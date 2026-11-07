इंदिरा को ही पीड़ित बना दिया; इमरजेंसी पर सोनिया गांधी के बयान पर भड़की BJP, राजीव गांधी को भी घेरा

Sonia Gandhi on Emergency: भारतीय जनता पार्टी ने आपातकाल को लेकर सोनिया गांधी द्वारा दिए गए बयान का आलोचना की है। पार्टी की तरफ से कहा गया कि सोनिया गांधी इंदिरा गांधी को ही आपातकाल का पीड़ित बताने की कोशिश कर रही हैं, जबकि हकीकत यह है कि इंदिरा गांधी ने ही आपातकाल लागू किया था।

कांग्रेस की वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी की किताब के प्रमोशन के दौरान दिए गए इंटरव्यू से राजनीतिक उबाल आ गया है। भारतीय जनता पार्टी ने सोनिया गांधी द्वारा आपात काल को लेकर दिए गए बयान की निंदा की है। केंद्रीय सत्ताधारी पार्टी ने कहा कि कांग्रेस की वरिष्ठ नेता द्वारा पूर्व पीएम इंदिरा गांधी को ही आपातकाल का पीड़ित बताने की कोशिश की गई है। इतना ही नहीं भाजपा की तरफ से हमला बोलते हुए कहा गया कि सोनिया गांधी के PR से यह सच्चाई बदल नहीं जाएगी कि इंदिरा गांधी ने ही आपातकाल लगाया था। इसके बाद उनके बेटे राजीव गांधी ने सिख दंगों पर पेड़ वाला बयान देकर उनकी विरासत को आगे बढ़ाया था।

भाजपा प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर किए एक पोस्ट के जरिए सोनिया गांधी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, "सोनिया गांधी आपातकाल को ही सही ठहराने की कोशिश कर रही हैं। वह इंदिरा गांधी को एक पीड़ित के तौर पर पेश करने की कोशिश करना चाहती हैं। लेकिन उनके पीआर से यह सच्चाई बदल नहीं जाएगी कि इंदिरा गांधी ने ही आपातकाल लगाया था।"

भाजपा प्रवक्ता ने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्होंने (राजीव गांधी ने) सिख दंगों पर अपने मशहूर बयान के जरिए इंदिरा की विरासत को आगे बढ़ाया था। उन्होंने कहा, "राजीव गांधी ने अपने मशहूर बयान 'एक बड़ा पेड़ गिरता है, तो धरती हिलती है' के जरिए सिख दंगों को सही ठहराने की कोशिश की थी। देश गांधी और वाड्रा परिवार को कभी माफ नहीं करेगा।"

इंदिरा पर दबाव था, सिर्फ संजय कसूरवार नहीं; आपातकाल पर बोलीं सोनिया गांधी कांग्रेस की वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी इन दिनों अपनी किताब 'बिलॉन्गिंग: ए जर्नी ऑफ लव' को लेकर चर्चा में हैं। यह किताब 10 नवंबर को रिलीज होने वाली है। इसी सिलसिले में उन्होंने द हिंदू को दिए एक इंटरव्यू के दौरान आपातकाल के मुद्दे पर अपना पक्ष रखा था।

इस इंटरव्यू में सोनिया गांधी ने कहा कि आपातकाल में हुई ज्यादतियों के लिए केवल संजय गांधी को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। उन्होंने जोर देकर कहा कि इंदिरा गांधी के कई वरिष्ठ सहयोगियों ने भी तत्कालीन प्रधानमंत्री के ऊपर इमरजेंसी के लिए दबाव डाला था।

सोनिया ने कहा, "इसमें सिर्फ संजय ही शामिल नहीं थे, हालांकि आम लोगों के बीच में उन्हें आपातकाल को लेकर ही याद किया जाता है। इस दौरान उनके (इंदिरा गांधी के) कुछ वरिष्ठ सहयोगियों ने भी उनके ऊपर दबाव डाला था। मुझे लगता है कि उस वक्त उनके आसपास राजीव जैसे ऐसे लोग कम थे, जिनकी सोच अलग हो।"

इंदिरा ने ही हटाई थी इमरजेंसी- सोनिया गांधी सोनिया गांधी ने इंटरव्यू के दौरान अपनी बात को रखते हुए कहा कि इंदिरा गांधी को भी इमरजेंसी में हुई ज्यादतियों पर दुख था। इसलिए उन्होंने जब 1977 में हालात को समझा, तो उन्होंने इमरजेंसी हटा दी। सोनिया ने कहा, "बाद में देकने पर चीजें बेहतर तरीके से समझ आती हैं। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि वह खुद गांधी ही थीं, जिन्होंने पहचाना कि क्या हो रहा है। इसके बाद उन्होंने मार्च 1977 में आपातकाल हटाकर चुनाव का ऐलान कर दिया। आपको याद होगा कि उन्होंने आपातकाल में किए गए अत्याचारों पर बाद में सार्वजनिक तौर पर माफी भी मांगी थी।

सोनिया गांधी ने भाजपा सरकार पर भी साधा निशाना अपनी किताब के प्रमोशन के लिए चर्चा में बनीं सोनिया गांधी ने भाजपा सरकार पर भी निशाना साधा। उन्होंने जोर देकर कहा की पीएम मोदी के 12 साल के कार्यकाल के दौरान लोकतांत्रिक ढांचे को बड़े स्तर पर नुकसान पहुंचा है। उन्होंने कहा कि अब इन्हें दोबारा से बहाल करने के लिए लंबे समय और राजनीतिक दलों के प्रयासों की जरूरत होगी।