नितिन नवीन की ताजपोशी आज, भाजपा को मिलेगा सबसे युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष; एक दिलचस्प संयोग

संक्षेप: बिहार के पांच बार के विधायक नितिन नवीन, पार्टी के शीर्ष पद के लिए एकमात्र उम्मीदवार थे। प्रधानमंत्री मोदी के अलावा पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह और नितिन गडकरी सहित कई वरिष्ठ नेता भी प्रस्ताव रखने वालों में शामिल हैं।

भाजपा की युवा इकाई में शामिल होने के बाद 26 साल की उम्र में विधायक और अब 45 साल की उम्र में भाजपा अध्यक्ष बनने तक का नितिन नवीन का राजनीतिक सफर किसी कहानी की तरह रहा है। सोमवार को निर्विरोध राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना जाना तय होने के बाद नितिन नवीन पार्टी के सबसे युवा अध्यक्ष होंगे। नितिन नवीन की पदोन्नति भाजपा में एक पीढ़ीगत बदलाव का प्रतीक भी है। नवीन जेपी नड्डा की जगह लेने जा रहे हैं, जो 2020 से अध्यक्ष पद पर हैं। इससे पहले कायस्थ समुदाय से आने वाले नवीन को 14 दिसंबर को भाजपा का कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया था।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अन्य वरिष्ठ भाजपा नेताओं ने नितिन नवीन के समर्थन में नामांकन पत्र दाखिल किए जिसके बाद मंगलवार को नवीन को औपचारिक रूप से भाजपा अध्यक्ष घोषित किया जाएगा। बिहार के पांच बार के विधायक नितिन नवीन, पार्टी के शीर्ष पद के लिए एकमात्र उम्मीदवार थे। प्रधानमंत्री मोदी के अलावा पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह और नितिन गडकरी सहित कई वरिष्ठ नेता भी प्रस्ताव रखने वालों में शामिल हैं। नामांकन पत्रों के 37 सेटों में से 36 पार्टी की राज्य इकाइयों द्वारा दाखिल किए गए थे और एक सेट भाजपा संसदीय दल द्वारा प्रस्तुत किया गया था।

एक दिलचस्प संयोग यह भी है कि भारतीय जनता पार्टी की स्थापना 1980 में हुई थी और उसी साल नवीन का जन्म भी हुआ था। आम तौर पर चर्चा से दूर रहने वाले नवीन बिहार से पांच बार विधायक रह चुके हैं और राज्य के पीडब्ल्यूडी मंत्री भी रहे हैं। नवीन को उनके पिता और पार्टी के दिग्गज नेता नवीन किशोर सिन्हा के निधन के कारण खाली हुई पटना पश्चिम विधानसभा सीट से महज 26 साल की उम्र में चुनाव मैदान में उतारा गया था। तब से लेकर लगभग दो दशकों में नवीन बांकीपुर से लगातार जीत के बाद पांच बार विधायक रह चुके हैं।

नवीन को राजनीति में कदम रखने के लिए अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़नी पड़ी थी। शुरुआती दौर में उन्हें राजनीति के लिहाज से बाहरी व्यक्ति के रूप में देखा जाता था। सरल स्वभाव वाले नवीन ने कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किए जाने के साथ ही तेजी से काम शुरू कर दिया था, जिन्हें इस साल तमिलनाडु, केरल और असम सहित कई विधानसभा चुनावों में पार्टी का नेतृत्व करना होगा। भाजपा के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में उनके नाम की घोषणा से काफी पहले एक कार्यक्रम में नवीन ने कहा था कि वह पार्टी के उन कार्यकर्ताओं के सामने नतमस्तक होते हैं जिनकी कड़ी मेहनत से कई नितिन नवीन पैदा होते हैं।