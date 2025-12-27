Hindustan Hindi News
राहुल के विदेश जाने पर भड़की BJP, कैसा रहेगा मौसम का मिजाज; पढ़िए आज शाम की टॉप-5 खबरें

संक्षेप:

बीजेपी ने लोकसभा में नेता विपक्ष व कांग्रेस लीडर राहुल गांधी पर विदेशी धरती से देश विरोधी कृत्यों में शामिल होने का आरोप लगाया। मौसम विभाग ने 31 दिसंबर तक सुबह और रात के समय बहुत घना कोहरा पड़ने की चेतावनी जारी की है। शाम की पांच बड़ी खबरें...

Dec 27, 2025 06:58 pm ISTDeepak Mishra लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
बीजेपी ने लोकसभा में नेता विपक्ष व कांग्रेस लीडर राहुल गांधी पर विदेशी धरती से देश विरोधी कृत्यों में शामिल होने का आरोप लगाया। मौसम विभाग ने हिमाचल प्रदेश में 30 दिसंबर तक, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश में 31 दिसंबर तक सुबह और रात के समय बहुत घना कोहरा पड़ने की चेतावनी जारी की है। पढ़िए आज शाम की पांच बड़ी खबरें...

सैम पित्रोदा ने कांग्रेस का असली चेहरा बेनकाब किया, राहुल के विदेश जाने पर BJP
बीजेपी ने लोकसभा में नेता विपक्ष व कांग्रेस लीडर राहुल गांधी पर विदेशी धरती से देश विरोधी कृत्यों में शामिल होने का आरोप लगाया। भाजपा प्रवक्ता और राज्यसभा सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने पार्टी मुख्यालय में राहुल की संसद सत्र के दौरान जर्मनी में ग्लोबल प्रोग्रेसिव अलायंस में भाग लेने पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि यह सभी लोग जानते हैं कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी विदेश यात्रा पर जाते रहते हैं और वहां से भारत विरोधी बयान भी जारी करते हैं। पढ़ें पूरी खबर

यूपी में घने कोहरे की चेतावनी, दिल्ली में इन तीन दिनों तक चलेगी शीतलहर
उत्तर भारत में इन दिनों कड़ाके की ठंड पड़ रही है। मौसम विभाग ने हिमाचल प्रदेश में 30 दिसंबर तक, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश में 31 दिसंबर तक सुबह और रात के समय बहुत घना कोहरा पड़ने की चेतावनी जारी की है। इसके अलावा, जम्मू में 30 तक, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल में 31 दिसंबर तक, असम, मेघालय, नगालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, ओडिशा में एक जनवरी तक कुछ जगहों पर बहुत घना कोहरा पड़ने वाला है। पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार में 27 और 28 दिसंबर तक कोल्ड डे की स्थिति रहने वाली है। पढ़ें पूरी खबर

अजीब रिकॉर्ड: मेलबर्न में किसी ने फिफ्टी तक नहीं ठोकी, फिर भी बना रनों का पहाड़
क्रिकेट के खेल में अक्सर ही हमें अलग-अलग तरह के रिकॉर्ड देखने को मिलते हैं, लेकिन कुछ रिकॉर्ड ऐसे भी होते हैं, जो बहुत ही खामोशी से इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जाते हैं। ऐसा ही एक रिकॉर्ड मेलबर्न में ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच खेले गए चौथे एशेज टेस्ट मैच में बना। एमसीजी में खेले गए बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच में 500 से ज्यादा रन बने, लेकिन हैरानी की बात ये रही कि किसी भी टीम का कोई भी बल्लेबाज शतक तो छोड़िए, अर्धशतक भी नहीं जड़ पाया। दो दिन में मुकाबला समाप्त हो गया। मैच में कुल 36 विकेट गिरे, जिसे इंग्लैंड ने आखिर में 4 विकेट से जीत लिया। पढ़ें पूरी खबर

कुशवाहा पार्टी बचाएंगे या परिवार? बागी MLA बोले- बेटे को मंत्री बनाना आत्मघाती
उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा(आरएलएम) में दरार की लकीरें झलकने लगी हैं। पार्टी के विधायक और उपेंद्र कुशवाहा के पुराने सहयोगी रामेश्वर महतो ने खुलकर बोलना शुरू कर दिया है। उन्होंने दीपक प्रकाश को मंत्री बनाया जाना उपेंद्र कुशवाहा का आत्मघाती कदम बताया है और राष्ट्रीय अध्यक्ष से इस फैसले पर फिर से विचार करने की मांग की है। नेतृत्व के निर्णय से नाराजगी के सवाल पर कहा है कि नाराज होना उनका अधिकार है। पढ़ें पूरी खबर

बांग्लादेश की सियासत में नया तूफान लाएंगी खालिदा की पोती? कौन हैं जायमा रहमान
बांग्लादेश की राजनीति में जिया परिवार की चौथी पीढ़ी के प्रवेश की चर्चा तेज हो गई है। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) के कार्यवाहक अध्यक्ष तारिक रहमान की इकलौती बेटी बैरिस्टर जायमा रहमान अब सक्रिय राजनीति में कदम रखने की तैयारी कर रही हैं। 17 साल लंदन में निर्वासन की जिंदगी बिताने के बाद 25 दिसंबर को पिता के साथ देश लौटीं जायमा ने फेसबुक पोस्ट और पार्टी मीटिंग्स में अपनी इच्छा जाहिर की है कि वे बांग्लादेश के पुनर्निर्माण में योगदान देना चाहती हैं और लोगों से सीधा जुड़कर देश को समझना चाहती हैं। पढ़ें पूरी खबर

Deepak Mishra

लेखक के बारे में

Deepak Mishra
दीपक मिश्र मीडिया इंडस्ट्री में करीब 17 साल का अनुभव रखते हैं। खेल, सिनेमा और राजनीति पर प्रमुखता से काम किया है। खासतौर पर खेल की खबरों से जुनून की हद तक मोहब्बत है। 2011 में क्रिकेट वर्ल्ड कप और 2014 में फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप प्रमुखता से कवर कर चुके हैं। फोटोग्राफी और मोबाइल वीडियो स्टोरी के साथ-साथ पॉडकास्ट में विशेष रुचि रखते हैं। दैनिक जागरण-आई नेक्स्ट के साथ काम करते हुए कई वीडियो स्टोरीज पर काम किया। इसी दौरान आईपीएल पर पॉडकास्ट के साथ एक अन्य पॉडकास्ट ‘शहर का किस्सा’ भी कर चुके हैं। पूर्वांचल विश्वविद्यालय जौनपुर से मास्टर ऑफ मास कम्यूनिकेशन की पढ़ाई के बाद आज अखबार के साथ पत्रकारिता की शुरुआत हुई। इसके बाद दैनिक जागरण-आई नेक्स्ट और पत्रिका अखबार में काम किया है। आई नेक्स्ट की डिजिटल विंग में काम करते हुए कई नए और रोचक प्रयोग किए। लाइव हिन्दुस्तान में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर काम कर रहे हैं। और पढ़ें
