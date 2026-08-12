TMC और कांग्रेस के समर्थन से BJP नेता बन गए पंचायत समिति के चेयरमैन, मालदा में सियासी बवाल
2023 के पंचायत चुनावों में कालियाचक-II पंचायत समिति की कुल 26 सीटों में से तृणमूल कांग्रेस ने 13 सीटों पर जीत दर्ज की थी। वहीं कांग्रेस को 11 और भाजपा को केवल 2 सीटें मिली थीं।
पश्चिम बंगाल के मालदा में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के भीतर जारी अंदरूनी कलह मंगलवार को खुलकर सामने आ गई। पार्टी के निर्देशों की अनदेखी करते हुए भाजपा के निर्वाचित सदस्य आलोक मंडल तृणमूल कांग्रेस (TMC) और कांग्रेस के सहयोग से कालियाचक-II पंचायत समिति के नए सभापति चुन लिए गए हैं। इसके बाद मालदा जिला भाजपा नेतृत्व ने कड़ा रुख अपनाते हुए इस चुनाव और आलोक मंडल के कदम पर गहरा असंतोष व्यक्त किया है। पार्टी के स्थानीय नेतृत्व का कहना है कि चुनाव लड़ने का उनका यह फैसला पार्टी के आधिकारिक रुख के पूरी तरह खिलाफ था।
2023 के पंचायत चुनावों में कालियाचक-II पंचायत समिति की कुल 26 सीटों में से तृणमूल कांग्रेस ने 13 सीटों पर जीत दर्ज की थी। वहीं कांग्रेस को 11 और भाजपा को केवल 2 सीटें मिली थीं। चुनाव के बाद तृणमूल कांग्रेस की अंजली मंडल को सर्वसम्मति से सभापति चुना गया था। हालांकि, उन्होंने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए पिछले महीने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद से यह पद खाली चल रहा था।
इस पद को भरने के लिए मंगलवार को पंचायत समिति में मतदान कराया गया। कांग्रेस पार्टी ने ब्यूटी मंडल को अपना उम्मीदवार बनाया था। हालांकि, चुनाव के वक्त तृणमूल कांग्रेस के सभी 13 सदस्यों और कांग्रेस के 2 सदस्यों ने भाजपा उम्मीदवार आलोक मंडल के नाम का प्रस्ताव रख दिया। कांग्रेस के शेष 9 सदस्यों ने अपनी प्रत्याशी ब्यूटी मंडल का समर्थन किया। तृणमूल और कांग्रेस के एक गुट के समर्थन के बल पर भाजपा के आलोक मंडल सभापति चुन लिए गए।
इस समिति में भाजपा के दूसरे सदस्य निवारण घोष इस पूरी कार्यवाही के दौरान अनुपस्थित रहे। निवारण घोष इस वर्ष मोथाबाड़ी विधानसभा सीट से भाजपा के उम्मीदवार भी रह चुके हैं। उन्होंने अपनी ही पार्टी के नेताओं पर गंभीर आरोप लगाए। निवारण घोष ने कहा, "पार्टी का स्पष्ट निर्देश था कि पर्याप्त संख्या बल न होने के कारण हम सभापति पद का चुनाव नहीं लड़ेंगे। नेतृत्व ने हमें तृणमूल या कांग्रेस से किसी भी प्रकार का समर्थन न लेने की हिदायत दी थी। दुर्भाग्य से कुछ नेताओं ने इन दोनों दलों के साथ गुप्त समझौता कर पार्टी लाइन के खिलाफ काम किया। ऐसे लोगों को तुरंत पार्टी से निष्कासित किया जाना चाहिए।"
भाजपा के मालदा दक्षिण के जिलाध्यक्ष अजय गांगुली ने भी नाराजगी जताते हुए कहा कि कालियाचक-II में जो हुआ प्रदेश नेतृत्व के स्पष्ट निर्देशों का घोर उल्लंघन है।
आलोक मंडल की सफाई
अपने कदम का बचाव करते हुए नव-निर्वाचित सभापति आलोक मंडल ने कहा, "तृणमूल और कांग्रेस के कुछ सदस्यों ने मुझ पर कांग्रेस के आधिकारिक उम्मीदवार के खिलाफ चुनाव लड़ने का दबाव बनाया था। यदि पार्टी चाहती है कि मैं पद से इस्तीफा दूं तो मैं पार्टी के निर्णय का पूरी तरह पालन करूंगा।" दूसरी ओर, मोथाबाड़ी से तृणमूल कांग्रेस के विधायक मोहम्मद नजरुल इस्लाम ने इस घटनाक्रम को तूल न देते हुए कहा कि यह निर्णय पंचायत समिति के स्थानीय सदस्यों द्वारा लिया गया था और पार्टी इस संबंध में उनसे बात करेगी।
लेखक के बारे मेंHimanshu Jha
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