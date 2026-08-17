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शहजाद पूनावाला का इस्तीफा नहीं मान रही भाजपा, अब तो कारण भी बता दिया

By Nisarg Dixit
लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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शहजाद पूनावाला भारतीय जनता पार्टी को सोशल मीडिया बायो में से हटा चुके हैं, लेकिन अब तक पार्टी ने उनका इस्तीफा स्वीकार नहीं किया है। अब उन्होंने पार्टी नेतृत्व को एक और पत्र लिखा है, जिसमें फैसले पर अटल रहने की बात कही है।

Shehzad Poonawalla
शहजाद पूनावाला ने प्रवक्ता और पार्टी की सदस्यता पद से इस्तीफे के लिए भाजपा नेतृत्व को पत्र लिखा है। (Photo: X/@Shehzad_Ind)

शहजाद पूनावाला का इस्तीफा भारतीय जनता पार्टी ने अब तक स्वीकार नहीं किया है। अब उन्होंने एक बार फिर त्यागपत्र पार्टी के पास भेजा है। हालांकि, उन्होंने यह स्पष्ट नहीं किया है कि इसकी क्या वजह है। उन्होंने बताया है कि वह आर्थिक और व्यक्तिगत कारणों के चलते भाजपा की सदस्यता और प्रवक्ता पद को छोड़ना चाहते हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह समेत कई नेताओं का धन्यवाद किया है।

पूनावाला ने लिखा, 'कृपया दिनांक 30 जुलाई 2026 का पत्र, जिसमें आर्थिक और व्यक्तिगत परिस्थितियों के कारण भाजपा के सभी पदों तथा प्राथमिक सदस्यता के बिना किसी शर्त के त्यागपत्र देने की पेशकश की थी, के संदर्भ में इस पत्र को पढ़ें। यह मेरे लिए अत्यंत भावुक करने वाला था कि पार्टी ने मेरे त्यागपत्र को तुरंत स्वीकार करने से इनकार कर दिया और मुझसे अपने निर्णय पर पुनर्विचार करने का अनुरोध किया था।'

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क्या वजह बताई

पूनावाला ने पत्र में लिखा, 'पिछले कुछ दिनों की घटनाओं, जिन व्यक्तियों के बारे में मैंने आपको विस्तार से बताया है, ने मुझे अपने पूर्व निर्णय पर दृढ़ रहने के लिए बाध्य किया है।' उन्होंने लिखा, 'जैसा की पहले कहा था, अत्यावश्यक आर्थिक और व्यक्तिगत परिस्थितियों के कारण, मैं निजी क्षेत्र में प्रवेश करूंगा, लेकिन जहां भी संभव होगा और चाहे जिस भी स्वरूप में संभव हो, मैं प्रधानमंत्री मोदी जी और भाजपा के दृष्टिकोण और कार्यों का समर्थन करता रहूंगा।'

उन्होंने लिखा, 'मैं पार्टी की व्यवस्था छोड़ रहा हूं, परंतु विचार और व्यक्ति नहीं। एक बार फिर धन्यवाद।'

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भाजपा की तारीफ

पूनावाला ने लिखा, 'विनम्रता, प्रेम और धन्यवाद के भाव के साथ, मैंने फिर से भाजपा और आदरणीय श्री नितिन नवीन जी को अपना इस्तीफा भेज दिया है और इसे स्वीकार करने की प्रार्थना की है।' उन्होंने कहा, 'किसी अन्य देश और किसी अन्य पार्टी में मेरे जैसी कहानी, जो एक युवा, पसमांदा मुस्लिम और गैर वंशवादी बैकग्राउंड वाले व्यक्ति की है, कभी संभव ही नहीं होती।'

उन्होंने लिखा, 'मैं उस पार्टी और राष्ट्रीय प्रवक्ता के पद व दायित्व से विदा ले रहा हूं, जिन्हें मैं बहुत प्यार करता था।'

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पहले ही दे दिए थे संकेत

यह घटनाक्रम ऐसे समय सामने आया है, जब कुछ दिन पहले ही पूनावाला ने भाजपा छोड़ने के संकेत देते हुए कहा था कि सक्रिय राजनीति से हटने का समय आ गया है। उन्होंने अपने कुछ इंटरव्यू के उन वीडियो को भी दोबारा शेयर किया था, जिनमें उन्होंने सक्रिय राजनीति से हटने से जुड़े बयान दिए थे।

Nisarg Dixit

लेखक के बारे में

Nisarg Dixit

निसर्ग दीक्षित न्यूजरूम में करीब एक दशक का अनुभव लिए निसर्ग दीक्षित शोर से ज़्यादा सार पर भरोसा करते हैं। पिछले 4 साल से वह लाइव हिनुस्तान में डिप्टी चीफ प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं, जहां खबरों की योजना, लेखन, सत्यापन और प्रस्तुति की जिम्मेदारी संभालते हैं। इससे पहले दैनिक भास्कर और न्यूज़18 जैसे बड़े मीडिया संस्थानों में काम कर चुके हैं, जहाँ उन्होंने ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डेस्क तक की भूमिकाएं निभाईं। उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की, जिसने उनके काम करने के तरीके को व्यावहारिक और तथ्य आधारित बनाया। निसर्ग की खास रुचि खोजी रिपोर्टिंग, ब्रेकिंग स्टोरीज़ और विज़ुअल न्यूज़ स्टोरीज़ में है। वे जटिल मुद्दों को सरल भाषा और स्पष्ट तथ्यों के साथ प्रस्तुत करने में विश्वास रखते हैं। राजनीति और जांच पड़ताल से जुड़े विषयों पर उनकी मजबूत पकड़ है। निसर्ग लोकसभा चुनावों, कई राज्यों के विधानसभा चुनावों और अहम घटनाओं को कवर कर चुके हैं। साथ ही संसदीय कार्यवाही और सुप्रीम कोर्ट की महत्वपूर्ण सुनवाइयों को नियमित रूप से कवर करते हैं। गूगल जर्नलिस्ट्स स्टूडियो में भी निसर्ग योगदान देते हैं।

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