क्या नितिन गडकरी राजनीति से लेने वाले हैं संन्यास? तेज होती अटकलों का दिया जवाब
Nitin Gadkari retirement: हाल ही में नागपुर में लक्ष्मणराव मानकर ट्रस्ट के कार्यक्रम में गडकरी शामिल हुए थे। इस दौरान उन्होंने अपने सार्वजनिक जीवन के करीब तीन दशक के अनुभव और कोरोना के बाद स्वास्थ्य में आए बदलावों का जिक्र किया।
Nitin Gadkari retirement: केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने राजनीति से संन्यास लेने की अटकलों को खारिज कर दिया है। उन्होंने ऐसी खबरों को गलत बताते हुए कहा कि उनके बयान का गलत मतलब निकाला गया। महाराष्ट्र के नागपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान गडकरी ने मजाकिया अंदाज में कहा, 'मैंने कहा कि अब मेरी उम्र बढ़ गई है, इसलिए ऐसे कार्यक्रमों में युवाओं को बुलाओ। लेकिन आप लोग खबर छाप देते हैं कि गडकरी रिटायर होने जा रहे हैं।'
दरअसल, हाल ही में नागपुर जिले के काटोल में लक्ष्मणराव मानकर ट्रस्ट के कार्यक्रम में गडकरी शामिल हुए थे। इस दौरान उन्होंने अपने सार्वजनिक जीवन के करीब तीन दशक के अनुभव और कोरोना के बाद स्वास्थ्य में आए बदलावों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि अब वह पहले की तरह ज्यादा काम नहीं कर पाते और नई पीढ़ी को भी अवसर दिए जाने चाहिए। इसके बाद मीडिया रिपोर्ट्स और सोशल मीडिया पर उनके सक्रिय राजनीति से संन्यास लेने या केंद्रीय मंत्रिमंडल छोड़ने की अटकलें लगने लगी थीं।
युवाओं को आगे लाने की बात
नागपुर में 17वीं एग्रोविजन कृषि प्रदर्शनी की घोषणा के मौके पर नितिन गडकरी ने इन अटकलों पर सफाई दी। उन्होंने कहा कि युवाओं को आगे लाने की बात का मतलब राजनीति छोड़ना नहीं है, बल्कि सामाजिक और कृषि से जुड़े कामों में नई पीढ़ी की भागीदारी बढ़ाना है। गडकरी ने कहा कि लंबे समय तक चलने वाली योजनाओं और संस्थाओं को आगे बढ़ाने के लिए एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक अनुभव पहुंचाना जरूरी है। उन्होंने लक्ष्मणराव मानकर ट्रस्ट और एग्रोविजन जैसे प्रयासों का उदाहरण देते हुए कहा कि जिस तरह पिछली पीढ़ी ने उन्हें काम करने की जिम्मेदारी सौंपी, उसी तरह अब युवाओं को भी आगे आना चाहिए।
इस दौरान नितिन गडकरी ने विदर्भ क्षेत्र को सूखे की समस्या से बाहर निकालने के लिए जल संरक्षण पर सामूहिक प्रयास करने की जरूरत बताई। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र के सूखा प्रभावित इलाकों में जल संरक्षण और भूजल स्तर बढ़ाने के कई सफल प्रयोग हुए हैं। एग्रोविजन प्रदर्शनी में किसानों को ऐसे प्रयोगों की जानकारी दी जाएगी, ताकि वे अपने खेतों और गांवों में भी इन्हें अपना सकें। उन्होंने कहा कि विदर्भ के हर जिले में जल संरक्षण को लेकर अभियान चलाने और इसे पहले से ज्यादा गति देने पर चर्चा होगी।
लेखक के बारे मेंNiteesh Kumar
पत्रकार नीतीश कुमार 8 साल से अधिक समय से मीडिया इंडस्ट्री में एक्टिव हैं। जनसत्ता डिजिटल से बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर शुरुआत हुई। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने से पहले टीवी9 भारतवर्ष और दैनिक भास्कर डिजिटल में भी काम कर चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को खबरें लिखने के साथ ग्राउंड रिपोर्टिंग का शौक है। लाइव हिन्दुस्तान यूट्यूब चैनल के लिए लोकसभा चुनाव 2024, दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 और बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की कवरेज कर चुके हैं। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान के लिए नेशनल और इंटरनेशनल सेक्शन की खबरें लिखते हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को ब्रेकिंग न्यूज लिखने के साथ खबरों का गहराई से विश्लेषण करना पसंद है। राजनीति से जुड़ी खबरों पर मजबूत पकड़ और समझ रखते हैं। समसामयिक राजनीतिक मुद्दों पर कई सारे लंबे लेख लिख चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार ने पत्रकारिता का पढ़ाई IIMC, दिल्ली (2016-17 बैच) से हुई। इससे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी के महाराजा अग्रसेन कॉलेज से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया। पत्रकार नीतीश कुमार मूल रूप से उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के रहने वाले हैं। राजनीति, खेल के साथ सिनेमा में भी दिलचस्पी रखते हैं। फिल्में देखना और रिव्यू करना व उन पर चर्चा करना हॉबी है।और पढ़ें