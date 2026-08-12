संसद में बढ़ा 'लुंगी वाला' विवाद, BJP सांसद सुष्मिता देव ने जॉन ब्रिटास के खिलाफ दिया विशेषाधिकार हनन नोटिस

भाजपा सांसद सुष्मिता देव ने लुंगी वाला विवाद के बीच सीपीआई एम नेता जॉन ब्रिटास के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस दिया है। ब्रिटास पहले ही भाजपा सांसद के खिलाफ यह कार्यवाही कर चुके हैं। बढ़ते विवाद के बीच सत्तापक्ष ने दोनों सांसदों से गलतफहमी दूर करने की अपील की है।

भारतीय जनता पार्टी (BJP) की सांसद सुष्मिता देव और सीपीआईएम नेता जॉन ब्रिटास के बीच विवाद बढ़ता जा रहा है। सांसद जॉन ब्रिटास द्वारा 'लुंगीवाला' कहने का आरोप लगाए जाने के बाद भाजपा सांसद ने भी विशेषाधिकार हनन का नोटिस भेजा है। यह घटना ऐसे समय में हुई है, जब CPI (M) नेता ने सोमवार को आरोप लगाया था कि सत्ता पक्ष की सोमवार को सदन की कार्यवाही के दौरान एक सदस्य ने उनके पास आकर उनके पहनावे पर आपत्तिजनक टिप्पणी की है और उन्हें 'लुंगीवाला' कहा है।

ब्रिटास ने भाजपा सांसद के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस पेश करते हुए कहा कि उनका अपमान किया गया है। उन्होंने कहा, "मुझे भारतीय, दक्षिण भारतीय और मलयाली होने पर गर्व है मुझे मलयाली होने के हर पल से प्यार है। हमारी भाषा, संस्कृति, खान-पान और निश्चित रूप से, हमारा पहनावा।"

ब्रिटास ने बोला था हमला ब्रिटास ने किसी भी सदस्य का नाम लिए बिना कहा कि सदन की एक सदस्य ने उनके पहनावे पर टिप्पणी करते हुए उन्हें परेशान करने की कोशिश की है। उन्होंने कहा, "कुछ दिन पहले, एक सम्मानित सदस्य जिनका मैं बहुत सम्मान करता हूं। वह सदस्य यहां आईं और मुझे परेशान कर रही थीं, जब मैं वैधानिक प्रस्ताव पेश करने की अपनी जिम्मेदारी निभा रहा था। बहस-मुबाहिसा ठीक है। हम एक-दूसरे से लड़ते हैं। लेकिन उन्होंने बार-बार मुझे 'लुंगी-वाला, लुंगी-वाला' कहा।"

बुधवार को केरल से आने वाले सांसद लुंगी पहन कर संसद पहुंचे और उन्होंने सत्ता पक्ष के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। वहीं विपक्ष के बाकी नेताओं ने भी भाजपा पर हमला बोला।

जॉन ब्रिटास के इस आरोप के बाद सुष्मिता देव ने भी इस मामले पर सदन के बाहर अपनी बात रखते हुए कहा कि न तो उन्होंने और न ही किसी अन्य सदस्य ने किसी राज्य के पहनावे पर कोई टिप्पणी की है। उन्होंने कहा कि वह व्यक्तिगत रूप से ब्रिटास से बात करने को तैयार हैं।

सत्तापक्ष ने की गलतफहमी दूर करने की अपील विवाद बढ़ने पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जे पी नड्डा ने भी दोनों सदस्यों को गलतफहमी दूर करने के लिए कहा और सहयोग के लिए अपने चैंम्बर में आने का न्योता दिया। वहीं दूसरी तरफ उपराष्ट्रपति और राज्यसभापति सीपी राधाकृष्णन ने भी इस विवाद को सुलझाने की अपील की है। उन्होंने कहा, "मेरे ध्यान में कुछ ऐसी घटनाएं आई हैं जिनमें सदन में दूसरे सदस्यों के भाषण के दौरान अभद्र और अशोभनीय टिप्पणियां की गईं। मेरी सलाह है कि माननीय सदस्य इस बात का ध्यान रखें कि वे अपने साथी सदस्यों की भावनाओं को ठेस न पहुंचाएं। हमारी संस्कृति अनोखी है और इसमें कई तरह की क्षेत्रीय संस्कृतियां शामिल हैं। हमारे सहयोगियों की सांस्कृतिक परंपराओं और क्षेत्रीय पहचान का अनादर नहीं होना चाहिए।"

उन्होंने संबंधित सदस्यों को अपने चैंबर में बुलाया। राधाकृष्णन ने कहा, "अगर कोई अपनी बात रखना चाहता है, तो मैं सभी सदस्यों को अपने चैंबर में आने के लिए आमंत्रित करता हूं।"

भाजपा ने की सुष्मिता देव को इस मुद्दे पर संसद में बोलने देने की अपील केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने चैयरमैन से अनुरोध किया है कि वह सुष्मिता देव को अपनी बात सदन के रिकॉर्ड पर रखने दें। उन्होंने कहा, "वह एक सदस्य पर आरोप लगा रहे हैं। सदन की मर्यादा यह कहती है कि दोनों सदस्यों की बात सुनी जानी चाहिए क्योंकि माननीय सदस्य जॉन ब्रिटास का बयान रिकॉर्ड पर आ चुका है।" चेयरमैन ने कहा कि वह दोनों सांसदों से बात करेंगे, जबकि सत्ता पक्ष ने जोर दिया कि देव को भी अपनी बात रिकॉर्ड पर रखने का मौका दिया जाए।

जे पी नड्डा ने सरकार का पक्ष किया स्पष्ट राज्य सभा में सत्ता पक्ष के नेता जे पी नड्डा ने इस पूरे मामले पर सरकार का मत साफ किया। उ्ोहंने कहा कि सरकार हर राज्य के पहनावे का सम्मान करती है। लेकिन चूंकि यह बात रिकॉर्ड पर आ गई है, इसलिए सुष्मिता देव को भी अपनी बात रखने का मौका दिया जाना चाहिए।