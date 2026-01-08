ईडी ने सही जगह मारी रेड, I-PAC और प्रशांत किशोर के सभी घोटालों का हो पर्दाफाश: भाजपा सांसद

संक्षेप: भाजपा सांसद ने कहा कि मैं ईडी को सही जगह रेड करने के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं। प्रशांत किशोर और आईपैक के सभी घोटालों का पर्दाफाश होना चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रशांत किशोर और आईपैक काले धन को सफेद धन में बदलने का काम करते हैं।

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने गुरुवार को कोलकाता में आई-पैक और उसके मुखिया प्रतीक जैन के घर पर रेड मारी, जिससे बवाल मच गया। खुद ममता बनर्जी ने सामने आकर ईडी की रेड का विरोध किया और केंद्र की भाजपा सरकार पर हमला बोला। इस रेड के बाद भाजपा सांसद संजय जायसवाल ने कहा है कि आई-पैक और प्रशांत किशोर के सभी घोटालों का पर्दाफाश होना चाहिए। उन्होंने कहा कि ईडी ने अब सही जगह रेड मारी है।

न्यूज एजेंसी एएनआई से बात करते हुए संजय जायसवाल ने कहा, "आई-पैक में घोटाला हुआ है। बिहार चुनाव से पहले भी आईपैक जन सुराज पार्टी को पैसे दे रहा था... मुझे यह समझ नहीं आ रहा है क्योंकि, एक कंसल्टेंसी फर्म के तौर पर आई-पैक जन सुराज पार्टी से पैसे ले सकती है। लेकिन बिहार चुनाव के दौरान, हमें हराने के लिए I-PAC ने प्रशांत किशोर को 60 करोड़ रुपये से ज्यादा दिए थे। इसलिए आई-पैक ने जो भी डील की हैं, वे सभी घोटाले हैं। बिहार चुनाव के दौरान, जो कंपनियां 10 करोड़ रुपये की थीं, वे प्रशांत किशोर को 10 करोड़ रुपये का डोनेशन देती थीं।''

उन्होंने आगे कहा कि 40 से ज्यादा कंपनियां जो घाटे में चल रही थीं, वे IPAC और प्रशांत किशोर को पैसे देती थीं। मैं ईडी को सही जगह रेड करने के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं। प्रशांत किशोर और आईपैक के सभी घोटालों का पर्दाफाश होना चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रशांत किशोर और आईपैक काले धन को सफेद धन में बदलने का काम करते हैं।