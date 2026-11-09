'चीन के किन 2 मंत्रियों से मिले', राहुल गांधी की कैलाश मानसरोवर यात्रा पर निशिकांत दुबे
निशिकांत दुबे ने राहुल गांधी से कांग्रेस और चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के बीच 2008 में हुए समझौते को लेकर भी सवाल किया। उन्होंने पूछा कि इस समझौते के तहत 2018 तक कांग्रेस ने कितने लोगों को कार्यक्रम के तहत चीन भेजा था?
बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से 2018 की कैलाश मानसरोवर यात्रा को लेकर कई सवाल पूछे हैं। उन्होंने पूछा कि अगस्त 2018 में यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने चीन के किन 2 मंत्रियों से मुलाकात की थी? इन मुलाकातों की व्यवस्था किसने कराई थी और उनके बीच क्या बातचीत हुई थी? दुबे ने यह भी सवाल उठाया कि जब किसी भारतीय सांसद को कैलाश मानसरोवर जाने की इजाजत नहीं मिलती, तो राहुल गांधी को यह मंजूरी कैसे मिली थी। उन्होंने एक्स पर पोस्ट कर राहुल गांधी से इन सवालों के जवाब देने की मांग की है। दुबे ने कहा कि भारत और चीन के संबंधों से जुड़े संवेदनशील मामलों में देश को पूरी जानकारी मिलनी चाहिए।
निशिकांत दुबे ने राहुल गांधी से कांग्रेस और चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के बीच 2008 में हुए समझौते को लेकर भी सवाल किया। उन्होंने पूछा कि इस समझौते के तहत 2018 तक कांग्रेस ने कितने लोगों को कार्यक्रम के तहत चीन भेजा था? उन 200 लोगों के नाम और पते क्या हैं, जिनके चीन जाने का दावा किया जा रहा है? बीजेपी सांसद ने यह भी जानना चाहा कि क्या राहुल गांधी की चीन यात्रा और वहां के मंत्रियों से मुलाकात की जानकारी विदेश मंत्रालय या चीन स्थित भारतीय दूतावास को दी गई थी?
'शुरुआत में यात्रा को निजी और धार्मिक बताया'
भाजपा नेता ने सवाल उठाया कि राहुल गांधी ने शुरुआत में अपनी यात्रा को निजी और धार्मिक बताया था, लेकिन बाद में चीनी मंत्रियों से मुलाकात की बात क्यों स्वीकार की? निशिकांत दुबे के मुताबिक, यह जानना जरूरी है कि इन मुलाकातों में कौन शामिल था और उनकी बातचीत का विषय क्या था। दुबे ने अपने सवालों के समर्थन में 2019 में भुवनेश्वर में राहुल गांधी के टाउनहॉल कार्यक्रम का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि उस दौरान राहुल गांधी ने चीन के दो मंत्रियों से मुलाकात की बात स्वीकार की थी और रोजगार सृजन के मुद्दे पर बातचीत का उल्लेख किया था।
बीजेपी सांसद ने जून 2018 में विदेश मंत्रालय के दिए गए बयान का हवाला देते हुए कहा कि मंत्रालय ने तब स्पष्ट किया था कि तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र की यात्रा के लिए राहुल गांधी की ओर से कोई औपचारिक अनुरोध नहीं मिला था। यह अनुरोध न तो सरकार के जरिए भेजा गया था और न ही निजी यात्रा के रास्ते से। दुबे ने कहा कि भारत और चीन के बीच संबंधों में रणनीतिक, कूटनीतिक और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े कई अहम पहलू हैं। ऐसे में किसी बड़े भारतीय राजनीतिक नेता की चीनी सरकार के प्रतिनिधियों से मुलाकात पर सवाल उठना स्वाभाविक है। उन्होंने इसे राजनीतिक विवाद के बजाय जवाबदेही और देशहित से जुड़ा मामला बताया।
लेखक के बारे मेंNiteesh Kumar
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