BJP New Working President Nitin Nabin Caste जाति क्यों खोज रहे लोग | PM Modi | Amit Shah | Congress

बीजेपी के नवनियुक्त राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन भारत में सबसे ज्यादा सर्च किए गए पर्सनैलिटी हैं. गूगल पर सबसे अधिक लोगों ने उनके बारे में सर्च किया. सर्च वॉल्यूम में नितिन नबीन गूगल ट्रेंड्स में टॉप पर्सनैलिटी बने रहे. रिलीवेंसी के मामले में भी वे टॉप पर्सनैलिटी बने हुए हैं

Dec 15, 2025 08:56 pm ISTPrashant Ruhela लाइव हिन्दुस्तान
