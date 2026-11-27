परिसीमन बिल पर तैयार सरकार, क्या करेगा विपक्ष? राहुल गांधी ने कहा- संख्या हो या ना...
संसद के अगले सप्ताह शुरू होने वाले सत्र में यह मुद्दा प्रमुखता से उठेगा। बीजेपी को विधेयक पास कराने के लिए जरूरी समर्थन मिलने का भरोसा है, वहीं कांग्रेस ने अपने नेताओं को साफ संदेश दिया है कि परिसीमन विधेयक का हर हाल में विरोध किया जाए।
संसद के अगले सप्ताह शुरू होने वाले सत्र में परिसीमन का मुद्दा गरमाने वाला है। केंद्र सरकार एक बार फिर परिसीमन विधेयक को आगे बढ़ाने की तैयारी में है, वहीं कांग्रेस समेत विपक्षी दलों ने इसका विरोध करने का फैसला किया है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने साफ कर दिया है कि विपक्ष के पास विधेयक को रोकने के लिए पर्याप्त संख्या हो या न हो, वह इसका हर स्तर पर विरोध करेगा। एनडीटीवी की रिपोर्ट के मुताबिक, कांग्रेस की संसदीय रणनीति समिति की बैठक में राहुल गांधी ने कहा कि परिसीमन विधेयक के विरोध को लेकर पार्टी का फैसला साफ है। उन्होंने कहा कि बीजेपी अपने राजनीतिक फायदे के लिए इस विधेयक को दोबारा ला रही है। हालांकि, राहुल गांधी ने बैठक के बाद सार्वजनिक रूप से इस मुद्दे पर कोई बयान नहीं दिया है।
कांग्रेस की संसदीय रणनीति समिति की यह बैठक पार्टी की सीनियर सांसद सोनिया गांधी के आवास पर हुई। इसमें लोकसभा और राज्यसभा के कांग्रेस सांसदों ने हिस्सा लिया। बैठक के बाद पार्टी सांसद गौरव गोगोई ने बताया कि परिसीमन को लेकर कांग्रेस का रुख पहले से ही स्पष्ट है। उन्होंने कहा कि पार्टी इस मुद्दे पर अपनी मांगों को लेकर कोई समझौता नहीं करना चाहती। गोगोई के मुताबिक, शनिवार को इस विषय पर एक बार फिर चर्चा होगी। कांग्रेस नेतृत्व ने अपने सांसदों को भी साफ संदेश दिया है कि प्रस्तावित परिसीमन विधेयक का हर हाल में विरोध किया जाना चाहिए। पार्टी का मानना है कि सरकार जिस तरीके से इस विधेयक को आगे बढ़ाना चाहती है, उससे राज्यों के प्रतिनिधित्व पर असर पड़ सकता है।
कांग्रेस ने पीएम मोदी-अमित शाह पर साधा निशाना
कांग्रेस ने शुक्रवार को दावा किया कि लोकसभा में संविधान संशोधन विधेयक और संबंधित अन्य विधेयकों पर चर्चा से पहले उन्हें सांसदों के साथ साझा नहीं किया गया है। साथ ही, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की जोड़ी के खेल जारी हैं। पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने एक्स पर पोस्ट में कहा कि लोकसभा में आगामी सोमवार को संविधान संशोधन विधेयक और अन्य विधेयकों पर चर्चा निर्धारित है, लेकिन शुक्रवार शाम 6 बजे तक ये विधेयक सांसदों को उपलब्ध नहीं कराए गए थे। उन्होंने कहा कि यह स्थिति असाधारण और पूरी तरह अस्वीकार्य है।
केंद्रीय मंत्रिमंडल से विधेयक को मिली मंजूरी
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने शुक्रवार को परिसीमन से जुड़े नए महिला आरक्षण विधेयक को मंजूरी दे दी, जिसके तहत सभी राज्यों में लोकसभा सीटों की संख्या 50 प्रतिशत बढ़ाने का प्रस्ताव है। संभावना है कि विधेयक को अगले सप्ताह से शुरू होने वाली संसद की विशेष बैठक में पेश किया जाएगा। सूत्रों ने बताया, 'केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कुछ संशोधनों के साथ इस नए विधेयक को मंजूरी दी है। इन संशोधनों का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि परिसीमन के बाद लोकसभा में अन्य राज्यों की तुलना में किसी भी राज्य की हिस्सेदारी कम न हो। दक्षिणी राज्यों की चिंताओं को दूर करने के लिए सरकार ने हर राज्य में लोकसभा सीटों की संख्या 50 प्रतिशत बढ़ाने पर सहमति जताई है। वर्ष 2051 तक इन बढ़ी हुई सीटों की संख्या में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा।'
लेखक के बारे मेंNiteesh Kumar
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