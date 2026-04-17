'उनकी बातें सुनना एकदम सिरदर्द था', संसद में राहुल गांधी के भाषण पर क्या बोलीं कंगना रनौत

संसद परिसर में पत्रकारों से बात करते हुए कंगना रनौत ने कहा कि उनकी (राहुल गांधी) बात सुनना एकदम सिरदर्द था। वे अपने बचपन के ट्रॉमा से गुजर रहे हैं। यह बहुत परेशान करने वाला था। चेयरमैन ने भी उन्हें रोकने को कहा।

कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की ओर से शुक्रवार को संसद में दिए भाषण पर भाजपा सांसद कंगना रनौत ने निशाना साधा है। संसद परिसर में पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि उनकी (राहुल गांधी) बात सुनना एकदम सिरदर्द था। वे अपने बचपन के ट्रॉमा से गुजर रहे हैं। यह बहुत परेशान करने वाला था। चेयरमैन ने भी उन्हें रोकने को कहा। कंगना ने राहुल के बयान पर कहा, 'उन्होंने अपने बचपन में एक मैजिक शो देखा था। एक जादूगर ने जंजीरों से बांधा था। रात में उन्हें कंपन होती थी और दादी उन्हें कहानियां सुनाती थीं। जब लोकसभा अध्यक्ष ने उन्हें यह सब बंद करने के लिए कहा तो उनका जवाब था कि आपको मजे आएंगे, मजे लीजिए। पूरी दुनिया और पूरा देश देख रहा है कि वे क्या बोल रहे हैं। उन्होंने संसद का मजाक उड़ाया है।'

राहुल गांधी ने पीएम मोदी का नाम लिए बिना कहा कि बालाकोट, नोटबंदी, सिंदूर का जादूगर पकड़ा गया। इस पर एनडीए सांसदों ने विरोध किया और कहा कि राहुल प्रधानमंत्री का अपमान कर रहे हैं। इसके बाद स्पीकर ओम बिरला ने उनके विवादित शब्दों को कार्यवाही से हटा दिया। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने अपने जादूगर वाले बयान पर बाद में प्रतिक्रिया दी। संसद परिसर में पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा, 'यह एक पहेली है, मैं इसका जवाब ऐसे ही नहीं बताऊंगा। अगर मुझे इसका हल मिल गया तो मैं आपको बताऊंगा कि यही है।'

निशिकांत दुबे ने राहुल गांधी पर साधा निशाना वहीं, भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के भाषण को लेकर उन पर कटाक्ष किया। उन्होंने कहा कि यह पीसी सरकार का मैजिक शो या माइकल जैक्सन के डांस जैसा था। भाजपा सांसद ने कहा, 'मुझे लगा कि आज नेता प्रतिपक्ष से माताओं-बहनों के लिए कुछ सुनने के लिए मिलेगा, लेकिन उन्होंने जो भाषण दिया तो मुझे लगा कि मैंने पीसी सरकार का जादू शो या माइकल जैक्सन का डांस देख लिया। मैं भ्रमित हूं कि वह पीसी सरकार थे या माइकल जैक्सन।'