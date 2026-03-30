बीजू पटनायक पर टिप्पणी कर बुरे फंसे MP निशिकांत दुबे, BJP ने भी घेरा; नवीन पटनायक ने दी क्या नसीहत

वरिष्ठ भाजपा नेता पांडा ने कहा कि बीजू अंकल एक महान व्यक्तित्व थे, न केवल अपने समय में ओडिशा के सबसे बड़े नेता थे, बल्कि राष्ट्र के अग्रणी व्यक्तियों में से एक थे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वह आधुनिक भारत के महानतम देशभक्तों में एक थे।

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के सांसद निशिकांत दुबे ने ओडिशा के दो बार मुख्यमंत्री रहे दिवंगत बीजू पटनायक पर एक टिप्पणी कर विवादों में घिर गए हैं। सोमवार को अपने बयान पर सफाई देते हुए दुबे ने कहा कि उन्होंने कभी ओडिशा के पूर्व मुख्यमंत्री का अपमान नहीं किया, बल्कि वह उनका बहुत सम्मान करते हैं। दुबे ने 27 मार्च को एक बयान में दावा किया था कि 1960 के दशक में चीन के खिलाफ युद्ध के दौरान बीजू पटनायक पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और अमेरिकी खुफिया एजेंसी सीआईए के बीच की कड़ी थे।

इस बीच, दुबे के ही पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बैजयंत पांडा ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि पटनायक की देशभक्ति पर कभी सवाल नहीं उठाया जा सकता तथा उन पर इस तरह के हमले अशोभनीय, अज्ञानतापूर्ण और पूरी तरह से अस्वीकार्य हैं। दूसरी तरफ, दुबे की टिप्पणियों की निंदा करते हुए, बीजद अध्यक्ष और बीजू पटनायक के पुत्र और पूर्व मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने कहा, “मुझे लगता है कि इस तरह की अपमानजनक बातें कहने वाले भाजपा सांसद को किसी मानसिक चिकित्सक की आवश्यकता है।”

मनोचिकित्सक की सलाह की नसीहत बीजू जनता दल के अध्यक्ष नवीन पटनायक ने सोमवार को कहा कि स्वतंत्रता सेनानी और पूर्व मुख्यमंत्री बीजू पटनायक के खिलाफ ''अपमानजनक'' टिप्पणी करने को लेकर भाजपा सांसद निशिकांत दुबे को 'मनोचिकित्सक' के परामर्श की आवश्यकता है। दुबे की टिप्पणी की निंदा करते हुए बीजद प्रमुख ने ओडिशा विधानसभा के बाहर पत्रकारों से कहा, ''मुझे लगता है कि इस तरह की अपमानजनक बातें कहने को लेकर भाजपा सांसद को किसी मनोचिकित्सक की सलाह की आवश्यकता है।''

दुबे की भी आई सफाई सोमवार को सफाई देते हुए दुबे ने संसद भवन परिसर में संवाददाताओं से कहा, ''बीजू पटनायक के प्रति सम्मान में कभी कोई कमी नहीं रही। जब कांग्रेस ने बीजू बाबू के साथ अन्याय किया था, उस वक्त जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी ही उनके साथ खड़ी रही थी। मैंने उस दिन जो कहा था उसे मैं आज फिर से दोहराता हूं, वह यह है कि मैं नेहरू-गांधी परिवार और कांग्रेस की करतूतों को उजागर करने वाली एक सतत श्रृंखला चला रहा हूं।"

लोगों को क्षेत्र और जाति के चश्मे से देखने की प्रवृत्ति है उन्होंने कहा, "मैंने बीजू बाबू पर क्या आरोप लगाया?...मैं नेहरू परिवार की करतूतों के बारे में बोल रहा था और मैंने बस इतना ही कहा। अगर इससे किसी को ठेस पहुंची है, तो मैं केवल उन्हें अपनी बात समझाने की कोशिश कर सकता हूं।'' दुबे ने कहा कि देश की सबसे बड़ी समस्या लोगों को क्षेत्र और जाति के चश्मे से देखने की प्रवृत्ति है और ऐसे में महान हस्तियों को भी संकीर्ण पहचान तक सीमित कर दिया गया है।

बीजद का राज्यसभा से वॉकआउट बीजू जनता दल (बीजद) ने दुबे की पटनायक के खिलाफ कथित अपमानजनक टिप्पणी के विरोध में सोमवार को राज्यसभा से बहिर्गमन किया। बीजद नेता सस्मित पात्रा ने ''बीजू पटनायक के खिलाफ सांसद निशिकांत दुबे द्वारा दिए गए अपमानजनक, झूठे और मनगढ़ंत बयानों के खिलाफ कड़ा विरोध'' दर्ज कराते हुए संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी संसदीय समिति से इस्तीफा दे दिया। दुबे इस समिति के प्रमुख हैं।