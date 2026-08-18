BJP में बड़ा संगठनात्मक फेरबदल, विनोद तावड़े को यूपी की कमान; पंजाब-गुजरात में भी नए प्रभारी
BJP ने यूपी, पंजाब और गुजरात में नए प्रदेश प्रभारी नियुक्त किए हैं। विनोद तावड़े को यूपी, सतीश पूनिया को पंजाब और तरुण चुघ को गुजरात की जिम्मेदारी मिली।
भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) ने तीन अहम राज्यों में अपने संगठन को मजबूत करने के लिए प्रदेश प्रभारियों की नियुक्ति की है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने उत्तर प्रदेश, पंजाब और गुजरात के लिए नए प्रदेश प्रभारियों और सह-प्रभारी की नियुक्ति की घोषणा की है। उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले विनोद तावड़े को राज्य का प्रभारी नियुक्त किया गया है। बीजेपी की ओर से जारी प्रेस विज्ञप्ति के मुताबिक, ये सभी नियुक्तियां तत्काल प्रभाव से लागू होंगी।
भाजपा की प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री और राज्यसभा सांसद विनोद तावड़े को सौंपी गई है। उनके साथ राष्ट्रीय मंत्री जगदीश ईश्वरभाई पटेल को उत्तर प्रदेश का सह-प्रभारी नियुक्त किया गया है।
वहीं, पंजाब के प्रदेश प्रभारी की जिम्मेदारी बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री और राज्यसभा सांसद डॉ. सतीश पूनिया को दी गई है। गुजरात में पार्टी ने राष्ट्रीय कार्यालय प्रभारी और राज्यसभा सांसद तरुण चुघ को प्रदेश प्रभारी नियुक्त किया है।
उत्तर प्रदेश में विनोद तावड़े को बड़ी जिम्मेदारी
बीजेपी ने उत्तर प्रदेश जैसे महत्वपूर्ण राजनीतिक राज्य की जिम्मेदारी विनोद तावड़े को दी है। तावड़े पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री होने के साथ-साथ राज्यसभा सांसद भी हैं। उनके साथ जगदीश ईश्वरभाई पटेल को सह-प्रभारी बनाया गया है, जो बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव हैं।
पार्टी की ओर से जारी नियुक्ति सूची में उत्तर प्रदेश के लिए प्रभारी और सह-प्रभारी दोनों के नाम स्पष्ट रूप से दर्ज किए गए हैं। यह नियुक्ति तत्काल प्रभाव से लागू होगी।
पंजाब की कमान सतीश पूनिया को
पंजाब में बीजेपी ने डॉ. सतीश पूनिया को प्रदेश प्रभारी बनाया है। पूनिया पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री और राज्यसभा सांसद हैं। पार्टी की प्रेस विज्ञप्ति में पंजाब के लिए केवल प्रदेश प्रभारी की नियुक्ति का उल्लेख है। इस सूची में पंजाब के लिए किसी सह-प्रभारी के नाम की घोषणा नहीं की गई है।
गुजरात में तरुण चुघ को जिम्मेदारी
गुजरात में बीजेपी ने पार्टी के राष्ट्रीय कार्यालय प्रभारी और राज्यसभा सांसद तरुण चुघ को प्रदेश प्रभारी नियुक्त किया है। चुघ फिलहाल राष्ट्रीय कार्यालय प्रभारी की जिम्मेदारी भी संभाल रहे हैं। बीजेपी के केंद्रीय कार्यालय से जारी प्रेस विज्ञप्ति पर तरुण चुघ के हस्ताक्षर हैं। पत्र में उन्हें राज्यसभा सांसद एवं राष्ट्रीय कार्यालय प्रभारी के तौर पर संबोधित किया गया है।
एक दिन पहले ही नितिन नवीन की नई टीम का ऐलान
गौरतलब है कि इन प्रदेश प्रभारियों की नियुक्ति से ठीक एक दिन पहले, 17 अगस्त को बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन ने अपनी नई राष्ट्रीय टीम का ऐलान किया था। नई टीम में कई अनुभवी नेताओं के साथ नए चेहरों को भी अहम जिम्मेदारियां दी गई हैं। वसुंधरा राजे, राम माधव और स्मृति ईरानी जैसे प्रमुख नेताओं को संगठन में महत्वपूर्ण भूमिका मिली है। वहीं, पीयूष गोयल को राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष और बीएल संतोष को राष्ट्रीय संगठन महामंत्री की जिम्मेदारी दी गई है। पार्टी की नई टीम को संगठनात्मक अनुभव, युवा ऊर्जा और जमीनी जुड़ाव के मिश्रण के तौर पर पेश किया गया है।
लेखक के बारे मेंAmit Kumar
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