भाजपा की नई टीम में इस राज्य का एक भी नेता नहीं, पूर्व पार्टी विधायक ने बताई वजह
उन्होंने वीडियो संदेश में कहा कि राष्ट्रीय टीम में राज्य के किसी प्रतिनिधि को जगह न मिलने पर राज्य के वरिष्ठ नेताओं को आत्ममंथन करने की जरूरत है। साथ ही उन्होंने वापसी के संकेत भी दिए।
भाजपा की नई राष्ट्रीय टीम में तेलंगाना के किसी भी नेता को जगह नहीं मिली है। अब इस पर गोशामहल विधायक टी राजा सिंह ने सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि पार्टी की टीम में तेलंगाना बीजेपी को एक भी पद नहीं दिया गया है और इस कदम पर नेताओं को आत्ममंथन करने की जरूरत है। साथ ही टी राजा ने पार्टी में वापसी के संकेत भी दिए हैं। बता दें कि टी राजा ने 2025 में पार्टी से इस्तीफा दे दिया था।
भाजपा की नई टीम की घोषणा होने के बाद टी राजा सिंह ने एक वीडियो बयान जारी किया। उन्होंने कहा है कि पहले भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व ने तेलंगाना के नेताओं को राष्ट्रीय स्तर पर महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां दी थीं और इन नेताओं ने अच्छा काम भी किया। लेकिन इस बार पार्टी की नई टीम में तेलंगाना से किसी नेता को जगह नहीं मिली है। उन्होंने कहा कि बीजेपी के मौजूदा राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन हर राज्य में पार्टी को मजबूत करने और सत्ता तक पहुंचाने के उद्देश्य से नई टीम तैयार कर रहे हैं। ऐसे में तेलंगाना से किसी भी नेता को राष्ट्रीय टीम में जगह नहीं मिलना वरिष्ठ नेताओं के लिए सोचने का विषय है।
‘ग्रुप पॉलिटिक्स की वजह से हुआ ऐसा’
राजा सिंह ने तेलंगाना बीजेपी में गुटबाजी को इसके पीछे एक बड़ी वजह बताया। उन्होंने कहा कि राज्य के नेता बार-बार आपसी शिकायतें लेकर दिल्ली जाते हैं। नेताओं के बीच लगातार गुटबाजी और एक-दूसरे के खिलाफ शिकायतों का असर पार्टी के संगठन पर पड़ता है। उन्होंने कहा कि शायद इसी वजह से पार्टी नेतृत्व ने इस बार दूसरे राज्यों के नेताओं को ज्यादा मौका दिया है। राजा सिंह ने तेलंगाना बीजेपी के नेताओं से गुटबाजी छोड़कर एकजुट होकर काम करने की अपील की।
बंगाल से सीखने की दी नसीहत
पूर्व बीजेपी नेता ने पश्चिम बंगाल का उदाहरण देते हुए कहा कि वहां पार्टी के नेताओं ने गुटबाजी को पीछे छोड़कर एक साथ चुनाव लड़ा और बीजेपी को सत्ता में लाने के लिए काम किया। इसी वजह से पार्टी को वहां सरकार बनाने में सफलता मिली। उन्होंने कहा कि तेलंगाना के नेताओं को भी इसी तरह एकजुट होकर काम करना चाहिए। उन्होंने कहा, “हमारी पार्टी एक है और हमारा लक्ष्य भी एक है।”
वापसी का इशारा?
पार्टी से अलग हुए टी राजा अपने ताजा बयान में पार्टी के प्रति नरम रुख अपनाते नजर आए। हालांकि उन्होंने सीधे तौर पर बीजेपी में वापसी की बात नहीं कही, लेकिन उन्होंने कई बार ‘हम’ शब्द जा जिक्र किया है। जानकारों का कहना है कि बयान से संकेत मिलता है कि वह अब भी खुद को पार्टी से जोड़कर देखते हैं और वापसी भी कर सकते हैं
लेखक के बारे मेंJagriti Kumari
जागृति को छोटी उम्र से ही खबरों की दुनिया ने इतना रोमांचित किया कि पत्रकारिता को ही करियर बना लिया। 2 साल पहले लाइव हिन्दुस्तान के साथ करियर की शुरुआत हुई। उससे पहले डिग्री-डिप्लोमा सब जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में। भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली से पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा और संत जेवियर्स कॉलेज रांची से स्नातक के बाद से खबरें लिखने का सिलसिला जारी। खबरों को इस तरह से बताना जैसे कोई बेहद दिलचस्प किस्सा, जागृति की खासियत है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध और अर्थव्यवस्था की खबरों में गहरी रुचि। लाइव हिन्दुस्तान में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान शानदार कवरेज के लिए इंस्टा अवॉर्ड जीता और अब बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर रोजाना कुछ नया सीखने की ललक के साथ आगे बढ़ रही हैं। इसके अलावा सिनेमा को समझने की जिज्ञासा है।और पढ़ें