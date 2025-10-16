Hindustan Hindi News
हिंदू लड़कियां ना जाएं जिम, चल रही है बहुत बड़ी साजिश; भाजपा विधायक की ऊलजलूल सलाह

संक्षेप: भाजपा विधायक गोपीचंद पडालकर ने हाल ही में एक हिंदू लड़कियों को एक ऐसी सलाह दी है, जिसे लेकर विवाद शुरू हो गया है। भाजपा विधायक ने कहा है कि लड़कियों को जिम नहीं जाना चाहिए।

Thu, 16 Oct 2025 09:17 PMJagriti Kumari भाषा, मुंबई
महाराष्ट्र के भाजपा विधायक गोपीचंद पडालकर हाल ही में लड़कियों को ऊलजलूल सलाह देकर घिर गए हैं। गुरुवार को भाजपा विधायक ने बड़ी साजिश का हवाला देते हुए यह कहकर विवाद खड़ा कर दिया कि कॉलेज जाने वाली हिंदू लड़कियों को जिम जाने के बजाय घर पर ही योग करना चाहिए। उन्होंने कहा है कि ऐसी जगह पर जाने से बचना चाहिए जहां ‘आप नहीं जानते कि जिम में प्रशिक्षक कौन है?’’

महाराष्ट्र के बीड जिले में एक सभा को संबोधित करते हुए पडालकर ने एक समुदाय विशेष का जिक्र करते हुए दावा किया कि ‘‘वे’’ हिंदू लड़कियों को लुभाने रहे हैं। पडालकर ने कहा, “हिंदू लड़कियों से मेरा विनम्र अनुरोध है कि वे ऐसे जिम न जाएं जहां उन्हें पता नहीं होता कि ट्रेनर कौन है। बेहतर होगा कि आप घर पर ही योग करें। आपको नहीं पता कि यह कितनी बड़ी साजिश है। हिंदू युवतियों से कहें कि उन्हें घर पर ही योग या व्यायाम करना चाहिए। उन्हें प्रशिक्षण के लिए जिम जाने की जरूरत नहीं है।”

गोपीचंद पडालकर ने आगे कहा कि बिना पहचान पत्र के कॉलेज जाने वाले युवाओं की पहचान की जानी चाहिए और उन्हें प्रवेश करने से रोका जाना चाहिए। सांगली जिले के जाट से भाजपा विधायक ने कहा, "हमें इसे लेकर एक मजबूत निवारक तंत्र बनाने की जरूरत है।"

