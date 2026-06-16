भाजपा ने लागू किया 'सीक्रेट फीडबैक' सिस्टम, क्या है 5 राज्यों में जीत का नया फॉर्मूला?
बीजेपी ने यूपी, पंजाब, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर में होने वाले 2027 विधानसभा चुनावों की तैयारियां तेज कर दी हैं। जानिए पार्टी के आंतरिक सर्वे, नई चुनावी रणनीति और पंजाब में केवल ढिल्लों की नई भूमिका से जुड़ी एक्सक्लूसिव इनसाइड स्टोरी।
भाजपा नेतृत्व ने अगले साल होने वाले चुनावों को लेकर जमीनी तैयारी तेज कर दी है। फिलहाल, पार्टी विभिन्न निजी एजेंसियों और संगठन के तंत्र से फीडबैक ले रही है। पार्टी अंदरूनी तौर पर इस तरह के आंकड़े हर तीन महीने में जुटाएगी, यानी जून, सितंबर व दिसंबर में वृहद आंकड़े आने की संभावना है। इसके आधार पर उम्मीदवारों के नाम से लेकर गठबंधन, प्रचार व प्रबंधन के बारे में रणनीति बनाई जाएगी।
सर्वे एजेंसियों से जुड़े नेता
पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनावों के बाद भाजपा नेतृत्व ने अगले साल की शुरुआत में होने वाले पांच राज्यों उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा व मणिपुर के लिए तैयारी शुरू कर दी है। सूत्रों के अनुसार, भाजपा नेतृत्व ने अपने स्तर पर संगठन व विभिन्न एजेंसियों से जनता के बीच मुद्दे, राजनीतिक माहौल व संभावित उम्मीदवारों को लेकर जानकारी हासिल करना शुरू कर दिया है। भाजपा के भी कुछ नेता इस तरह की सर्वे एजेंसियों से जुड़े हैं। वह भी जानकारी जुटा रहे है। भाजपा की कोशिश कई तरह से जानकारी हासिल कर अपनी तैयारियों को उसके अनुसार आगे बढ़ाना है।
पंजाब में सरकार के खिलाफ माहौल
सूत्रों का कहना है कि पंजाब से जो आंकड़े आ रहे हैं, उनमें सरकार के खिलाफ माहौल काफी ज्यादा है और कांग्रेस लोगों में विकल्प के रूप में नहीं उभर रही है। अकाली दल को लेकर भी जनता में उत्साह नहीं है। ऐसे में भाजपा के लिए वहां पर अपनी जगह बनाने के लिए सबसे बेहतर मौका है। पार्टी ने इसी को देखते हुए सिख नेतृत्व को आगे लाकर केवल सिंह ढिल्लो को प्रदेश अध्यक्ष बनाया है। साथ ही केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू को भी पंजाब भेज दिया गया है। साथ ही तरुण चुघ को राज्यसभा सदस्य बनाया गया है।
उत्तर प्रदेश में भाजपा को पश्चिम बंगाल के माहौल से लाभ मिलने की संभावना है। वहां पर पार्टी सहयोगी दलों और विधायकों को लेकर भी फीडबैक हासिल कर रही है। प्रदेश की संगठन टीम बन जाने के बाद वहां से नया फीडबैक हासिल किया जाएगा, जिसमें सामाजिक समीकरणों को ध्यान में रखा जाएगा। उत्तराखंड को लेकर भी फिलहाल अच्छे संकेत हैं।
तीन-तरफा फीडबैक
गौरतलब है कि BJP ने हालिया 5 राज्यों के चुनावी नतीजों के बाद 2027 के विधानसभा चुनावों (मुख्य रूप से UP, गुजरात, पंजाब, उत्तराखंड, गोवा, हिमाचल, मणिपुर आदि) के लिए ‘मिशन 2027’ शुरू कर दिया है। पार्टी इसे ‘सेमीफाइनल’ या 2029 लोकसभा के लिए तैयारी के रूप में देख रही है।
यह बोथ लेवल (बूथ स्तर), मंडल/जिला स्तर और राज्य/केंद्रीय समन्वय पर आधारित है। BJP पहले से ही SARAL ऐप, कॉल सेंटर्स और संगठनात्मक संरचना के जरिए तीन-तरफा फीडबैक चलाती रही है। अब 2027 के लिए इसे और मजबूत किया जा रहा है
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लेखक के बारे मेंAmit Kumar
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