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संसद में बढ़ा 'लुंगी वाला' विवाद, BJP सांसद सुष्मिता देव ने जॉन ब्रिटास के खिलाफ दिया विशेषाधिकार हनन नोटिस

By Upendra Thapak
लाइव हिन्दुस्तान
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भाजपा सांसद सुष्मिता देव ने लुंगी वाला विवाद के बीच सीपीआई एम नेता जॉन ब्रिटास के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस दिया है। ब्रिटास पहले ही भाजपा सांसद के खिलाफ यह कार्यवाही कर चुके हैं। बढ़ते विवाद के बीच सत्तापक्ष ने दोनों सांसदों से गलतफहमी दूर करने की अपील की है।

BJP MP Sushmita Dev moves privilege motion against John Brittas Lungi wala row escalates in Parliament
CPIM नेता जॉन ब्रिटास और भाजपा सासंद सुष्मिता देव

भारतीय जनता पार्टी (BJP) की सांसद सुष्मिता देव और सीपीआईएम नेता जॉन ब्रिटास के बीच विवाद बढ़ता जा रहा है। सांसद जॉन ब्रिटास द्वारा 'लुंगीवाला' कहने का आरोप लगाए जाने के बाद भाजपा सांसद ने भी विशेषाधिकार हनन का नोटिस भेजा है। यह घटना ऐसे समय में हुई है, जब CPI (M) नेता ने सोमवार को आरोप लगाया था कि सत्ता पक्ष की सोमवार को सदन की कार्यवाही के दौरान एक सदस्य ने उनके पास आकर उनके पहनावे पर आपत्तिजनक टिप्पणी की है और उन्हें 'लुंगीवाला' कहा है।

ब्रिटास ने भाजपा सांसद के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस पेश करते हुए कहा कि उनका अपमान किया गया है। उन्होंने कहा, "मुझे भारतीय, दक्षिण भारतीय और मलयाली होने पर गर्व है मुझे मलयाली होने के हर पल से प्यार है। हमारी भाषा, संस्कृति, खान-पान और निश्चित रूप से, हमारा पहनावा।"

ब्रिटास ने बोला था हमला

ब्रिटास ने किसी भी सदस्य का नाम लिए बिना कहा कि सदन की एक सदस्य ने उनके पहनावे पर टिप्पणी करते हुए उन्हें परेशान करने की कोशिश की है। उन्होंने कहा, "कुछ दिन पहले, एक सम्मानित सदस्य जिनका मैं बहुत सम्मान करता हूं। वह सदस्य यहां आईं और मुझे परेशान कर रही थीं, जब मैं वैधानिक प्रस्ताव पेश करने की अपनी जिम्मेदारी निभा रहा था। बहस-मुबाहिसा ठीक है। हम एक-दूसरे से लड़ते हैं। लेकिन उन्होंने बार-बार मुझे 'लुंगी-वाला, लुंगी-वाला' कहा।"

बुधवार को केरल से आने वाले सांसद लुंगी पहन कर संसद पहुंचे और उन्होंने सत्ता पक्ष के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। वहीं विपक्ष के बाकी नेताओं ने भी भाजपा पर हमला बोला।

जॉन ब्रिटास के इस आरोप के बाद सुष्मिता देव ने भी इस मामले पर सदन के बाहर अपनी बात रखते हुए कहा कि न तो उन्होंने और न ही किसी अन्य सदस्य ने किसी राज्य के पहनावे पर कोई टिप्पणी की है। उन्होंने कहा कि वह व्यक्तिगत रूप से ब्रिटास से बात करने को तैयार हैं।

