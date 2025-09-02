अयप्पा स्वामी के भक्तों पर अपने ही दांव में उलझ गई भाजपा, हिन्दू संगठनों ने नहीं दिया साथ

चुनावी मौसम में ग्लोबल अयप्पा संगमम के आयोजन को राजनीतिक हलकों में राज्य में हिंदू मतदाताओं को लुभाने के लिए माकपा द्वारा उठाए गए कदम के रूप में देखा जा रहा है। तीन बड़े हिन्दू संगठनों ने इस आयोजन का समर्थन किया है।

केरल की CPI(M) की अगुवाई वाली LDF सरकार ने इसी महीने 20 सितंबर को सबरीमाला के अयप्पा स्वामी के भक्तों का 'ग्लोबल अयप्पा संगमम' नामक एक वैश्विक सम्मेलन का आयोजन किया है, जिसका उद्घाटन मुख्यमंत्री पी विजयन करने वाले हैं। विपक्षी पार्टी भाजपा ने विजयन सरकार के इस कदम पर उसे घेरने की रणनीति बनाई थी लेकिन उसका यह दांव अब उलटा पड़ गया है क्योंकि राज्य के हिन्दू संगठनों ने LDF सरकार के इस कदम का समर्थन किया है। भाजपा इस आयोजन का विरोध कर फिर से हिन्दू समुदाय में अपनी बढ़त बनाना चाह रही थी लेकिन उसे अब वह अपने दांव से बैकफुट पर चली गई है।

राज्य के दो बड़े हिन्दू संगठनों, उच्च जाति के हिंदू नायरों की प्रभावशाली संस्था नैय्यर सर्विस सोसायटी और पिछड़े एझावा समूह के एक प्रमुख संगठन SNDP ने राज्य सरकार के इस कदम का समर्थन किया है। अगले साल होने वाले विधानसभा चुनावों और अगले कुछ महीनों में स्थानीय निकाय चुनावों से ऐन पहले सबरीमाला के भक्तों के लिए इस तरह के अनूठे और बड़े हिन्दू सम्मेलन का राज्य सरकार द्वारा आयोजन किया जाना और उसका हिन्दू संगठनों द्वारा समर्थन किए जाने के यह मायने निकाले जा रहे हैं कि वामपंथी दलों की पहुंच हिन्दू मतदाताओं के बीच मजबूत हुई है। यह भाजपा के लिए एक झटका माना जा रहा है।

3,000 भक्तों के शामिल होने की उम्मीद अगस्त में घोषणा करते हुए राज्य सरकार ने कहा था कि मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन सबरीमाला की तलहटी में स्थित पंबा में वैश्विक अयप्पा संगमम का उद्घाटन करेंगे। पेरियार टाइगर रिज़र्व में स्थित इस पहाड़ी को अयप्पा का निवास माना जाता है। सरकार ने कहा कि इस सम्मेलन में दुनिया भर से लगभग 3,000 भक्तों के शामिल होने की उम्मीद है। इस वैश्विक सम्मेलन में दुनियाभर से अयप्पा स्वामी के भक्तों के अलावा राज्य सरकार के मंत्री और कई आध्यात्मिक नेता शामिल होंगे।

हिंदू मतदाताओं को लुभाने की कोशिश अपनी तरह का यह पहला आयोजन है, जिसमें राज्य सरकार की संस्था त्रावणकोर देवस्वोम बोर्ड की 75वीं वर्षगांठ मनाई जाएगी। यही संस्था सबरीमाला मंदिर का प्रबंधन और देखरेख करती है। चुनावी मौसम में ग्लोबल अयप्पा संगमम के आयोजन को राजनीतिक हलकों में राज्य में हिंदू मतदाताओं को लुभाने के लिए माकपा द्वारा उठाए गए कदम के रूप में देखा जा रहा है। एलडीएफ को सितंबर 2018 के ऐतिहासिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले का समर्थन करने पर बहुसंख्यक समुदाय से कड़ी प्रतिक्रिया का सामना करना पड़ा था, जिसमें शीर्ष न्यायालय ने सबरीमाला मंदिर में मासिक धर्म की आयु वाली की महिलाओं के प्रवेश पर रोक लगाने की प्रथा को असंवैधानिक करार दिया था।

2018 का दाग मिटाना चाह रही विजयन सरकार पी विजयन सरकार ने 2018 की इस घटना का दाग मिटाने, उसकी छाप पीछे छोड़ने के मकसद और हिन्दुओं के बीच अपनी पकड़ मजबूत करने के मकसद से ही ग्लोबल समागमम का आयोजन किया है। लिहाजा, भाजपा ने इस आयोजन के पीछे वामपंथी दलों की राजनीतिक मंशा पर सवाल उठाते हुए हिंदू संगठनों से सतर्क रहने का आग्रह किया है। भाजपा ने लगे हाथ 2018 में हुए विरोध-प्रदर्शनों के दौरान विजयन सरकार की कार्रवाई का मुद्दा भी उठाया है, जिसमें हिंसा हुई थी और सैकड़ों श्रद्धालुओं की गिरफ्तारी हुई थी।