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बीजेपी विधायक की बेटी ने महिला SI को मारे थप्पड़, मंदिर में कतार में खड़े रहने को लेकर हुई थी बहस

By Niteesh Kumar
लाइव हिन्दुस्तान
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पुलिस ने बताया कि दोनों के बीच बहस बढ़ गई। आरोप है कि ऐश्वर्या ने महिला पुलिस सब-इंस्पेक्टर के साथ गाली-गलौज की और उनके सिर पर वार किया। विधायक की बेटी ने उन्हें धमकी दी और सरकारी कार्य करने से रोका।

BJP MLA daughter slaps female Sub-Inspector argument arose standing in queue at temple
सांकेतिक तस्वीर।

कर्नाटक में भाजपा विधायक बी. सुरेश गौड़ा की बेटी के खिलाफ महिला सब-इंस्पेक्टर के साथ मारपीट को लेकर FIR दर्ज की गई है। पुलिस ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। पुलिस के अनुसार, यह घटना 12 अगस्त को मांड्या के उक्कड़ा स्थित मरम्मा मंदिर में भीम अमावस्या समारोह के दौरान हुई। मंदिर में सुरक्षा ड्यूटी पर तैनात महिला पुलिस अधिकारी ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया कि ऐश्वर्या ने कतार में खड़े हुए बिना सीधे गर्भगृह में प्रवेश की इजाजत मांगी थी। शिकायत के अनुसार, जब SI ने अन्य श्रद्धालुओं को असुविधा से बचाने के लिए उन्हें लाइन में इंतजार करने को कहा तो ऐश्वर्या ने खुद को विधायक की बेटी बताते हुए सवाल किया कि उन्हें रोका क्यों जा रहा है।

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पुलिस ने बताया कि दोनों के बीच बहस बढ़ गई। आरोप है कि ऐश्वर्या ने महिला पुलिस उपनिरीक्षक के साथ गाली-गलौज की और उनके सिर पर वार किया। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि विधायक की बेटी ने उन्हें धमकी दी और सरकारी कार्य करने से रोका। सीनियर पुलिस अधिकारी ने बताया कि एसआई की शिकायत के आधार पर क्याथनहल्ली पुलिस ने विधायक की बेटी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। इसमें सरकारी कर्मचारी पर हमला, साधारण चोट पहुंचाना, जानबूझकर अपमान करना और आपराधिक धमकी देने जैसी धाराएं शामिल हैं।

ऐश्वर्या ने भी दर्ज कराई जवाबी शिकायत

पुलिस अधिकारी ने बताया कि ऐश्वर्या ने भी जवाबी शिकायत दर्ज कराई है और उनके आरोपों की जांच शुरू कर दी गई है। हालांकि, उनकी शिकायत पर अभी प्राथमिकी दर्ज नहीं की गई है। जांच के निष्कर्ष के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। इस बीच, तुमकुरु ग्रामीण से भारतीय जनता पार्टी के विधायक सुरेश गौड़ा ने शुक्रवार को संवाददाताओं से बातचीत में अपनी बेटी के व्यवहार के लिए माफी मांगी। उन्होंने कहा कि अगर उनकी बेटी से गलती हुई है तो यह गलत है और गलती करने वाले किसी भी व्यक्ति को कानून के अनुसार नतीजे भुगतने चाहिए।

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विधायक जी ने क्या कहा

विधायक ने कहा कि उनकी बेटी 2 छोटे बच्चों के साथ मंदिर गई थी और उसने पुलिस अधिकारी से थोड़ी देर के लिए अंदर जाने की इजाजत मांगी थी, क्योंकि कतार में इंतजार करने के दौरान बच्चे परेशानी पैदा कर सकते थे। उन्होंने कहा, 'अगर मेरी बेटी से गलती हुई है तो मैं उसकी ओर से माफी मांगता हूं।' विधायक ने कहा कि सार्वजनिक जीवन में रहने वाले लोगों को सम्मानजनक व्यवहार करना चाहिए और अहंकार नहीं दिखाना चाहिए।

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सुरेश गौड़ा ने घटना की विभागीय जांच कराने और दोषी पाए जाने वाले किसी भी व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की। उन्होंने कहा कि उनकी बेटी की जवाबी शिकायत को शुरुआत में प्राथमिकी के रूप में दर्ज नहीं किया गया और उन्होंने इस मामले को पुलिस महानिदेशक के संज्ञान में लाया है। उन्होंने कहा, 'विभागीय स्तर पर जांच होनी चाहिए। जो भी दोषी हो, उसे कानून के मुताबिक सजा मिलनी चाहिए। अगर मेरी बेटी की गलती है, तो देखते हैं कि कानून के अनुसार क्या होता है।'

Niteesh Kumar

लेखक के बारे में

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पत्रकार नीतीश कुमार 8 साल से अधिक समय से मीडिया इंडस्ट्री में एक्टिव हैं। जनसत्ता डिजिटल से बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर शुरुआत हुई। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने से पहले टीवी9 भारतवर्ष और दैनिक भास्कर डिजिटल में भी काम कर चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को खबरें लिखने के साथ ग्राउंड रिपोर्टिंग का शौक है। लाइव हिन्दुस्तान यूट्यूब चैनल के लिए लोकसभा चुनाव 2024, दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 और बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की कवरेज कर चुके हैं। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान के लिए नेशनल और इंटरनेशनल सेक्शन की खबरें लिखते हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को ब्रेकिंग न्यूज लिखने के साथ खबरों का गहराई से विश्लेषण करना पसंद है। राजनीति से जुड़ी खबरों पर मजबूत पकड़ और समझ रखते हैं। समसामयिक राजनीतिक मुद्दों पर कई सारे लंबे लेख लिख चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार ने पत्रकारिता का पढ़ाई IIMC, दिल्ली (2016-17 बैच) से हुई। इससे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी के महाराजा अग्रसेन कॉलेज से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया। पत्रकार नीतीश कुमार मूल रूप से उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के रहने वाले हैं। राजनीति, खेल के साथ सिनेमा में भी दिलचस्पी रखते हैं। फिल्में देखना और रिव्यू करना व उन पर चर्चा करना हॉबी है।

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