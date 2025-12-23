बांग्लादेश में जैसे हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा, उसी तरह बंगाल में टारगेटेड हिंसा हो रही: भाजपा

संक्षेप: भाजपा सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि बांग्लादेश में जैसे राजनीतिक परिस्थितियों के बहाने हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है, उसी तरह पश्चिम बंगाल में किसी न किसी मुद्दे के बहाने हिंदुओं के खिलाफ लक्षित हिंसा की जा रही है।

बांग्लादेश में अल्पसंख्यक समुदायों को निशाना बनाने की खबरों पर भाजपा ने आक्रोश जताया है। बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने मंगलवार को इसे लेकर पश्चिम बंगाल की तृणमूल कांग्रेस पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा, 'बांग्लादेश में अल्पसंख्यक समुदायों पर निरंतर हमले सभी भारतीयों को चिंतित कर रहे हैं। हिंदू समुदाय पर लक्षित हमलों ने भारत के अंदर भी हिंदुओं को गहराई से आहत और क्रोधित किया है, जिससे देश भर में शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि इंडिया गठबंधन ने संभवतः सनातन धर्म के उन्मूलन को अपना आदर्श बना लिया है।'

सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि हम पश्चिम बंगाल सरकार और बंगाल पुलिस की ओर से आज पश्चिम बंगाल में हिंदू संगठनों के शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शनों के खिलाफ की गई बर्बर कार्रवाई की कड़ी निंदा और भर्त्सना करते हैं। उन्होंने कहा, 'फिरहाद हाकिम ने एक निर्वाचन क्षेत्र को मिनी-पाकिस्तान कहा था, फिर तृणमूल कांग्रेस के शासन में पश्चिम बंगाल में कई मिनी-पाकिस्तान बनाए जा रहे हैं। ऐसा लगता है कि अगर बांग्लादेश में जमात-ए-इस्लामी हिंदुओं के खिलाफ टारगेटेड हिंसा कर रही है, तो पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस सरकार हिंदुओं के खिलाफ लक्षित कार्रवाइयां कर रही है।'