Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsIndia Newsbjp minister ashok singhal shares cauliflower farm after nda win in bihar bhagalpur violence
बिहार में NDA की प्रचंड जीत के बाद बीजेपी नेता ने शेयर की ऐसी तस्वीर, याद आ गया 36 साल पुराना दंगा

बिहार में NDA की प्रचंड जीत के बाद बीजेपी नेता ने शेयर की ऐसी तस्वीर, याद आ गया 36 साल पुराना दंगा

संक्षेप: बिहार में एनडीए ने 202 सीटों के साथ प्रचंड जीत हासिल की है। असम के मंत्री अशोक सिंघल ने इस जीत को लेकर गोभी के खेत की तस्वीर शेयर की। इसपर सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई। 

Sat, 15 Nov 2025 08:09 AMAnkit Ojha लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

बिहार में एनडीए की प्रचंडी जीत के बाद असम के मंत्री अशोक सिंघल ने एक ऐसी तस्वीर शेयर की जो कि सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गई। सिंघल ने फूल गोभी के खेत की तस्वीर साझा करते हुए कैप्शन में लिखा, बिहार ने गोभी की खेती को मंजूरी दे दी। सोशल मीडिया यूजर्स का कहना है कि सिंघल ने यह पोस्ट करके 1989 के भागलपुर दंगों की याद दिलाई है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

भागलपुर औरआसपास के जिलों में हुए इस सांप्रदायिक दंगे में 1000 से ज्यादा लोग मारे गए थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक मरने वालों को तालाब में फेंक दिया गया और सबूत मिटाने के लिए उन्हें खेत में गाड़ दिया गया। ऊपर से गोभी बो दी गई। यह वाकया लोगाई गांव का है। यहां दंगाइयों ने 116 मुसलमानों को मार डाला और फिर लाशों को खेत में दफना दिया। ऊपर से फूल गोभी बो दी गई। बाद में जब खेतों की खुदाई हुई तो 116 नरकंकाल बरामद किए गए।

मार्च 2025 में नागपुर में हिंसा के दौरान कुछ लोगों ने सोशल मीडिया पर गोभी के खेत की तस्वीरें साझा की थीं। वहीं मई महीने में कर्नाटक बीजेपी के आधिकारिक एक्स अकाउंट से गोभी के खेत के तस्वीर शेयर की गई थी। यह छत्तीसगढ़ में माओवादियों के मारे जाने पर तंज था।

एक यूजर ने कहा कि गोभी के खेत की तस्वीरें शेयर करके दक्षिणपंथी नरसंहार का भी महिमामंडन कर रहे हैं। एक अन्य यूजर ने कहा, विश्वास नहीं होता कि एक मंत्री इस तरह का पोस्ट कर सकता है। एक यूजर ने कहा, मुझे तो लगता है कि यह कोई पैरडी अकाउंट है। बता दें कि भागलपुर दंगों में मारे गए 1000 से ज्यादा लोगों में से 900 से ज्यादा मुस्लिम थे।

अयोध्या में जन्मभूमि विवाद के बीच यह बड़े सांप्रदायिक दंगों में से एक था। वीएचपी ने राम मंदिर के लिए ईंट इकट्ठा करने के लिए रामशिला जुलूस निकाला था। यह जुलूस जब तारापुर पहुंचा तो मुस्लिम हाई स्कूल के पास जुलूस पर पत्थऱबाजी की गई और क्रूड बम फेंके गए। इसमें कुछ पुलिसकर्मी घायल हो गए। इसके बाद फायरिंग हुई और दो की मौत हो गई। इसके बाद मुस्लिमों की दुकानों को निशाना बनाया गया।

भागलपुर के नयाबाजार में 18 लोगों को मार दिया गया जिनमें 11 बच्चे शामिल थे। चंदेरी के तालाब से कम से कम 61 शव बरामद किए गए। सरकार ने 1062 लोगों के मारे जाने की पुष्टि की थी, हालांकि रिपोर्ट्स में बताया गया कि इस दंगे में कम से कम 1800 लोग मारे गए थे और 80 हजार लोग बेघर हो गए थे। उस समय बिहार में कांग्रेस की सरकार थी और सत्येंद्र नारायण सिंह मुख्यमंत्री थे। बाद में मुख्यमंत्री को कुर्सी छोड़नी पड़ी।

Ankit Ojha

लेखक के बारे में

Ankit Ojha
अंकित ओझा पिछले 8 साल से पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। अंकित ने जामिया मिल्लिया इस्लामिया से स्नातक के बाद IIMC नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में स्नातकोत्तर डिप्लोमा किया है। इसके बाद कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर डिग्री हासिल की है। राजनीति, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय डेस्क पर कार्य करने का उनके पास अनुभव है। इसके अलावा बिजनेस और अन्य क्षेत्रों की भी समझ रखते हैं। हिंदी, अंग्रेजी के साथ ही पंजाबी और उर्दू का भी ज्ञान है। डिजिटल के साथ ही रेडियो और टीवी के लिए भी काम कर चुके हैं। और पढ़ें
Bihar Assembly Results 2025 bihar election result
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव और आज का मौसम से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।