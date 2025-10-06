BJP MP Nishikant Dubey X post claims Congress party sold Mining ministry in 1956 कांग्रेस ने 1956 में खनन-पेट्रोलियम मंत्रालय ही बेच दिया, निशिकांत दुबे का ताजा आरोप, India News in Hindi - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsIndia NewsBJP MP Nishikant Dubey X post claims Congress party sold Mining ministry in 1956

कांग्रेस ने 1956 में खनन-पेट्रोलियम मंत्रालय ही बेच दिया, निशिकांत दुबे का ताजा आरोप

भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने सोमवार को एक्स पर पोस्ट में कहा, 'राहुल गांधी की पार्टी के कारनामे बेजोड़ हैं। इसीलिए कांग्रेस धन-संपदा से भरी हुई है। पार्टी ने 1956 में सेराजुद्दीन को खनन और पेट्रोलियम मंत्रालय बेच दिया था।'

Niteesh Kumar लाइव हिन्दुस्तानMon, 6 Oct 2025 09:56 AM
share Share
Follow Us on
कांग्रेस ने 1956 में खनन-पेट्रोलियम मंत्रालय ही बेच दिया, निशिकांत दुबे का ताजा आरोप

भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने सोमवार को कांग्रेस पार्टी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने 1956 में केंद्रीय खनन और पेट्रोलियम मंत्रालय को सेराजुद्दीन एंड कंपनी को बेच दिया था। दुबे की ओर से साझा किए गए दस्तावेजों के अनुसार, सेराजुद्दीन एंड कंपनी मध्य 20वीं सदी में एक प्रमुख खनन कंपनी थी। यह मैंगनीज अयस्क के पट्टों को हासिल करने के लिए जानी जाती थी। बीजेपी सांसद ने आरोप लगाया कि तत्कालीन खनन मंत्री केडी मालवीय की जांच सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस एसके दास ने की थी। उन्होंने कहा कि मालवीय को 1977 में मुंबई हाई ऑयल घोटाले से संबंधित मामले में जेल हुई थी। हालांकि, 1980 में कांग्रेस सरकार ने ही इस मामले को वापस ले लिया था।

ये भी पढ़ें:BJP को UP से पहले मिल सकता है नया राष्ट्रीय अध्यक्ष, किसके नाम की हो रही चर्चा

निशिकांत दुबे ने एक्स पोस्ट में कहा, 'राहुल गांधी की पार्टी के कारनामे बेजोड़ हैं। इसीलिए कांग्रेस धन-संपदा से भरी हुई है। पार्टी ने 1956 में सेराजुद्दीन को खनन और पेट्रोलियम मंत्रालय बेच दिया था। खुद प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने लोकसभा में इसे स्वीकार किया। तत्कालीन मंत्री केडी मालवीय की जांच सुप्रीम कोर्ट के जज दास जी ने की थी और 4 आरोपपत्र दाखिल किए गए थे। उन्होंने 1963 में इस्तीफा दे दिया था। गांधी परिवार के भ्रष्टाचार का पर्दा न उठ जाए, इसलिए 1977 में उन्हें मुंबई हाई ऑयल घोटाले में जेल हुई थी। लेकिन गांधी परिवार ने 1980 में फिर से इस मामले को वापस ले लिया।'

महारानी गायत्री देवी के मामले पर क्या कहा

इससे पहले, 3 अक्टूबर को निशिकांत दुबे ने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने जयपुर की पूर्व महारानी गायत्री देवी और उनके बेटे कर्नल भवानी सिंह को जेल में डाल दिया था। उन्होंने कहा कि भवानी सिंह ने 1962 के युद्ध में हिस्सा लिया और 1971 के युद्ध में अहम योगदान दिया। उनकी मां को 1975 में जेल में डाल दिया गया था। उन्होंने आरोप लगाया, 'सौंदर्य भी गांधी परिवार के लिए खतरनाक हो सकता है। क्या आप जानते हैं कि इंदिरा गांधी जी जयपुर राजघराने की रानी गायत्री देवी जी की सुंदरता से ईर्ष्या करती थीं? महारानी गायत्री देवी जी और उनके बेटे कर्नल भवानी सिंह ने 1962 के युद्ध में हिस्सा लिया और 1971 के युद्ध में अहम योगदान दिया था। दोनों को 1975 में कांग्रेस पार्टी ने नशा तस्करी, हवाला तस्करी और हथियार तस्करी के आरोपों में जेल भेज दिया था। राहुल गांधी जी यही आपकी पार्टी का संविधान है, आपको यह कोलंबिया में बताना चाहिए।'

Congress Nishikant Dubey Rahul Gandhi
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव और आज का मौसम से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।