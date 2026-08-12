Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

TMC और कांग्रेस के समर्थन से BJP नेता बन गए पंचायत समिति के चेयरमैन, मालदा में सियासी बवाल

By Himanshu Jha
लाइव हिन्दुस्तान
Follow us on Google News
share

2023 के पंचायत चुनावों में कालियाचक-II पंचायत समिति की कुल 26 सीटों में से तृणमूल कांग्रेस ने 13 सीटों पर जीत दर्ज की थी। वहीं कांग्रेस को 11 और भाजपा को केवल 2 सीटें मिली थीं।

BJP leading on four seats in Gurugram
भाजपा।

पश्चिम बंगाल के मालदा में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के भीतर जारी अंदरूनी कलह मंगलवार को खुलकर सामने आ गई। पार्टी के निर्देशों की अनदेखी करते हुए भाजपा के निर्वाचित सदस्य आलोक मंडल तृणमूल कांग्रेस (TMC) और कांग्रेस के सहयोग से कालियाचक-II पंचायत समिति के नए सभापति चुन लिए गए हैं। इसके बाद मालदा जिला भाजपा नेतृत्व ने कड़ा रुख अपनाते हुए इस चुनाव और आलोक मंडल के कदम पर गहरा असंतोष व्यक्त किया है। पार्टी के स्थानीय नेतृत्व का कहना है कि चुनाव लड़ने का उनका यह फैसला पार्टी के आधिकारिक रुख के पूरी तरह खिलाफ था।

2023 के पंचायत चुनावों में कालियाचक-II पंचायत समिति की कुल 26 सीटों में से तृणमूल कांग्रेस ने 13 सीटों पर जीत दर्ज की थी। वहीं कांग्रेस को 11 और भाजपा को केवल 2 सीटें मिली थीं। चुनाव के बाद तृणमूल कांग्रेस की अंजली मंडल को सर्वसम्मति से सभापति चुना गया था। हालांकि, उन्होंने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए पिछले महीने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद से यह पद खाली चल रहा था।

इस पद को भरने के लिए मंगलवार को पंचायत समिति में मतदान कराया गया। कांग्रेस पार्टी ने ब्यूटी मंडल को अपना उम्मीदवार बनाया था। हालांकि, चुनाव के वक्त तृणमूल कांग्रेस के सभी 13 सदस्यों और कांग्रेस के 2 सदस्यों ने भाजपा उम्मीदवार आलोक मंडल के नाम का प्रस्ताव रख दिया। कांग्रेस के शेष 9 सदस्यों ने अपनी प्रत्याशी ब्यूटी मंडल का समर्थन किया। तृणमूल और कांग्रेस के एक गुट के समर्थन के बल पर भाजपा के आलोक मंडल सभापति चुन लिए गए।

इस समिति में भाजपा के दूसरे सदस्य निवारण घोष इस पूरी कार्यवाही के दौरान अनुपस्थित रहे। निवारण घोष इस वर्ष मोथाबाड़ी विधानसभा सीट से भाजपा के उम्मीदवार भी रह चुके हैं। उन्होंने अपनी ही पार्टी के नेताओं पर गंभीर आरोप लगाए। निवारण घोष ने कहा, "पार्टी का स्पष्ट निर्देश था कि पर्याप्त संख्या बल न होने के कारण हम सभापति पद का चुनाव नहीं लड़ेंगे। नेतृत्व ने हमें तृणमूल या कांग्रेस से किसी भी प्रकार का समर्थन न लेने की हिदायत दी थी। दुर्भाग्य से कुछ नेताओं ने इन दोनों दलों के साथ गुप्त समझौता कर पार्टी लाइन के खिलाफ काम किया। ऐसे लोगों को तुरंत पार्टी से निष्कासित किया जाना चाहिए।"

भाजपा के मालदा दक्षिण के जिलाध्यक्ष अजय गांगुली ने भी नाराजगी जताते हुए कहा कि कालियाचक-II में जो हुआ प्रदेश नेतृत्व के स्पष्ट निर्देशों का घोर उल्लंघन है।

आलोक मंडल की सफाई

अपने कदम का बचाव करते हुए नव-निर्वाचित सभापति आलोक मंडल ने कहा, "तृणमूल और कांग्रेस के कुछ सदस्यों ने मुझ पर कांग्रेस के आधिकारिक उम्मीदवार के खिलाफ चुनाव लड़ने का दबाव बनाया था। यदि पार्टी चाहती है कि मैं पद से इस्तीफा दूं तो मैं पार्टी के निर्णय का पूरी तरह पालन करूंगा।" दूसरी ओर, मोथाबाड़ी से तृणमूल कांग्रेस के विधायक मोहम्मद नजरुल इस्लाम ने इस घटनाक्रम को तूल न देते हुए कहा कि यह निर्णय पंचायत समिति के स्थानीय सदस्यों द्वारा लिया गया था और पार्टी इस संबंध में उनसे बात करेगी।

Himanshu Jha

लेखक के बारे में

Himanshu Jha

बिहार के दरभंगा जिले से ताल्लुक रखने वाले हिमांशु शेखर झा डिजिटल मीडिया जगत का एक जाना-माना नाम हैं। विज्ञान पृष्ठभूमि से होने के बावजूद (BCA और MCA), पत्रकारिता के प्रति अपने जुनून के कारण उन्होंने IGNOU से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया और मीडिया को ही अपना कर्मक्षेत्र चुना।


एक दशक से भी अधिक समय का अनुभव रखने वाले हिमांशु ने देश के प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों जैसे दैनिक भास्कर, न्यूज़-18 और ज़ी न्यूज़ में अपनी सेवाएं दी हैं। वर्तमान में, वे वर्ष 2019 से लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े हुए हैं।


हिमांशु की पहचान विशेष रूप से राजनीति के विश्लेषक के तौर पर होती है। उन्हें बिहार की क्षेत्रीय राजनीति के साथ-साथ राष्ट्रीय राजनीति की गहरी और बारीक समझ है। एक पत्रकार के रूप में उन्होंने 2014, 2019 और 2024 के लोकसभा चुनावों और कई विधानसभा चुनावों को बेहद करीब से कवर किया है, जो उनके वृहद अनुभव और राजनीतिक दृष्टि को दर्शाता है।


काम के इतर, हिमांशु को सिनेमा का विशेष शौक है। वे विशेष रूप से सियासी और क्राइम बेस्ड वेब सीरीज़ देखना पसंद करते हैं, जो कहीं न कहीं समाज और सत्ता के समीकरणों को समझने की उनकी जिज्ञासा को भी प्रदर्शित करता है।

और पढ़ें
BJP TMC
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।