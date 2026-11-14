मंत्री कर रहे थे प्रेस कांफ्रेंस, पीछे किस करने लगे भाजपा विधायक? सफाई में पत्नी बोली- AI है
भाजपा विधायक का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में ओडिशा के भाजपा विधायक मनोरंजन सामंतरा नजर आ रहे हैं। सामने एक नेता प्रेस कांफ्रेंस कर रहा है।
भाजपा विधायक का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में ओडिशा के भाजपा विधायक मनोरंजन सामंतरा नजर आ रहे हैं। सामने एक नेता प्रेस कांफ्रेंस कर रहा है। कैमरा चल रहा है, लेकिन तभी भाजपा विधायक कुछ ऐसा करने लगते हैं, जो चर्चा का विषय बन गया। असल में विधायक ने अपने सामने खड़े कार्यकर्ता का कान काटने जैसी हरकत की। देखने में यह काफी अश्लील लग रहा है। बाद में विधायक मनोरंजन की पत्नी, मीना साहू ने सफाई दी और कहा कि इस वीडियो में एआई की मदद से छेड़खानी की गई है।
पत्नी ने पोस्ट किया वीडियो
मीना साहू ने वायरल वीडियो की काट के तौर पर एक्स पर एक और वीडियो पोस्ट किया। विधायक की पत्नी का दावा है कि यही ओरिजिनल वीडियो है। उन्होंने कहा कि वीडियो में नजर आ रहा है कि उनके पति मंत्री को ध्यान से सुन रहे हैं। मीना ने वायरल क्लिप के पीछे वालों पर घटना को तोड़-मरोड़ कर पेश करने का आरोप लगाया। विपक्षी बीजू जनता दल (बीजेडी) पर निशाना साधते हुए, साहू ने पुलिस से जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की अपील की।
कैसे भड़का विवाद
यह विवाद उस वक्त भड़का, जब एक वीडियो फुटेज सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। इस फुटेज में भाजपा विधायक मनोरंजन सामंतरा एक पार्टी सहयोगी की तरफ झुकते और उसे गले लगाते हुए दिखाया गया। जानकारी के मुताबिक यह घटना 13 नवंबर को हुई थी, जब मछली और पशु संसाधन विकास मंत्री गोकुलानंद मल्लिक तीन जिलों में आने वाले चक्रवात के प्रभाव और प्रभावित निवासियों को मुआवजा देने की जरूरत के बारे में पत्रकारों को संबोधित कर रहे थे। इस बातचीत के दौरान समांतरा मंत्री के पीछे खड़े थे।
बीजेडी का तंज
विपक्षी बीजेडी ने भी गंजाम जिले की बाढ़ की स्थिति के बीच बीजेपी पर तंज कसते हुए क्लिप एक्स पर साझा की। पार्टी ने कहा कि गंजाम बाढ़ में बह गया है और बीजेपी नेता खुशी से कूद रहे हैं। इस विवाद पर न तो समांतर और न ही ओडिशा बीजेपी ने कोई आधिकारिक बयान जारी किया है। वीडियो की प्रामाणिकता स्वतंत्र रूप से स्थापित नहीं की गई है।
गौरतलब है कि भाजपा के विधायक मनोरंजन समांतरा, ओडिशा के गंजाम जिले के चिकिट्टी विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। उन्हें पहली बार 2024 में विधानसभा के लिए चुना गया, उन्होंने पांच बार की बीजेडी विधायक उषा देवी को 6,522 वोटों के अंतर से हराया। विवाद फैलने से दो दिन पहले ही, विधायक ने अपना एक महीने का वेतन अरनब रिलीफ फंड में दान किया था। इसे जिले की प्रशासन ने बाढ़ से प्रभावित लोगों की मदद के लिए स्थापित किया था।
लेखक के बारे मेंDeepak Mishra
मूल रूप से आजमगढ़ के रहने वाले दीपक मिश्रा के लिए पत्रकारिता में आना कोई संयोग नहीं था। घर में आने वाली तमाम मैगजीन्स और अखबार पढ़ते-पढ़ते खुद अखबार में खबर लिखने तक पहुंच गए। हालांकि सफर इतना आसान भी नहीं था। इंटरमीडिएट की पढ़ाई के बाद जब घरवालों को इस इरादे की भनक लगी तो खासा विरोध भी सहना पड़ा। फिर मन में ठाना कि चलो जमीनी अनुभव लेकर देखते हैं। इसी मंशा के साथ ग्रेजुएशन की पढ़ाई के दौरान आजमगढ़ के लोकल टीवी में काम करना शुरू किया। कैमरे पर शहर की गतिविधियां रिकॉर्ड करते, न्यूज बुलेटिन लिखते और कुछेक बार उन्हें कैमरे के सामने पढ़ते-पढ़ते इरादा मजबूत हो गया कि अब तो मीडिया में ही जाना है।
आजमगढ़ के डीएवी डिग्री कॉलेज से इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री विषयों में ग्रेजुएशन के बाद वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय से मास कम्यूनिकेशन में मास्टर डिग्री। इसके बाद अखबारों में नौकरी का सिलसिला शुरू हुआ आज अखबार से। फिर दैनिक जागरण के बाइलिंगुअल अखबार आई नेक्स्ट में वाराणसी में डेस्क पर नौकरी। वहां से सेंट्रल डेस्क कानपुर का सफर और फिर पत्रिका अखबार के इवनिंगर न्यूज टुडे में सेंट्रल डेस्क हेड की जिम्मेदारी। बाद में पत्रिका अखबार के लिए खेल डेस्क पर भी काम करने का मौका मिला। पत्रिका ग्रुप में काम करते हुए 2014 फीफा वर्ल्ड कप की कवरेज के लिए अवॉर्ड भी मिला।
यूपी में वापसी हुई फिर से दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में और जिम्मेदारी मिली गोरखपुर में डेस्क हेड की। आई नेक्स्ट की दूसरी पारी में दो बार गोरखपुर एडिशन के संपादकीय प्रभारी की भी भूमिका निभाई। वहीं, कुछ अरसे तक इलाहाबाद में डेस्क हेड की जिम्मेदारी भी संभाली। दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में काम करने के दौरान, डिजिटल फॉर्मेट के लिए वीडियो स्टोरीज करते रहे। इसमें कुंभ 2019 के लिए वीडियो स्टोरीज भी शामिल हैं। बाद में यहां पर पॉडकास्ट के दो शो किए। जिनमें से एक आईपीएल रिकॉर्ड बुक और दूसरा शहर का किस्सा रहा।
जून 2021 से लाइव हिन्दुस्तान में होम टीम का हिस्सा। इस दौरान तमाम चुनाव, राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों की खबरें की। साथ ही क्रिकेट टीम के साथ सहभागिता निभाते हुए आईपीएल और टी-20 विश्वकप, चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान कवरेज में सक्रिय भूमिका निभाई। कुंभ 2025 के दौरान लाइव हिन्दुस्तान के लिए वीडियो स्टोरीज कीं।
अगर रुचि की बात करें तो फिल्में देखना, किताबें पढ़ना, कुछ नई स्किल्स सीखते रहना प्रमुख हैं। मिररलेस कैमरे के साथ वीडियो शूट करना और प्रीमियर प्रो पर एडिटिंग में दक्षता। प्रिय विषयों में सिनेमा और खेल दिल के बेहद करीब हैं।