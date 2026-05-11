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'अब मैं बाल बढ़ा सकता हूं', ममता बनर्जी की हार पर संकल्प तोड़ने वाले भाजपा विधायक की कहानी

Niteesh Kumar लाइव हिन्दुस्तान
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2023 में कौस्तव बागची को कोलकाता पुलिस ने गिरफ्तार किया था। उन्होने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी पर व्यक्तिगत हमला करने का आरोप लगाया था। जमानत मिलने के बाद उन्होंने सिर मुंडवा लिया।

'अब मैं बाल बढ़ा सकता हूं', ममता बनर्जी की हार पर संकल्प तोड़ने वाले भाजपा विधायक की कहानी

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 में भाजपा के उभरते चेहरे कौस्तव बागची ने बराकपुर सीट से तृणमूल कांग्रेस के राज चक्रवर्ती को हराकर जीत दर्ज की है। 35 वर्षीय इस नए विधायक ने लगभग तीन साल तक गंजे रहने का व्रत रखा था, जो ममता बनर्जी सरकार के खिलाफ उनका प्रतीकात्मक विरोध था। अब भाजपा की जीत और टीएमसी सरकार के जाने के बाद उन्होंने घोषणा की है कि अब वे अपने बाल बढ़ा सकते हैं। यह व्रत उनकी राजनीतिक पहचान बन गया था और चुनाव प्रचार के दौरान भी यह उनकी छवि का अहम हिस्सा रहा। बागची ने कहा कि अब वे जनसेवा पर पूरा ध्यान केंद्रित करेंगे।

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2023 में कौस्तव बागची को कोलकाता पुलिस ने गिरफ्तार किया था। उन्होंने तत्कालीन मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी पर व्यक्तिगत हमला करने का आरोप लगाया था। जमानत मिलने के बाद उन्होंने सिर मुंडवा लिया और व्रत लिया कि जब तक टीएमसी की सरकार रहेगी, वे गंजे रहेंगे। शुरू में यह प्रतीकात्मक विरोध था, लेकिन धीरे-धीरे यह उनकी सार्वजनिक पहचान बन गया। 2024 में कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल होने के बाद भी उन्होंने इस व्रत को निभाया। चुनावी रैलियों, सभाओं और सार्वजनिक कार्यक्रमों में उनका गंजा सिर उनकी प्रतिबद्धता का प्रतीक बन गया। उन्होंने कहा कि इस दौरान उन्हें ताने, ट्रोलिंग और कार्टून का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने इसे सकारात्मक रूप से लिया और कार्टून बनाने वालों की तारीफ भी की।

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जीत के बाद क्या है प्लान

कौस्तव बागची ने जीत के बाद कहा, 'अब मैं बाल बढ़ा सकता हूं। मैंने व्रत लिया था कि टीएमसी की हार और भाजपा की सत्ता आने तक सिर मुंडवाए रखूंगा।' उन्होंने परिवार की समर्थन का जिक्र करते हुए बताया कि वे कभी नकारात्मक नहीं हुए। बागची ने बराकपुर के लोगों का आभार जताया और कहा कि उनकी जीत जनता के आशीर्वाद का नतीजा है।

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भाजपा के विधायक कौस्तव बागची ने हर मुद्दे पर लोगों की समस्याओं को हल करने और उनकी गरिमा बनाए रखने का संकल्प लिया। एक वकील होने के साथ-साथ वे बचपन से राजनीति में रुचि रखते थे। उन्होंने हारने वाले उम्मीदवार राज चक्रवर्ती पर तंज कसते हुए कहा कि अंत में लोग अपने बेटे को ही चुनते हैं।

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Niteesh Kumar

पत्रकार नीतीश कुमार 8 साल से अधिक समय से मीडिया इंडस्ट्री में एक्टिव हैं। जनसत्ता डिजिटल से बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर शुरुआत हुई। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने से पहले टीवी9 भारतवर्ष और दैनिक भास्कर डिजिटल में भी काम कर चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को खबरें लिखने के साथ ग्राउंड रिपोर्टिंग का शौक है। लाइव हिन्दुस्तान यूट्यूब चैनल के लिए लोकसभा चुनाव 2024, दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 और बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की कवरेज कर चुके हैं। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान के लिए नेशनल और इंटरनेशनल सेक्शन की खबरें लिखते हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को ब्रेकिंग न्यूज लिखने के साथ खबरों का गहराई से विश्लेषण करना पसंद है। राजनीति से जुड़ी खबरों पर मजबूत पकड़ और समझ रखते हैं। समसामयिक राजनीतिक मुद्दों पर कई सारे लंबे लेख लिख चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार ने पत्रकारिता का पढ़ाई IIMC, दिल्ली (2016-17 बैच) से हुई। इससे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी के महाराजा अग्रसेन कॉलेज से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया। पत्रकार नीतीश कुमार मूल रूप से उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के रहने वाले हैं। राजनीति, खेल के साथ सिनेमा में भी दिलचस्पी रखते हैं। फिल्में देखना और रिव्यू करना व उन पर चर्चा करना हॉबी है।

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