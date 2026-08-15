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मां से पूछो; थलपति विजय के 'WHERE IS FATHER' वाले तंज पर BJP नेता का पलटवार, अन्नामलाई नाराज

By Upendra Thapak
लाइव हिन्दुस्तान
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Thalapathy Vijay: तमिलनाडु में भाजपा और थलपति विजय की टीवीके के बीच में जबरदस्त जुबानी जंग देखने को मिल रही है। राज्य के भाजपा अध्यक्ष ने तमिलनाडु सीएम को लेकर एक ऐसा बयान दिया है, जिसके बाद उनकी आलोचना हो रही है। पूर्व भाजपा नेता अन्नामलाई ने भी उनकी आलोचना की है।

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थलपति विजय, नयनार नागेंद्रन, के अन्नामलाई

Thalapathy Vijay: तमिलनाडु में भाजपा राज्य अध्यक्ष नयनार नागेंद्रन के एक बयान के बाद विवाद खड़ा हो गया है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय की मां को लेकर नागेंद्रन द्वारा की गई टिप्पणी का पूर्व भाजपा नेता के अन्नामलाई ने भी विरोध किया है। उन्होंने निराशा जताते हुए कहा कि मुख्यमंत्री विजय की मां के बारे में ओछी टिप्पणी करके नागेंद्रन ने राजनीतिक सज्जनता की सारी सीमाएं लांघ दी हैं। इससे पहले तमिलझा वेट्ट्री कड़गम (TVK) के नेता राज मोहन ने भी नागेंद्रन की आलोचना की।

टीवीके नेता ने भाजपा अध्यक्ष की आलोचना करते हुए कहा कि उनकी टिप्पणी असभ्य और अपमानजनक है। राजमोहन ने कहा, "नागेंद्रन का भाषण असभ्य और अपमानजनक है। यह उनके कद के नेता के लिए सही नहीं है। हम उनके भाषण की निंदा करते हैं।"

क्या कहा था नागेंद्रन ने?

तमिलनाडु भाजपा के अध्यक्ष नयनार नागेंद्रन ने टीवीके चीफ द्वारा विधानसभा में बार-बार पिताजी कहा हैं? पिताजी कहा हैं? के नारों का जवाब दिया। नयनार ने कहा, "अगर आप विधानसभा में बार-बार यह पूछेंगे कि पिताजी कहा हैं? पिताजी कहा हैं?, तो हमें यह कैसे पता होगा? आपको घर जाना चाहिए और अपनी मांस से पूछना चाहिए कि पिताजी कहा हैं? अपने पिता को विधानसभा में ढूंढ़ने का कोई मतलब नहीं है किसी को क्या पता?"

हालांकि, इस मुद्दे पर अभी नागेंद्रन की तरफ से कोई सफाई नहीं आई है कि उन्होंने किस भाव से यह बयान दिया है।

पूर्व भाजपा नेता अन्नामलाई ने की निंदा

नागेंद्रन के इस बयान के सामने आने के बाद पूर्व भाजपा नेता के अन्नामलाई ने भी इसकी निंदा की। उन्होंने सोशल मीडिया साइट एक्स पर अपना गुस्सा जाहिर करते हुए लिखा कि नागेंद्रन ने राजनीतिक सज्जनता की सीमा लांघ दी है। उन्होंने कहा कि राजनीति में सरकार की आलोचना करना जरूरी है। लेकिन किसी के परिवार को बेइज्जत करके यह नहीं किया जा सकता है। खासतौर पर किसी की मां के बारे में ऐसी टिप्पणी करना निंदा जनक है।

क्या है विवाद?

तमिलनाडु विधानसभा में यह पूरा विवाद डीएमके और टीवीके के बीच जारी है। इस बार पूर्व मुख्यमंत्री एमके स्टालिन चुनाव हार गए हैं। ऐसे में वह विधानसभा नहीं आ सकते। उनकी जगह पर डीएमके के नेता उदयनिधि स्टालिन विपक्ष का नेतृत्व कर रहे हैं।

ऐसे में उदयनिधि को असहज करने के लिए टीवीके नेता लगातार 'पिताजी कहा हैं?' के नारे लगाते रहते हैं। उनका निशाना पूरी तरह से डीएमके पार्टी ही होती है। लेकिन भाजपा भी तमिलनाडु में अपनी पैठ बनाने के लिए लगातार विजय सरकार पर हमलावर बनी हुई है। ऐसे में दोनों पार्टियां लगातार एक-दूसरे के सामने खड़ी हुई नजर आती हैं।

Upendra Thapak

लेखक के बारे में

Upendra Thapak

उपेंद्र ने डिजिटल पत्रकारिता की शुरुआत लाइव हिन्दुस्तान से की है। पिछले एक साल से वे होम टीम में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। उन्होंने लोकसभा चुनाव 2024, ऑपरेशन सिंदूर और कई राज्यों के विधानसभा चुनावों की कवरेज की है। पत्रकारिता की पढ़ाई भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली (बैच 2023-24) से पूरी करने वाले उपेंद्र को इतिहास, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, राजनीति, खेल, विज्ञान और समसामयिक घटनाओं से जुड़े विषयों में गहरी रुचि है। स्नातक स्तर पर बायोटेक्नोलॉजी की पढ़ाई करने के कारण उन्हें मेडिकल और वैज्ञानिक विषयों की भाषा की भी अच्छी समझ है। वे मूल रूप से मध्यप्रदेश के भिंड जिले के निवासी हैं।

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