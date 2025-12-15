Hindi NewsIndia NewsBJP New Working President Nitin Nabin Caste PM Modi Amit Shah Congress
BJP New Working President Nitin Nabin Caste जाति क्यों खोज रहे लोग | PM Modi | Amit Shah | Congress
संक्षेप:
बीजेपी के नवनियुक्त राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन भारत में सबसे ज्यादा सर्च किए गए पर्सनैलिटी हैं. गूगल पर सबसे अधिक लोगों ने उनके बारे में सर्च किया. सर्च वॉल्यूम में नितिन नबीन गूगल ट्रेंड्स में टॉप पर्सनैलिटी बने रहे. रिलीवेंसी के मामले में भी वे टॉप पर्सनैलिटी बने हुए हैं
Dec 15, 2025 08:56 pm ISTPrashant Ruhela लाइव हिन्दुस्तान
लेखक के बारे मेंPrashant Ruhela
प्रशांत रूहेला पिछले 12 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। इस दौरान मैंने S1 News Channel, TV100, SMBC Insight, इंडिया न्यूज़, न्यूज़ नेशन और वनइंडिया जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया है। खबरों की सटीकता, निष्पक्षता और गहराई मेरी पत्रकारिता की पहचान रही है। दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीकॉम और पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है। इसके साथ ही शोभित यूनिवर्सिटी से फाइनेंस में एमबीए किया है, जिससे आर्थिक और व्यावसायिक खबरों की बेहतर समझ विकसित हुई। डिजिटल और टीवी दोनों प्लेटफॉर्म्स पर काम करने के अनुभव ने मुझे बदलते मीडिया परिदृश्य को समझने और हर नई चुनौती को अवसर में बदलने का दृष्टिकोण दिया है। और पढ़ें
