'बच्चियों से दुराचार करते हैं मौलवी, दम है तो बोलकर दिखाएं'; नेहा बोरा को गौरव भाटिया की चुनौती

भाटिया ने कहा कि बांग्लादेश में हिंदू महिलाओं पर अत्याचार हुए और हिंदुओं की हत्या की गई। इसके बावजूद नेहा बोरा आज अपने बयानों से सभी पुजारियों का अपमान कर रही हैं। हिंदू समाज सहनशील है और पुजारी समाज की सेवा करते हैं।

बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने AISA की अध्यक्ष नेहा बोरा पर मंगलवार को जमकर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि बांग्लादेश में तख्तापलट के दौरान हुई घटनाओं से नेहा बोरा ने प्रेरणा ली। भाटिया ने कहा कि बांग्लादेश में हिंदू महिलाओं पर अत्याचार हुए और हिंदुओं की हत्या की गई। इसके बावजूद नेहा बोरा आज अपने बयानों से सभी पुजारियों का अपमान कर रही हैं। हिंदू समाज सहनशील है और पुजारी समाज की सेवा करते हैं। वे बच्चियों को शिक्षित करने और उनके भविष्य को संवारने में भी योगदान देते हैं। भाटिया ने चुनौती देते हुए कहा कि अगर दम है तो नेहा बोरा यह भी बोलकर दिखाएं, मस्जिदों और मदरसों में मौलवी मुस्लिम बच्चियों के साथ दुराचार करते हैं। नेहा बोरा इस तरह की बात नहीं कहेंगी। इस तरह का चुनिंदा विरोध गलत मंशा से किया जा रहा है।

दरअसल, नेहा बोरा ने महिलाओं को ब्राह्मणवादी व्यवस्था से सुरक्षा की जरूरत बताई है। बोरा ने कहा, 'सुरक्षा बेहद जरूरी है और यह सुरक्षा खास तौर पर ब्राह्मणवादी व्यवस्था से चाहिए। ये एक ऐसी व्यवस्था है जो मानती है कि गरीब, शोषित, जानवर और महिलाएं - ये सभी दमन और दुर्व्यवहार के ही लायक हैं। इसी व्यवस्था के तहत ब्राह्मण महिलाएं भी सुरक्षित नहीं हैं और वे यौन शोषण का शिकार होती हैं। मंदिरों के भीतर पुजारी दुष्कर्म करते हैं। हमने ऐसी घटनाएं देखी हैं।'

राहुल गांधी पर भी भड़के गौरव भाटिया गौरव भाटिया ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि वह अराजकता और लोकतंत्र को कमजोर करने की राजनीति में विश्वास रखते हैं। उन्होंने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर सरकार गिराने और सत्ता परिवर्तन की बात करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि भारत की सबसे बड़ी ताकत उसका लोकतांत्रिक शासन, संविधान के प्रति सम्मान और पिछले 12 वर्षों से बनी स्थिरता है। इसके उलट विपक्ष का रवैया अराजक और संविधान विरोधी है। उन्होंने राहुल गांधी को भस्मासुर बताते हुए कहा कि वह लोकतंत्र को खत्म करके देश में अराजकता लाना चाहते हैं।