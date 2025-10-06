कांग्रेस ने 1956 में खनन-पेट्रोलियम मंत्रालय ही बेच दिया, निशिकांत दुबे का ताजा आरोप

भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने सोमवार को एक्स पर पोस्ट में कहा, 'राहुल गांधी की पार्टी के कारनामे बेजोड़ हैं। इसीलिए कांग्रेस धन-संपदा से भरी हुई है। पार्टी ने 1956 में सेराजुद्दीन को खनन और पेट्रोलियम मंत्रालय बेच दिया था।'

भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने सोमवार को कांग्रेस पार्टी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने 1956 में केंद्रीय खनन और पेट्रोलियम मंत्रालय को सेराजुद्दीन एंड कंपनी को बेच दिया था। दुबे की ओर से साझा किए गए दस्तावेजों के अनुसार, सेराजुद्दीन एंड कंपनी मध्य 20वीं सदी में एक प्रमुख खनन कंपनी थी। यह मैंगनीज अयस्क के पट्टों को हासिल करने के लिए जानी जाती थी। बीजेपी सांसद ने आरोप लगाया कि तत्कालीन खनन मंत्री केडी मालवीय की जांच सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस एसके दास ने की थी। उन्होंने कहा कि मालवीय को 1977 में मुंबई हाई ऑयल घोटाले से संबंधित मामले में जेल हुई थी। हालांकि, 1980 में कांग्रेस सरकार ने ही इस मामले को वापस ले लिया था।

निशिकांत दुबे ने एक्स पोस्ट में कहा, 'राहुल गांधी की पार्टी के कारनामे बेजोड़ हैं। इसीलिए कांग्रेस धन-संपदा से भरी हुई है। पार्टी ने 1956 में सेराजुद्दीन को खनन और पेट्रोलियम मंत्रालय बेच दिया था। खुद प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने लोकसभा में इसे स्वीकार किया। तत्कालीन मंत्री केडी मालवीय की जांच सुप्रीम कोर्ट के जज दास जी ने की थी और 4 आरोपपत्र दाखिल किए गए थे। उन्होंने 1963 में इस्तीफा दे दिया था। गांधी परिवार के भ्रष्टाचार का पर्दा न उठ जाए, इसलिए 1977 में उन्हें मुंबई हाई ऑयल घोटाले में जेल हुई थी। लेकिन गांधी परिवार ने 1980 में फिर से इस मामले को वापस ले लिया।'