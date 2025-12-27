सैम पित्रोदा ने कांग्रेस का असली चेहरा बेनकाब कर दिया, राहुल गांधी के विदेश जाने पर भाजपा

Hindustan Hindi News
सुधांशु त्रिवेदी ने कहा, 'राहुल गांधी के लंबे समय से सलाहकार सैम पित्रोदा ने अनजाने में कांग्रेस पार्टी का असली चेहरा बेनकाब कर दिया। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ग्लोबल प्रोग्रेसिव अलायंस नाम के गठबंधन का हिस्सा है।'

Dec 27, 2025 05:47 pm ISTNiteesh Kumar लाइव हिन्दुस्तान
बीजेपी ने लोकसभा में नेता विपक्ष व कांग्रेस लीडर राहुल गांधी पर विदेशी धरती से देश विरोधी कृत्यों में शामिल होने का आरोप लगाया। भाजपा प्रवक्ता और राज्यसभा सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने पार्टी मुख्यालय में राहुल की संसद सत्र के दौरान जर्मनी में ग्लोबल प्रोग्रेसिव अलायंस में भाग लेने पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, 'यह सभी लोग जानते हैं कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी विदेश यात्रा पर जाते रहते हैं और वहां से भारत विरोधी बयान भी जारी करते हैं। उनके पारिवारिक सलाहकार सैम पित्रोदा ने शुक्रवार को इंटरव्यू में कहा कि कांग्रेस पार्टी ग्लोबल प्रोग्रेसिव अलायंस नामक गठबंधन का हिस्सा है और उसी में भाग लेने के लिए राहुल गांधी जी जर्मनी गए थे।' त्रिवेदी ने कहा कि यह संस्था ऐसे संगठन से जुड़ा हुआ है, जो भारत विरोधी शक्तियों के साथ और भारत विरोधी बातों को स्थापित करने वाले अनेक संगठनों के नेटवर्क का हिस्सा है। इससे यह साफ हो जाता है कि राहुल भारत विरोधी बयान रणनीति के तहत जारी करते हैं।

सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि राहुल गांधी जर्मनी यात्रा के दौर सेंट्रल यूरोपियन यूनिवर्सिटी की प्रेसिडेंट कार्नेलिया वुल से मिले थे। यह सभी को मालूम है कि सेंट्रल यूरोपियन यूनिवर्सिटी जॉर्ज सोरोस की ओपन सोसाइटी फाउंडेशन से वित्तीय अनुदान लेती है। उन्होंने कहा कि पित्रोदा ने स्वयं इस बात का खुलासा किया है कि राहुल इस संस्था के प्रेसिडियम हैं और पित्रोदा स्वयं उसके सदस्य हैं। त्रिवेदी ने कहा, 'पित्रोदा से जब भी जॉर्ज सोरोस के साथ रिश्तों को लेकर और उनसे जुड़े लोगों के साथ वो उठने-बैठने को लेकर सवाल पूछा जाता है तो वह कहते हैं कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आज मैं कांग्रेस से पूछना चाहता हूं कि आपको किसकी परवाह है, किसके कहने पर संसद सत्र के दौरान राहुल विदेश जाते हैं।'

भारत विरोधी ताकतों के गठजोड़ का आरोप

भाजपा नेता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि भाजपा, कांग्रेस पार्टी से पूछना चाहती है कि क्या आप भारत विरोधी वैश्विक ताकतों के नापाक गठजोड़ के सदस्य बन गए हैं। त्रिवेदी ने कहा कि राहुल गांधी ने भारत के प्रतिद्वंदी देशों की बहुत बार तारीफ है। जबकि भारत के समर्थन में उन्होंने एक भी बयान नहीं दिया है। इस पर भाजपा नेता ने तंज कसते हुए कहा कि इससे यह समझ में आता है कि कांग्रेस पराजय से कुंठाग्रस्त है।

