भाजपा सांसद खगेन मुर्मू अब भी ICU में, सर्जरी की तैयारी; 8 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज

सीनियर अधिकारी ने कहा, ‘सांसद को चोट के उपचार के लिए सर्जरी करवानी पड़ सकती है। हमारे डॉक्टर इसका पता लगा रहे हैं।’ उन्होंने बताया कि इसी अस्पताल में इलाज करा रहे भाजपा विधायक शंकर घोष की हालत भी स्थिर है।'

भाजपा के सांसद खगेन मुर्मू के चेहरे पर लगी गंभीर चोट के उपचार के लिए सर्जरी करनी पड़ सकती है। इसमें उनकी आंख के नीचे की हड्डी की सर्जरी भी शामिल है, जो हमले में टूट गई थी। बीजेपी सांसद का इलाज कर रहे अस्पताल के सीनियर अधिकारी ने मंगलवार को यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि मुर्मू अब भी अस्पताल की गहन चिकित्सा इकाई (ICU) में हैं। उनकी हालत स्थिर है। अधिकारी ने बताया, ‘मुर्मू को चेहरे पर गंभीर चोट आई है, जिसमें उनकी आंख के नीचे की टूटी हुई हड्डी भी शामिल है। वर्तमान में वह आईसीयू में हैं। हम समय-समय पर उनकी स्थिति का मूल्यांकन कर रहे हैं और उनकी हालत स्थिर है।’

सीनियर अधिकारी ने कहा, ‘सांसद को चोट के उपचार के लिए सर्जरी करवानी पड़ सकती है। हमारे डॉक्टर इसका पता लगा रहे हैं।’ उन्होंने बताया कि इसी अस्पताल में इलाज करा रहे भाजपा विधायक शंकर घोष की हालत भी स्थिर है। मुर्मू और सिलीगुड़ी के विधायक शंकर घोष पर जलपाईगुड़ी जिले के नागराकाटा इलाके में राहत स्थलों का दौरा करते समय भीड़ ने हमला कर दिया था। इस घटना ने दार्जिलिंग में जारी खोज व बचाव अभियानों के बीच राजनीतिक विवाद खड़ा कर दिया।

बीजेपी ने तृणमूल कांग्रेस पर साधा निशाना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को इस हमले के लिए तृणमूल कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि वह चाहते हैं कि राज्य सरकार और तृणमूल कांग्रेस ऐसी चुनौतीपूर्ण स्थिति में हिंसा में लिप्त होने के बजाय लोगों की मदद करने पर ज्यादा ध्यान केंद्रित करे। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री पर प्राकृतिक आपदा का राजनीतिकरण करने का आरोप लगाया। मामले में अब तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। हालांकि, पुलिस सूत्रों ने बताया कि घटना में शामिल 8 लोगों के खिलाफ औपचारिक शिकायत दर्ज की गई है। पुलिस अधिकारी ने फोन पर बताया, ‘आठ लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। हमें घटना के कुछ वीडियो फुटेज मिले हैं। हम उनकी पहचान करने की कोशिश कर रहे हैं। जांच जारी है।’