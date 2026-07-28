चर्चा एंटी पेपर लीक पर लेकिन सदन में हंगामा नेहरू जी के नाम पर; फिर चर्चा में क्यों निशिकांत दुबे
झारखंड के गोड्डा से भाजपा के सांसद निशिकांत दुबे ने सदन में विवादित टिप्पणी की। उन्होंने अपनी किताब का जिक्र करते हुए कहा, मैं आज भी कहता हूं कि नेहरू अय्याश थे तो अय्याश थे।
कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने मंगलवार (28 जुलाई) को लोकसभा में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्हें अपने सलाहकार बदल देने चाहिए और यदि सरकार 'जेन जेड' का भरोसा वापस जीतना चाहती है तो प्रधानमंत्री को 'कैमरे का ऐंगल' नहीं, बल्कि 'दिल का ऐंगल' भी बदलना पड़ेगा। उन्होंने लोकसभा में एंटी पेपर लीक बिल यानी लोक परीक्षा (अनुचित साधन निवारण) संशोधन विधेयक, 2026 पर चर्चा में भाग लेते हुए यह भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को इसका जवाब देना चाहिए कि किसके आदेश पर छात्रों के खिलाफ पैलेट गन का इस्तेमाल किया गया था। कांग्रेस सांसद ने सवाल किया, ''क्या हमारे छात्र आतंकवादी हैं?''
प्रियंका ने कहा कि देश की जनता सरकार से जवाबदेही मांग रही है, लेकिन उसे जवाब नहीं मिल रहा है। उन्होंने 20 जुलाई को दिल्ली में प्रदर्शनकारी छात्रों पर किये गए बल प्रयोग का उल्लेख करते हुए सवाल किया कि आंसू गैस के गोले छोड़ने, लाठीचार्ज करने और पैलेट गन चलाने का आदेश किसने दिया? उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को इस पर जवाब देना चाहिए।
देश सांसदों की जागीर नहीं
केरल के वायनाड से लोकसभा सदस्य ने कहा कि यह देश ''सांसदों की जागीर नहीं, बल्कि जनता की अमानत'' है और सरकार की जिम्मेदारी है कि वह जनता के सवालों का जवाब दे। प्रियंका गांधी ने दावा किया कि आज युवाओं को लगने लगा है कि मेहनत से ज्यादा बेईमानी मायने रखती है। उन्होंने शिक्षा व्यवस्था को लेकर कहा कि इसमें गंभीर खामियां हैं, बच्चे आत्महत्या कर रहे हैं और परिवार कर्ज लेकर पढ़ाई करा रहे हैं। उन्होंने इसके साथ ही नए शिक्षा मंत्री प्रह्लाद जोशी पर भी आरोप लगाए और तंज कसा कि प्रधानमंत्री जी ने नए शिक्षा मंत्री के तौर पर एक ऐसे व्यक्ति को चुना, जिसने एक गर्भवती रेप पीड़िता के दोषियों की रिहाई पर सहमति व्यक्त की है।
‘नेहरू अय्याश थे तो अय्याश थे’: निशिकांत दुबे
इस पर सदन में सत्ता पक्ष ने हंगामा करना शुरू कर दिया। कांग्रेस की तरफ से केसी वेणुगोपाल ने भी प्रियंका के पक्ष में तर्क दिए लेकिन इसी दौरान झारखंड के गोड्डा से भाजपा के सांसद निशिकांत दुबे ने विवादित टिप्पणी कर दी। उन्होंने अपनी किताब का जिक्र करते हुए कहा, 'मैं आज भी कहता हूं कि नेहरू अय्याश थे तो अय्याश थे।" दुबे ने स्पीकर की ओर मुखातिब होते हुए कहा, "सर, मैं अपनी बात पर कायम हूं। और इसे किताब से अथॉंटिकेट किए देता हूं कि नेहरू अय्याश थे तो थे।" इस पर सदन में थोड़ी देर तक हंगामा चलता रहा। बाद में स्पीकर के दखल से माहौल शांत हुआ। इस दौरान संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू प्रियंका गांधी से माफी मंगवाने की मांग करने लगे। उन्होंने उनके बयान को नए शिक्षा मंत्री का चरित्र हनन बताया और उनकी टिप्पणी को रिकॉर्ड से हटाने की मांग की।
10 वर्षों में 152 पेपर लीक हुए
