इस बार महिलाओं और युवाओं को ज्यादा अहमियत दी जा सकती है। प्रत्येक वर्ग में कम से कम तीन पदाधिकारी अनुसूचित जाति और जनजाति से भी हो सकते हैं।
पार्ल्यामेंट्री बोर्ड का भी गठन
पार्टी की सबसे बड़ी निर्णायक संस्था पार्ल्यामेंट्री बोर्ड का भी गठन होना है। इसमें अध्यक्ष के साथ ज्यादा से ज्यादा 11 सदस्य हो सकते हैं। इसके साथ ही केंद्रीय चुनाव समिति का भी गठन किया जाएगा। फिलहाल महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, महिला मोर्चा की अध्यक्ष वी श्रीनिवासन और केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव इसके सदस्य हैं।
राष्ट्रीय कार्यकारिणी
पार्टी की रणनीतियों पर विचार और फैसला लेने वाली राष्ट्रीय कार्यकारिणी का भी गठन होना है। इसमें अध्यक्ष के अलावा 120 सदस्य हो सकते हैं। इसमें 40 महिलाओं का भी होना जरूरी है। इसके साथ राष्ट्रीय परिषद में राज्य परिषदों को निर्वाचित सदस्य, पार्टी के पूर्व अध्यक्ष, राज्यों में विधान परिषदों और विधानसभा के नेताओं, राष्ट्रीय कार्यकारिणी और 20 मनोनीत सदस्य शामिल होंगे।
कॉकरोचों के आंदोलन का दिखेगा असर
नितिन नवीन ने कहा है कि उन्होंने नई टीम बना ली है। जानकारों का कहना है कि नितिन नवीन की नई टीम में कॉकरोच आंदोलन का असर इस लिहाज से दिखेगा कि युवाओं को अहमियत दी जाएगी। बताया जा रहा है कि संगठन में बदलाव के बाद कैबिनेट में भी फेरबदल हो सकता है।
कैसा है मौजूदा संगठन
मौजूदा संगठन की बात करें तो पार्टी का चार सदस्यों वाला मार्गदर्शक मंडल है। इसमें पीएम मोदी, लालकृष्ण आडवाणी, मुरलीमनोहर जोशी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शामिल हैं। इसके बाद 12 सदस्यीय संसदीय बोर्ड है। इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। उनके अलावा नितिन नवीन, राजनाथ सिंह, अमित शाह, जेपी नड्डा, बीए येदियुरप्पा, सर्वानंद सोनोवाल, के लक्ष्मण, इकबाल सिंह लालपुरा, सुधा यादव, सत्यनारायण जैतिया और बीएल संतोष शामिल हैं।
बीजेपी की केंद्रीय समिति के अध्यक्ष पीएम मोदी हैं। इसके अलावा इसमें देवेंद्र फडणवीस, भूपेंद्र यादव, वनाती श्रीनिवासन, बीजेपी के 11 उपाध्यक्ष, वसुंधरा राजे और बैजयंत पांडा हैं। बीजेपी के साथ महासचिव अरुण सिंह, दुष्यंत गौतम विनोद तावड़े, तरुण चुघ, सुनील बंसल, राधा मोहन दास अग्रवाल और बीएल संतोष हैं। मौजूदा संगठन में चार सदस्यों का मार्गदर्शक मंडल, 12 सदस्यों का पार्ल्यामेंट्री बोर्ड, 15 सदस्यों का केंद्रीय चुनावी समिति, 11 राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, 7 राष्ट्रीय महासचिव, 1 संयुक्त महासचिव, 11 राष्ट्रीय सचिव, सात मोर्चा चीफ, 1 मीडिया इनचार्ज, 1 मीडिया को इनचार्ज और 1-1 कोषाध्यक्ष और सह कोषाध्यक्ष हैं।
लेखक के बारे मेंAnkit Ojha
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राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय, राज्य और सामाजिक सरोकारों की खबरों के संपादन में लंबा अनुभव होने के साथ ही अपने-आसपास की घटनाओं में समाचार तत्व निकालने की अच्छी समझ है। घटनाओं और समाचारों से संबंधित फैसले लेने और त्वरित समाचार प्रकाशित करने में विशेष योग्यता है। इसके अलावा तकनीक और पाठकों की बदलती आदतों के मुताबिक सामग्री को रूप देने के लिए निरंतर सीखने में विश्वास करते हैं। अंकित ओझा की रुचि राजनीति के साथ ही दर्शन, कविता और संगीत में भी है। लेखन और स्वरों के माध्यम से लंबे समय तक आकाशवाणी से भी जुड़े रहे। इसके अलावा ऑडियन्स से जुड़ने की कला की वजह से मंचीय प्रस्तुतियां भी सराही जाती हैं।
अकादमिक योग्यताः अंकित ओझा ने प्रारंभिक शिक्षा नवोदय विद्यालय से पूरी करने के बाद जामिया मिल्ल्लिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ही ग्रैजुएशन किया है। इसके बाद भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से पोस्ट ग्रैजुएट डिप्लोमा और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए किया है। जामिया में अध्ययन के दौरान ही इटैलियन और उर्दू भाषा में भी कोर्स किए हैं। इसके अलावा पंजाबी भाषा की भी अच्छी समझ रखते हैं। विश्वविद्यालय में NCC का 'C सर्टिफिकेट' भी प्राप्त किया है। IIMC और ऑक्सफर्ड से स्वास्थ्य पत्रकारिता का सर्टिफिकेट भी प्राप्त किया है।और पढ़ें