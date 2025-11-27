Hindustan Hindi News
कौन ज्यादा पैसा दिल्ली भेजेगा; सिद्धारमैया vs शिवकुमार पर BJP, राहुल-सोनिया गांधी को भी लपेटा

संक्षेप:

भाजपा नेता एवं पूर्व सांसद बूरा नरसैया गौड़ ने गुरुवार को कहा कि कर्नाटक में चल रहा सत्ता-साझेदारी का यह नाटक दरअसल कांग्रेस का सत्ता और पैसे का संघर्ष है, जिसने राज्य की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाया है। इस दौरान उन्होंने राहुल और सोनिया गांधी को भी लपेट लिया।

Thu, 27 Nov 2025 04:10 PMDevendra Kasyap लाइव हिन्दुस्तान
कर्नाटक कांग्रेस में चल रहा आंतरिक कलह अभी थमने का नाम नहीं ले रहा है। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार के गुट पूरी तरह आमने-सामने हैं। बेंगलुरु से लेकर दिल्ली तक नेताओं की दौड़-धूप जारी है। इस बीच बीजेपी ने कांग्रेस के इस आंतरिक सियासी घमासान को महज 'नाटक' करार देते हुए तीखी आलोचना की है। भाजपा नेता एवं पूर्व सांसद बूरा नरसैया गौड़ ने गुरुवार को कहा कि कर्नाटक में चल रहा सत्ता-साझेदारी का यह नाटक दरअसल कांग्रेस का 'सत्ता और पैसे का संघर्ष' है, जिसने राज्य की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाया है।

उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी और सोनिया गांधी ने सिद्धारमैया और डीके शिवकुमार दोनों से मुख्यमंत्री पद का लालच देकर आपस में प्रतिस्पर्धा कराई है ताकि उनसे ज्यादा से ज्यादा धन वसूला जा सके। गौड़ ने कहा कि कर्नाटक हो या देश का कोई कोना, कांग्रेस सिर्फ सत्ता और पैसे के लिए खड़ी है। सिद्धारमैया और शिवकुमार के बीच झगड़ा भी सिर्फ पैसे और कुर्सी का है।

कौन ज्यादा पैसा दिल्ली भेजेगा…

उन्होंने आगे कहा कि राहुल और सोनिया ने दोनों नेताओं को अलग-थलग रखने में सफलता हासिल की और उनके बीच यह होड़ लगवाई कि कौन ज्यादा पैसा दिल्ली भेजेगा। राज्य सरकार पर 'प्रदेश को अराजकता में धकेलने' का गंभीर आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि आर्थिक अस्थिरता बढ़ी है, विकास दर में भारी गिरावट आई है और कर्नाटक अराजकता के गर्त में डूब चुका है। अब वक्त आ गया है कि कर्नाटक की जनता फैसला ले और जल्द या देर, राज्य को कांग्रेस से मुक्ति मिलेगी।

गौरतलब है कि 20 नवंबर को मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के ढाई साल का कार्यकाल पूरा होने के बाद एक बार फिर मुख्यमंत्री पद को लेकर अटकलें तेज हो गई हैं। डीके शिवकुमार के कई समर्थकों ने खुले तौर पर उन्हें बचे हुए ढाई साल के लिए मुख्यमंत्री बनाने की मांग की है।

विधानसभा भंग करने की मांग

इससे पहले वरिष्ठ कांग्रेस विधायक और पूर्व मंत्री केएन राजन्ना ने विवादास्पद बयान देते हुए कहा था कि मुख्यमंत्री का फैसला कांग्रेस विधायक दल (सीएलपी) को करना चाहिए, इसलिए विधानसभा भंग कर चुनाव का सामना करना चाहिए। उन्होंने कहा कि चलो विधानसभा भंग कर दें और चुनाव लड़ लें। फिर डीके शिवकुमार के नेतृत्व में एकजुट होकर बहुमत लाएं और उन्हें पूरे 5 साल मुख्यमंत्री बनने दें। क्या यही सीएलपी नहीं था जिसने सिद्धारमैया को चुना था? अब फैसला भी सीएलपी को करना चाहिए।

क्या बोले थे सीएम सिद्धारमैया?

वहीं मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने मुख्यमंत्री पद को लेकर चल रही बहस को 'अनावश्यक' बताया और कहा कि पार्टी के अंदर हालिया चर्चा सिर्फ मंत्रिमंडल फेरबदल को लेकर थी। उन्होंने स्पष्ट किया कि फेरबदल का अंतिम फैसला पार्टी का शीर्ष नेतृत्व लेगा। अभी 34 मंत्रियों की स्वीकृत संख्या में दो पद रिक्त हैं, जिन्हें जल्द भरा जाएगा। दूसरी ओर उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने कांग्रेस के प्रति अपनी निष्ठा दोहराते हुए केपीसीसी अध्यक्ष पद से इस्तीफे की सभी अटकलों को सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने इस पूरे मुद्दे पर चर्चा के लिए 29 नवंबर को अंतरिम कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से मिलने का समय भी मांगा है।