प्रियंका ने आरोप लगाया कि पिछले 10 वर्षों में 152 पेपर लीक हुए, लेकिन किसी के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई। कांग्रेस सांसद ने कहा कि शिक्षा प्रणाली खुद विफल हो चुकी है। उन्होंने कहा कि तत्कालीन शिक्षा मंत्री (धर्मेंद्र प्रधान) ने "शर्मनाक परिस्थितियों" में इस्तीफा दिया, लेकिन संसद परिसर में सत्तापक्ष के सांसदों ने उनका "सुपरस्टार की तरह स्वागत" किया। उन्होंने सवाल किया कि सरकार को आखिर किस बात का अहंकार है? प्रियंका गांधी ने कहा, ''प्रधानमंत्री को अपने सलाहकार बदल देने चाहिए। शायद वह असलियत से दूर जा चुके हैं। नयी-नयी समितियों से कुछ नहीं होगा।''
किरेन रिजिजू ने आपत्ति जताई, माफी की मांग
उन्होंने प्रधानमंत्री पर कटाक्ष करते हुए कहा, ''अगर 'जेन जेड' का भरोसा वापस जीतना चाहते हैं तो कैमरे के ऐंगल बदलने से कुछ नहीं होगा। प्रधानमंत्री को कैमरे का नहीं, दिल का ऐंगल बदलना पड़ेगा।'' कांग्रेस नेता ने नये शिक्षा मंत्री प्रह्लाद जोशी का हवाला देते हुए एक टिप्पणी की, जिस पर सत्तापक्ष ने तीखा विरोध दर्ज कराया। इस पर संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने आपत्ति जताते हुए कहा कि अगर प्रियंका गांधी अपने आरोपों को सत्यापित नहीं कर सकतीं तो उन्हें सदन से क्षमा मांगनी चाहिए। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि बिना तथ्यों के इस तरह की बातें सदन में नहीं कही जानी चाहिए। वहीं केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी ने कहा कि प्रियंका गांधी वाद्रा इस तरह कोई भी आरोप लगाकर बच नहीं सकतीं। उन्होंने मांग की कि कांग्रेस सांसद सदन से माफी मांगें और उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। (भाषा इनपुट्स के साथ)
इस खबर पर आपकी क्या राय है?
लेखक के बारे मेंPramod Praveen
प्रमोद कुमार प्रवीण देश-विदेश की समसामयिक घटनाओं और राजनीतिक हलचलों पर चिंतन-मंथन करने वाले और पैनी पकड़ रखने वाले हैं। ईटीवी से पत्रकारिता में करियर की शुरुआत की। कुल करीब दो दशक का इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में काम करने का अनुभव रखते हैं। संप्रति लाइव हिन्दुस्तान में विगत तीन से ज्यादा वर्षों से समाचार संपादक के तौर पर कार्यरत हैं और अमूमन सांध्यकालीन पारी में बहुआयामी पत्रकारीय भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं। हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप से पहले NDTV, जनसत्ता, ईटीवी, इंडिया न्यूज, फोकस न्यूज, साधना न्यूज और ईटीवी में कार्य करने का अनुभव है। कई संस्थानों में सियासी किस्सों का स्तंभकार और लेखक रहे हैं। विश्वविद्यालय स्तर से लेकर कई अकादमिक, शैक्षणिक और सामाजिक संगठनों द्वारा विभिन्न मंचों पर अकादमिक और पत्रकारिता में उल्लेखनीय योगदान के लिए सम्मानित भी हुए हैं। रुचियों में फिल्में देखना और पढ़ना-पढ़ाना पसंद, सामाजिक और जनसरोकार के कार्यों में भी रुचि है।
अकादमिक योग्यता: भूगोल में जलवायु परिवर्तन जैसे गंभीर और संवेदनशील विषय पर पीएचडी उपाधिधारक हैं। इसके साथ ही पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातकोत्तर भी हैं। पीएचडी शोध का विषय- 'मध्य गंगा घाटी में जलवायु परिवर्तन-एक भौगोलिक अध्ययन' रहा है। शोध के दौरान करीब दर्जन भर राष्ट्रीय और अंततराष्ट्रीय सम्मेलनों में शोध पत्र पढ़ने और प्रस्तुत करने का अनुभव है। भारतीय विज्ञान कांग्रेस में भी शोध पोस्टर प्रदर्शनी का चयन हो चुका है। शोध पर आधारित एक पुस्तक के लेखक हैं। पुस्तक का नाम 'मध्य गंगा घाटी में जलवायु परिवर्तन' है। पत्रकारिता में आने से पहले महाविद्यालय स्तर पर शिक्षण कार्य भी कर चुके हैं।