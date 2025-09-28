गिरिराज सिंह ने शेयर किया 'आई लव मोहम्मद' का पोस्टर, कही ये बात; हैरान हुए लोग

गिरिराज सिंह ने रविवार दोपहर एक्स अकाउंट पर 'आई लव मोहम्मद' नाम वाला पोस्टर पोस्ट किया। इससे लोग हैरान हो गए। हालांकि, गिरिराज सिंह ने 'आई लव मोहम्मद' वाले पोस्टर के साथ कैप्शन में लिखा कि जय सनातन,जय महादेव।

इस समय यूपी-उत्तराखंड समेत कई राज्यों में 'आई लव मोहम्मद' के पोस्टरों को लेकर विवाद छिड़ा हुआ है। मुस्लिम समुदाय से जुड़े लोगों ने यह पोस्टर्स मस्जिद और कई अन्य सार्वजनिक जगहों पर लगाए, जिसके बाद हिंदू समाज ने इसके जवाब में आई लव महादेव के पोस्टर लगाने शुरू कर दिए। यूपी, उत्तराखंड, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश समेत कई राज्यों में ऐसे मामले सामने आ चुके हैं। यूपी पुलिस ने कई जिलों में आई लव मोहम्मद के पोस्टर से जुलूस निकालने वालों को गिरफ्तार किया है और कार्रवाई की जा रही है। इस बीच, केंद्रीय मंत्री और बिहार से बीजेपी के वरिष्ठ नेता गिरिराज सिंह ने एक्स पर ऐसा पोस्टर शेयर किया, जिसने सभी को हैरान कर दिया।

केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने रविवार दोपहर एक्स अकाउंट पर 'आई लव मोहम्मद' नाम वाला पोस्टर पोस्ट किया। इससे लोग हैरान हो गए और कई लोगों को लगा कि अकाउंट तो हैक नहीं हो गया। हालांकि, गिरिराज सिंह ने 'आई लव मोहम्मद' वाले पोस्टर के साथ एक बात भी कही। उन्होंने कैप्शन में लिखा, ''जय सनातन,जय महादेव।'' कुछ ही समय में गिरिराज का यह पोस्ट सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। शाम पांच बजे तक इसे करीब पांच लाख लोगों ने देख लिया था। गिरिराज सिंह आई लव मोहम्मद के पोस्टरों का खुलकर विरोध करते रहे हैं। ऐसे में जब उनके अकाउंट से यह पोस्टर जारी हुआ तो लोग चौंक गए।