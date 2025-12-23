Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsIndia NewsBJP MP Sudhanshu Trivedi says attacks minority communities Bangladesh worried all Indians
बांग्लादेश में जैसे हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा, उसी तरह बंगाल में टारगेटेड हिंसा हो रही: भाजपा

बांग्लादेश में जैसे हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा, उसी तरह बंगाल में टारगेटेड हिंसा हो रही: भाजपा

संक्षेप:

भाजपा सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि बांग्लादेश में जैसे राजनीतिक परिस्थितियों के बहाने हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है, उसी तरह पश्चिम बंगाल में किसी न किसी मुद्दे के बहाने हिंदुओं के खिलाफ लक्षित हिंसा की जा रही है।

Dec 23, 2025 05:04 pm ISTNiteesh Kumar लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

बांग्लादेश में अल्पसंख्यक समुदायों को निशाना बनाने की खबरों पर भाजपा ने आक्रोश जताया है। बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने मंगलवार को इसे लेकर पश्चिम बंगाल की तृणमूल कांग्रेस पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा, 'बांग्लादेश में अल्पसंख्यक समुदायों पर निरंतर हमले सभी भारतीयों को चिंतित कर रहे हैं। हिंदू समुदाय पर लक्षित हमलों ने भारत के अंदर भी हिंदुओं को गहराई से आहत और क्रोधित किया है, जिससे देश भर में शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि इंडिया गठबंधन ने संभवतः सनातन धर्म के उन्मूलन को अपना आदर्श बना लिया है।'

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।
ये भी पढ़ें:पहले भारत आइए, तभी करेंगे आपकी याचिका पर सुनवाई, भगोड़े विजय माल्या से बोला HC

सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि हम पश्चिम बंगाल सरकार और बंगाल पुलिस की ओर से आज पश्चिम बंगाल में हिंदू संगठनों के शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शनों के खिलाफ की गई बर्बर कार्रवाई की कड़ी निंदा और भर्त्सना करते हैं। उन्होंने कहा, 'फिरहाद हाकिम ने एक निर्वाचन क्षेत्र को मिनी-पाकिस्तान कहा था, फिर तृणमूल कांग्रेस के शासन में पश्चिम बंगाल में कई मिनी-पाकिस्तान बनाए जा रहे हैं। ऐसा लगता है कि अगर बांग्लादेश में जमात-ए-इस्लामी हिंदुओं के खिलाफ टारगेटेड हिंसा कर रही है, तो पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस सरकार हिंदुओं के खिलाफ लक्षित कार्रवाइयां कर रही है।'

बंगाल सरकार पर सुधांशु त्रिवेदी ने साधा निशाना

भाजपा सांसद ने कहा कि बांग्लादेश में जैसे राजनीतिक परिस्थितियों के बहाने हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है, उसी तरह पश्चिम बंगाल में किसी न किसी मुद्दे के बहाने हिंदुओं के खिलाफ लक्षित हिंसा की जा रही है। बता दें कि बांग्लादेश में एक हिंदू व्यक्ति की पीट-पीटकर हत्या किए जाने के खिलाफ भगवा झंडे लिए और नारे लगाते हुए विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के सैकड़ों समर्थकों ने मंगलवार को बांग्लादेश उच्चायोग के पास अवरोधक हटा दिए, जिसके बाद उनकी पुलिस से झड़प हो गई। जब पुलिस भीड़ को काबू करने की कोशिश कर रही थी तो उस दौरान प्रदर्शनकारियों ने कई अवरोधक हटा दिए। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को उच्चायोग से लगभग 800 मीटर दूर रोक दिया।

Niteesh Kumar

लेखक के बारे में

Niteesh Kumar
नीतीश 7 साल से अधिक समय से मीडिया इंडस्ट्री में एक्टिव हैं। जनसत्ता डिजिटल से बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर शुरुआत हुई। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने से पहले टीवी9 भारतवर्ष और दैनिक भास्कर डिजिटल में भी काम कर चुके हैं। खबरें लिखने के साथ ग्राउंड रिपोर्टिंग का शौक है। लाइव हिन्दुस्तान यूट्यूब चैनल के लिए लोकसभा चुनाव 2024 की कवरेज कर चुके हैं। पत्रकारिता का पढ़ाई IIMC, दिल्ली (2016-17 बैच) से हुई। इससे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी के महाराजा अग्रसेन कॉलेज से ग्रैजुएशन किया। मूल रूप से उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के रहने वाले हैं। राजनीति, खेल के साथ सिनेमा में भी दिलचस्पी रखते हैं। और पढ़ें
BJP West Bengal Bangladesh
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव और आज का मौसम से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।