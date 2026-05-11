'अब मैं बाल बढ़ा सकता हूं', ममता बनर्जी की हार पर संकल्प तोड़ने वाले भाजपा विधायक की कहानी
2023 में कौस्तव बागची को कोलकाता पुलिस ने गिरफ्तार किया था। उन्होने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी पर व्यक्तिगत हमला करने का आरोप लगाया था। जमानत मिलने के बाद उन्होंने सिर मुंडवा लिया।
पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 में भाजपा के उभरते चेहरे कौस्तव बागची ने बराकपुर सीट से तृणमूल कांग्रेस के राज चक्रवर्ती को हराकर जीत दर्ज की है। 35 वर्षीय इस नए विधायक ने लगभग तीन साल तक गंजे रहने का व्रत रखा था, जो ममता बनर्जी सरकार के खिलाफ उनका प्रतीकात्मक विरोध था। अब भाजपा की जीत और टीएमसी सरकार के जाने के बाद उन्होंने घोषणा की है कि अब वे अपने बाल बढ़ा सकते हैं। यह व्रत उनकी राजनीतिक पहचान बन गया था और चुनाव प्रचार के दौरान भी यह उनकी छवि का अहम हिस्सा रहा। बागची ने कहा कि अब वे जनसेवा पर पूरा ध्यान केंद्रित करेंगे।
2023 में कौस्तव बागची को कोलकाता पुलिस ने गिरफ्तार किया था। उन्होंने तत्कालीन मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी पर व्यक्तिगत हमला करने का आरोप लगाया था। जमानत मिलने के बाद उन्होंने सिर मुंडवा लिया और व्रत लिया कि जब तक टीएमसी की सरकार रहेगी, वे गंजे रहेंगे। शुरू में यह प्रतीकात्मक विरोध था, लेकिन धीरे-धीरे यह उनकी सार्वजनिक पहचान बन गया। 2024 में कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल होने के बाद भी उन्होंने इस व्रत को निभाया। चुनावी रैलियों, सभाओं और सार्वजनिक कार्यक्रमों में उनका गंजा सिर उनकी प्रतिबद्धता का प्रतीक बन गया। उन्होंने कहा कि इस दौरान उन्हें ताने, ट्रोलिंग और कार्टून का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने इसे सकारात्मक रूप से लिया और कार्टून बनाने वालों की तारीफ भी की।
जीत के बाद क्या है प्लान
कौस्तव बागची ने जीत के बाद कहा, 'अब मैं बाल बढ़ा सकता हूं। मैंने व्रत लिया था कि टीएमसी की हार और भाजपा की सत्ता आने तक सिर मुंडवाए रखूंगा।' उन्होंने परिवार की समर्थन का जिक्र करते हुए बताया कि वे कभी नकारात्मक नहीं हुए। बागची ने बराकपुर के लोगों का आभार जताया और कहा कि उनकी जीत जनता के आशीर्वाद का नतीजा है।
भाजपा के विधायक कौस्तव बागची ने हर मुद्दे पर लोगों की समस्याओं को हल करने और उनकी गरिमा बनाए रखने का संकल्प लिया। एक वकील होने के साथ-साथ वे बचपन से राजनीति में रुचि रखते थे। उन्होंने हारने वाले उम्मीदवार राज चक्रवर्ती पर तंज कसते हुए कहा कि अंत में लोग अपने बेटे को ही चुनते हैं।
लेखक के बारे मेंNiteesh Kumar
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