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ब्राह्मण होने के चलते फडणवीस को किनारे करने की कोशिश, भाजपा के मंत्री गणेश नाइक का अजीब दावा

Deepak Mishra लाइव हिन्दुस्तान, मुंबई
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महाराष्ट्र में भाजपा सरकार के एक मंत्री ने सनसनीखेज दावा किया है। इस मंत्री का नाम है गणेश नाइक और उन्होंने शनिवार को कहाकि मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस को ब्राह्मण समुदाय से होने की वजह से किनारे लगाने की कोशिशें हुई थीं।

ब्राह्मण होने के चलते फडणवीस को किनारे करने की कोशिश, भाजपा के मंत्री गणेश नाइक का अजीब दावा

महाराष्ट्र में भाजपा सरकार के एक मंत्री ने सनसनीखेज दावा किया है। इस मंत्री का नाम है गणेश नाइक और उन्होंने शनिवार को कहाकि मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस को ब्राह्मण समुदाय से होने की वजह से किनारे लगाने की कोशिशें हुई थीं। नाइक नवी मुंबई में एरोली से भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के विधायक हैं। हालांकि उन्होंने यह नहीं बताया कि किसने फडणवीस को किनारे लगाने की कोशिश की। यह भी स्पष्ट नहीं है कि क्या उनका इशारा किसी राजनीतिक नेता, पार्टी या जाति समूह की ओर था।

जाति कभी अभिशाप तो कभी वरदान
नाइक ने पड़ोसी रायगढ़ जिले के पेन में राष्ट्रीय अगडी आध्यात्मिक सम्मेलन में कहाकि कभी जाति किसी व्यक्ति के लिए अभिशाप तो कभी वरदान बन जाती है। देवेन्द्र फडणवीस क्षमतावान नेता हैं। उन्होंने समाज के सभी वर्गों को न्याय दिलाने का प्रयास किया। फिर भी उन्हें किनारे लगाने के प्रयास किए गए क्योंकि वह ब्राह्मण हैं। नाइक ने जाति के मुद्दे पर बात करते हुए यह बयान दिया।

राजनीति में पैसे पर बात
नाइक ने वर्तमान राजनीति में पैसे की भूमिका के बारे में भी बात की। उन्होंने कहाकि वित्तीय शक्ति के बिना कुछ भी काम नहीं करता। नाइक ने कहाकि अगर आपकी सोच शुद्ध है, तो इसका कोई गारंटी नहीं है कि लोग आपको चुनेंगे। अगर आपका मन शुद्ध है, तो यह मानसिक स्थिरता की ओर ले जाएगा, फिर शारीरिक स्थिरता की ओर। उससे सामाजिक कार्य आता है, फिर अर्थशास्त्र, और आज की राजनीति में अर्थशास्त्र के बिना कुछ भी काम नहीं करता।

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किसकी तरफ निशाना?
हालांकि देवेंद्र फडणवीस की जाति की बात करके किसकी तरफ इशारा किया है यह स्पष्ट नहीं है। गौरतलब है कि पिछली बार देवेंद्र फडणवीस को डिप्टी सीएम के पद से संतोष करना पड़ा था। तब शिवसेना के बागी विधायकों को अपने साथ लेकर आए एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के सीएम बने थे। हालांकि अगले चुनाव में जैसे ही भाजपा को बहुमत मिला, देवेंद्र फडणवीस की बतौर सीएम ताजपोशी हो गई। अब नाइक का इशारा किसकी तरफ है यह वही बता सकते हैं।

Deepak Mishra

लेखक के बारे में

Deepak Mishra

मूल रूप से आजमगढ़ के रहने वाले दीपक मिश्रा के लिए पत्रकारिता में आना कोई संयोग नहीं था। घर में आने वाली तमाम मैगजीन्स और अखबार पढ़ते-पढ़ते खुद अखबार में खबर लिखने तक पहुंच गए। हालांकि सफर इतना आसान भी नहीं था। इंटरमीडिएट की पढ़ाई के बाद जब घरवालों को इस इरादे की भनक लगी तो खासा विरोध भी सहना पड़ा। फिर मन में ठाना कि चलो जमीनी अनुभव लेकर देखते हैं। इसी मंशा के साथ ग्रेजुएशन की पढ़ाई के दौरान आजमगढ़ के लोकल टीवी में काम करना शुरू किया। कैमरे पर शहर की गतिविधियां रिकॉर्ड करते, न्यूज बुलेटिन लिखते और कुछेक बार उन्हें कैमरे के सामने पढ़ते-पढ़ते इरादा मजबूत हो गया कि अब तो मीडिया में ही जाना है।

आजमगढ़ के डीएवी डिग्री कॉलेज से इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री विषयों में ग्रेजुएशन के बाद वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय से मास कम्यूनिकेशन में मास्टर डिग्री। इसके बाद अखबारों में नौकरी का सिलसिला शुरू हुआ आज अखबार से। फिर दैनिक जागरण के बाइलिंगुअल अखबार आई नेक्स्ट में वाराणसी में डेस्क पर नौकरी। वहां से सेंट्रल डेस्क कानपुर का सफर और फिर पत्रिका अखबार के इवनिंगर न्यूज टुडे में सेंट्रल डेस्क हेड की जिम्मेदारी। बाद में पत्रिका अखबार के लिए खेल डेस्क पर भी काम करने का मौका मिला। पत्रिका ग्रुप में काम करते हुए 2014 फीफा वर्ल्ड कप की कवरेज के लिए अवॉर्ड भी मिला।

यूपी में वापसी हुई फिर से दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में और जिम्मेदारी मिली गोरखपुर में डेस्क हेड की। आई नेक्स्ट की दूसरी पारी में दो बार गोरखपुर एडिशन के संपादकीय प्रभारी की भी भूमिका निभाई। वहीं, कुछ अरसे तक इलाहाबाद में डेस्क हेड की जिम्मेदारी भी संभाली। दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में काम करने के दौरान, डिजिटल फॉर्मेट के लिए वीडियो स्टोरीज करते रहे। इसमें कुंभ 2019 के लिए वीडियो स्टोरीज भी शामिल हैं। बाद में यहां पर पॉडकास्ट के दो शो किए। जिनमें से एक आईपीएल रिकॉर्ड बुक और दूसरा शहर का किस्सा रहा।

जून 2021 से लाइव हिन्दुस्तान में होम टीम का हिस्सा। इस दौरान तमाम चुनाव, राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों की खबरें की। साथ ही क्रिकेट टीम के साथ सहभागिता निभाते हुए आईपीएल और टी-20 विश्वकप, चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान कवरेज में सक्रिय भूमिका निभाई। कुंभ 2025 के दौरान लाइव हिन्दुस्तान के लिए वीडियो स्टोरीज कीं।

अगर रुचि की बात करें तो फिल्में देखना, किताबें पढ़ना, कुछ नई स्किल्स सीखते रहना प्रमुख हैं। मिररलेस कैमरे के साथ वीडियो शूट करना और प्रीमियर प्रो पर एडिटिंग में दक्षता। प्रिय विषयों में सिनेमा और खेल दिल के बेहद करीब हैं।

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Maharashtra News Devendra Fadnavis
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