चर्चा एंटी पेपर लीक पर लेकिन सदन में हंगामा नेहरू जी के नाम पर; फिर चर्चा में क्यों निशिकांत दुबे

झारखंड के गोड्डा से भाजपा के सांसद निशिकांत दुबे ने सदन में विवादित टिप्पणी की। उन्होंने अपनी किताब का जिक्र करते हुए कहा, मैं आज भी कहता हूं कि नेहरू अय्याश थे तो अय्याश थे।

कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने मंगलवार (28 जुलाई) को लोकसभा में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्हें अपने सलाहकार बदल देने चाहिए और यदि सरकार 'जेन जेड' का भरोसा वापस जीतना चाहती है तो प्रधानमंत्री को 'कैमरे का ऐंगल' नहीं, बल्कि 'दिल का ऐंगल' भी बदलना पड़ेगा। उन्होंने लोकसभा में एंटी पेपर लीक बिल यानी लोक परीक्षा (अनुचित साधन निवारण) संशोधन विधेयक, 2026 पर चर्चा में भाग लेते हुए यह भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को इसका जवाब देना चाहिए कि किसके आदेश पर छात्रों के खिलाफ पैलेट गन का इस्तेमाल किया गया था। कांग्रेस सांसद ने सवाल किया, ''क्या हमारे छात्र आतंकवादी हैं?''

प्रियंका ने कहा कि देश की जनता सरकार से जवाबदेही मांग रही है, लेकिन उसे जवाब नहीं मिल रहा है। उन्होंने 20 जुलाई को दिल्ली में प्रदर्शनकारी छात्रों पर किये गए बल प्रयोग का उल्लेख करते हुए सवाल किया कि आंसू गैस के गोले छोड़ने, लाठीचार्ज करने और पैलेट गन चलाने का आदेश किसने दिया? उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को इस पर जवाब देना चाहिए।

देश सांसदों की जागीर नहीं केरल के वायनाड से लोकसभा सदस्य ने कहा कि यह देश ''सांसदों की जागीर नहीं, बल्कि जनता की अमानत'' है और सरकार की जिम्मेदारी है कि वह जनता के सवालों का जवाब दे। प्रियंका गांधी ने दावा किया कि आज युवाओं को लगने लगा है कि मेहनत से ज्यादा बेईमानी मायने रखती है। उन्होंने शिक्षा व्यवस्था को लेकर कहा कि इसमें गंभीर खामियां हैं, बच्चे आत्महत्या कर रहे हैं और परिवार कर्ज लेकर पढ़ाई करा रहे हैं। उन्होंने इसके साथ ही नए शिक्षा मंत्री प्रह्लाद जोशी पर भी आरोप लगाए और तंज कसा कि प्रधानमंत्री जी ने नए शिक्षा मंत्री के तौर पर एक ऐसे व्यक्ति को चुना, जिसने एक गर्भवती रेप पीड़िता के दोषियों की रिहाई पर सहमति व्यक्त की है।

‘नेहरू अय्याश थे तो अय्याश थे’: निशिकांत दुबे इस पर सदन में सत्ता पक्ष ने हंगामा करना शुरू कर दिया। कांग्रेस की तरफ से केसी वेणुगोपाल ने भी प्रियंका के पक्ष में तर्क दिए लेकिन इसी दौरान झारखंड के गोड्डा से भाजपा के सांसद निशिकांत दुबे ने विवादित टिप्पणी कर दी। उन्होंने अपनी किताब का जिक्र करते हुए कहा, 'मैं आज भी कहता हूं कि नेहरू अय्याश थे तो अय्याश थे।" दुबे ने स्पीकर की ओर मुखातिब होते हुए कहा, "सर, मैं अपनी बात पर कायम हूं। और इसे किताब से अथॉंटिकेट किए देता हूं कि नेहरू अय्याश थे तो थे।" इस पर सदन में थोड़ी देर तक हंगामा चलता रहा। बाद में स्पीकर के दखल से माहौल शांत हुआ। इस दौरान संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू प्रियंका गांधी से माफी मंगवाने की मांग करने लगे। उन्होंने उनके बयान को नए शिक्षा मंत्री का चरित्र हनन बताया और उनकी टिप्पणी को रिकॉर्ड से हटाने की मांग की।

10 वर्षों में 152 पेपर लीक हुए प्रियंका ने आरोप लगाया कि पिछले 10 वर्षों में 152 पेपर लीक हुए, लेकिन किसी के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई। कांग्रेस सांसद ने कहा कि शिक्षा प्रणाली खुद विफल हो चुकी है। उन्होंने कहा कि तत्कालीन शिक्षा मंत्री (धर्मेंद्र प्रधान) ने "शर्मनाक परिस्थितियों" में इस्तीफा दिया, लेकिन संसद परिसर में सत्तापक्ष के सांसदों ने उनका "सुपरस्टार की तरह स्वागत" किया। उन्होंने सवाल किया कि सरकार को आखिर किस बात का अहंकार है? प्रियंका गांधी ने कहा, ''प्रधानमंत्री को अपने सलाहकार बदल देने चाहिए। शायद वह असलियत से दूर जा चुके हैं। नयी-नयी समितियों से कुछ नहीं होगा।''