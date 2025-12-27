राहुल के विदेश जाने पर भड़की BJP, कैसा रहेगा मौसम का मिजाज; पढ़िए आज शाम की टॉप-5 खबरें

संक्षेप: बीजेपी ने लोकसभा में नेता विपक्ष व कांग्रेस लीडर राहुल गांधी पर विदेशी धरती से देश विरोधी कृत्यों में शामिल होने का आरोप लगाया। मौसम विभाग ने 31 दिसंबर तक सुबह और रात के समय बहुत घना कोहरा पड़ने की चेतावनी जारी की है। शाम की पांच बड़ी खबरें...

सैम पित्रोदा ने कांग्रेस का असली चेहरा बेनकाब किया, राहुल के विदेश जाने पर BJP

बीजेपी ने लोकसभा में नेता विपक्ष व कांग्रेस लीडर राहुल गांधी पर विदेशी धरती से देश विरोधी कृत्यों में शामिल होने का आरोप लगाया। भाजपा प्रवक्ता और राज्यसभा सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने पार्टी मुख्यालय में राहुल की संसद सत्र के दौरान जर्मनी में ग्लोबल प्रोग्रेसिव अलायंस में भाग लेने पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि यह सभी लोग जानते हैं कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी विदेश यात्रा पर जाते रहते हैं और वहां से भारत विरोधी बयान भी जारी करते हैं। पढ़ें पूरी खबर

यूपी में घने कोहरे की चेतावनी, दिल्ली में इन तीन दिनों तक चलेगी शीतलहर

उत्तर भारत में इन दिनों कड़ाके की ठंड पड़ रही है। मौसम विभाग ने हिमाचल प्रदेश में 30 दिसंबर तक, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश में 31 दिसंबर तक सुबह और रात के समय बहुत घना कोहरा पड़ने की चेतावनी जारी की है। इसके अलावा, जम्मू में 30 तक, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल में 31 दिसंबर तक, असम, मेघालय, नगालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, ओडिशा में एक जनवरी तक कुछ जगहों पर बहुत घना कोहरा पड़ने वाला है। पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार में 27 और 28 दिसंबर तक कोल्ड डे की स्थिति रहने वाली है। पढ़ें पूरी खबर

अजीब रिकॉर्ड: मेलबर्न में किसी ने फिफ्टी तक नहीं ठोकी, फिर भी बना रनों का पहाड़

क्रिकेट के खेल में अक्सर ही हमें अलग-अलग तरह के रिकॉर्ड देखने को मिलते हैं, लेकिन कुछ रिकॉर्ड ऐसे भी होते हैं, जो बहुत ही खामोशी से इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जाते हैं। ऐसा ही एक रिकॉर्ड मेलबर्न में ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच खेले गए चौथे एशेज टेस्ट मैच में बना। एमसीजी में खेले गए बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच में 500 से ज्यादा रन बने, लेकिन हैरानी की बात ये रही कि किसी भी टीम का कोई भी बल्लेबाज शतक तो छोड़िए, अर्धशतक भी नहीं जड़ पाया। दो दिन में मुकाबला समाप्त हो गया। मैच में कुल 36 विकेट गिरे, जिसे इंग्लैंड ने आखिर में 4 विकेट से जीत लिया। पढ़ें पूरी खबर

कुशवाहा पार्टी बचाएंगे या परिवार? बागी MLA बोले- बेटे को मंत्री बनाना आत्मघाती

उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा(आरएलएम) में दरार की लकीरें झलकने लगी हैं। पार्टी के विधायक और उपेंद्र कुशवाहा के पुराने सहयोगी रामेश्वर महतो ने खुलकर बोलना शुरू कर दिया है। उन्होंने दीपक प्रकाश को मंत्री बनाया जाना उपेंद्र कुशवाहा का आत्मघाती कदम बताया है और राष्ट्रीय अध्यक्ष से इस फैसले पर फिर से विचार करने की मांग की है। नेतृत्व के निर्णय से नाराजगी के सवाल पर कहा है कि नाराज होना उनका अधिकार है। पढ़ें पूरी खबर