सत्तापक्ष ने की गलतफहमी दूर करने की अपील

विवाद बढ़ने पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जे पी नड्डा ने भी दोनों सदस्यों को गलतफहमी दूर करने के लिए कहा और सहयोग के लिए अपने चैंम्बर में आने का न्योता दिया। वहीं दूसरी तरफ उपराष्ट्रपति और राज्यसभापति सीपी राधाकृष्णन ने भी इस विवाद को सुलझाने की अपील की है। उन्होंने कहा, "मेरे ध्यान में कुछ ऐसी घटनाएं आई हैं जिनमें सदन में दूसरे सदस्यों के भाषण के दौरान अभद्र और अशोभनीय टिप्पणियां की गईं। मेरी सलाह है कि माननीय सदस्य इस बात का ध्यान रखें कि वे अपने साथी सदस्यों की भावनाओं को ठेस न पहुंचाएं। हमारी संस्कृति अनोखी है और इसमें कई तरह की क्षेत्रीय संस्कृतियां शामिल हैं। हमारे सहयोगियों की सांस्कृतिक परंपराओं और क्षेत्रीय पहचान का अनादर नहीं होना चाहिए।"

उन्होंने संबंधित सदस्यों को अपने चैंबर में बुलाया। राधाकृष्णन ने कहा, "अगर कोई अपनी बात रखना चाहता है, तो मैं सभी सदस्यों को अपने चैंबर में आने के लिए आमंत्रित करता हूं।"

भाजपा ने की सुष्मिता देव को इस मुद्दे पर संसद में बोलने देने की अपील

केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने चैयरमैन से अनुरोध किया है कि वह सुष्मिता देव को अपनी बात सदन के रिकॉर्ड पर रखने दें। उन्होंने कहा, "वह एक सदस्य पर आरोप लगा रहे हैं। सदन की मर्यादा यह कहती है कि दोनों सदस्यों की बात सुनी जानी चाहिए क्योंकि माननीय सदस्य जॉन ब्रिटास का बयान रिकॉर्ड पर आ चुका है।" चेयरमैन ने कहा कि वह दोनों सांसदों से बात करेंगे, जबकि सत्ता पक्ष ने जोर दिया कि देव को भी अपनी बात रिकॉर्ड पर रखने का मौका दिया जाए।

जे पी नड्डा ने सरकार का पक्ष किया स्पष्ट

राज्य सभा में सत्ता पक्ष के नेता जे पी नड्डा ने इस पूरे मामले पर सरकार का मत साफ किया। उ्ोहंने कहा कि सरकार हर राज्य के पहनावे का सम्मान करती है। लेकिन चूंकि यह बात रिकॉर्ड पर आ गई है, इसलिए सुष्मिता देव को भी अपनी बात रखने का मौका दिया जाना चाहिए।

उन्होंने कहा, "हम निश्चित रूप से हर राज्य के पहनावे का सम्मान करते हैं। हम इसे लुंगी नहीं कहते, यह धोती है और हम इसका सम्मान करते हैं। हम ऐसे बयानों से सहमत नहीं हैं। लेकिन साथ ही, सुष्मिता देव जो कहना चाहती हैं, वह भी रिकॉर्ड पर आना चाहिए। इसलिए, कृपया सुष्मिता देव को बोलने दें।" हालांकि, इसके बाद सदन की कार्यवाही दो बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। इसकी वजह से देव को बोलने का मौका नहीं मिला।

Upendra Thapak

लेखक के बारे में

Upendra Thapak

उपेंद्र ने डिजिटल पत्रकारिता की शुरुआत लाइव हिन्दुस्तान से की है। पिछले एक साल से वे होम टीम में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। उन्होंने लोकसभा चुनाव 2024, ऑपरेशन सिंदूर और कई राज्यों के विधानसभा चुनावों की कवरेज की है। पत्रकारिता की पढ़ाई भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली (बैच 2023-24) से पूरी करने वाले उपेंद्र को इतिहास, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, राजनीति, खेल, विज्ञान और समसामयिक घटनाओं से जुड़े विषयों में गहरी रुचि है। स्नातक स्तर पर बायोटेक्नोलॉजी की पढ़ाई करने के कारण उन्हें मेडिकल और वैज्ञानिक विषयों की भाषा की भी अच्छी समझ है। वे मूल रूप से मध्यप्रदेश के भिंड जिले के निवासी हैं।

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